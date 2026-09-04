Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026
Consulta los resultados en directo del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 3 de septiembre.
El Cuponazo de la Once reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
Sigue en directo el sorteo del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre a las 21:25. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda retiene el 20% exclusivamente sobre el tramo que sobrepase los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de tributación.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu importe a partir de este sábado y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.
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ONCE: Cuponazo hoy 4 de septiembre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 4 de septiembre:
Número Premiado: 29.368
Serie: 084
¡Enhorabuena a los ganadores!
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ONCE: Cuponazo, hoy en directo | ¡Arranca el sorteo!
En apenas 5 minutos sabremos cuál es el número y serie ganadores del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre.
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ONCE: Cuponazo, hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el inicio del sorteo!
Faltan solo unos minutos para que comience la extracción programada para las 21:25 horas.
Con las ventas ya totalmente cerradas desde las 20:55, la expectación se centra en conocer la combinación de cinco cifras y la serie agraciadas con el gran bote de 6.000.000 de euros.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | El reintegro salvador
Recuperar la inversión del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes es posible gracias a los reintegros. Te damos los detalles en directo en la noche del 4 de septiembre.
Al finalizar el sorteo, es clave comprobar la primera y la última cifra. Los resultados finales confirmarán si tu boleto te devuelve lo jugado.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Cobro de tu cupón
Sigue nuestra señal en directo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 4 de septiembre. Te explicaremos cómo y dónde reclamar tu dinero si resultas premiado.
Lo primero es comprobar rigurosamente el sorteo en puntos autorizados. Nosotros adelantamos los resultados para que sepas de inmediato si has sido tocado por la fortuna.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Verificación al instante
Para comprobar si la suerte te acompaña en el Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, quédate en nuestra transmisión en directo. Las esferas ya están listas este 4 de septiembre.
Validaremos los resultados del sorteo con fuentes oficiales en tiempo real. No tires tu cupón hasta asegurarte de la combinación ganadora y sus adicionales.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | El número principal
Llega el momento decisivo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes. Narramos en directo la extracción principal de la noche de este 4 de septiembre.
Prepárate para comprobar el número y la serie que cambian vidas. Los resultados más esperados aparecerán en pantalla en cuestión de escasos segundos.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Labor social
Participar en el Cuponazo de la ONCE de hoy viernes apoya una enorme labor solidaria e integradora. Te lo recordamos en directo durante la celebración de este 4 de septiembre.
Mientras esperas para comprobar tu suerte, recuerda que el sorteo ayuda a miles de personas. Actualizaremos los resultados al instante.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo se puede cobrar un premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al del sorteo, es decir, desde mañana sábado. Para solicitar la cuantía existe un plazo caduco e improrrogable de 30 días naturales, a contar desde el primer día hábil posterior a la celebración de la extracción.
El procedimiento varía según la vía de adquisición: los cupones comprados a vendedores o puntos autorizados se ejecutan en efectivo o transferencia según el importe, mientras que los adquiridos por la web oficial de JuegosONCE se ingresan automáticamente en la cuenta de usuario tras finalizar el escrutinio.
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ONCE: Comprobar Cuponazo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte hoy viernes 21 de agosto un gran premio principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además de este bote gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que otorgan desde 500 euros a las primeras o últimas cuatro cifras hasta los 3 euros del reintegro a la primera o última cifra.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy se darán a conocer a partir de las 21:25 horas (hora peninsular española), justo en el momento en que comience el acto de extracción de las bolas.
La combinación ganadora, la serie del premio principal de 6.000.000 de euros y el resto de los números agraciados se publicarán de forma inmediata tras finalizar el evento.
En apenas unos minutos posteriores al sorteo, los participantes podrán consultar los datos oficiales y verificar el estado de sus cupones a través de la web oficial de JuegosONCE.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 4 de septiembre, se celebra exactamente a las 21:25 horas en horario peninsular de España.
La extracción de las bolas para determinar las cinco cifras y la serie ganadoras se realiza de forma presencial en la sede del organismo y se puede seguir en directo a través del portal digital oficial.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Qué precio tiene un boleto del sorteo de hoy?
El precio de un boleto para el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy es de 3 euros. Con el importe de esa única participación se tiene derecho a optar al premio principal de 6.000.000 de euros para las cinco cifras más la serie, así como a los 134 premios secundarios de 40.000 euros y a más de 400.000 asignaciones menores.
El coste se mantiene fijo tanto si el cupón se adquiere de forma presencial a través de la red física de vendedores autorizados como si se realiza la compra digital en el portal oficial JuegosONCE.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, estando el primer tramo exento de tributación.
Si el boleto resulta agraciado con el bote principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el impuesto se calcula sobre los 5.960.000 euros restantes.
Esto supone un pago de 1.192.000 euros al fisco, ingresando el ganador un neto total de 4.808.000 euros. En cambio, los premios secundarios de 40.000 euros o inferiores no sufren ningún descuento, percibiendo el agraciado la totalidad de la cuantía sin deducción tributaria.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite para comprar boletos del Cuponazo de la ONCE en la jornada de hoy finaliza a las 20:55 horas en el horario peninsular español.
A partir de esa hora concreta se cierra definitivamente la venta diaria, impidiendo adquirir nuevas participaciones tanto a través de la red de vendedores autorizados como mediante el portal web y la aplicación oficial de JuegosONCE.
Resulta imprescindible efectuar la compra antes de esta marca horaria, ya que los sistemas informáticos bloquean la emisión de cupones para el sorteo de esta noche exactamente media hora antes de que comience el inicio de las extracciones.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Qué premio se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE repartirá hoy un bote principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además del premio gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que van desde los 500 euros hasta los 3 euros del reintegro.
En total, el organismo destina millones de euros en premios secundarios para las distintas coincidencias de las primeras y últimas cifras del número extraído en la jornada de hoy.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE programado para hoy, viernes 21 de agosto, se celebra a las 21:25 horas en horario peninsular de España.
Los boletos para participar pueden adquirirse hasta unos minutos antes, fijando la hora límite de venta a las 20:55 horas, tanto en los puntos autorizados como en la plataforma digital.
La extracción de las bolas se realiza en directo y los resultados oficiales están disponibles de forma inmediata en la web de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Aviso sobre la validez oficial
Durante la emisión del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de septiembre, recordamos que nuestra cobertura del sorteo tiene un carácter exclusivamente informativo. Los únicos datos con plena validez jurídica son aquellos publicados directamente por la institución mediante sus canales oficiales.
Este medio de comunicación no asume ninguna responsabilidad legal ante posibles equivocaciones al compartir el resultado. Recomendamos siempre revisar todos los boletos en los puntos oficiales autorizados.
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Cuponazo hoy, en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
¡Bienvenidos a la cobertura del Cuponazo de hoy, 4 de septiembre de la ONCE!
El sorteo de hoy reparte un premio mayor de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
¡Mucha suerte a los jugadores!