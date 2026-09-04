Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026
Estos son el número y serie premiados del Cuponazo de hoy: el 29.368 (serie 057).
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 3 de septiembre.
Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre:
Número Premiado: 29.368
Serie: 084
🔴¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?
Reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu importe a partir de este sábado y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda retiene el 20% exclusivamente sobre el tramo que sobrepase los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de tributación.
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ONCE: Cuponazo, en directo | Repaso al resultado de hoy viernes
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 4 de septiembre:
Número Premiado: 29.368
Serie: 084
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Repaso general
Hacemos un alto en el directo para repasar los números del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes. Este 4 de septiembre está dejando una auténtica lluvia de premios.
Vuelve a comprobar tu boleto con tranquilidad. Consolidamos todos los resultados de este sorteo en nuestro panel central para garantizarte la máxima precisión informativa.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Seguridad y cautela
Tras el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, extrema las precauciones. Te aconsejamos en directo este 4 de septiembre sobre cómo proteger tu boleto ganador.
Antes de celebrar, vuelve a comprobar tus números con fuentes oficiales. Contrastar los resultados evita confusiones y garantiza que puedas cobrar tu premio de forma segura.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cobrar premios mayores a 2.000€
Para cuantías elevadas tras el sorteo del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de septiembre, debes acudir a entidades bancarias colaboradoras. Los centros principales de la organización también gestionan estos pagos de forma rápida.
Al presentar el boleto agraciado con el resultado ganador, identifican al titular de forma confidencial. El pago se realiza mediante transferencia bancaria segura sin cobrar ningún tipo de comisión por el trámite.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Dónde cobrar premios menores
Si el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de spetiembre te ha otorgado un premio menor a dos mil euros, el cobro es sencillo. Puedes acudir a cualquier vendedor oficial del sorteo o punto de venta autorizado.
Ellos te abonarán la cuantía en efectivo o mediante transferencia de inmediato. Si jugaste online, el dinero se ingresará automáticamente en tu saldo de usuario sin necesidad de realizar ninguna gestión presencial.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de impuestos.
Si el boleto resulta agraciado con el premio principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el gravamen se calcula únicamente sobre los 5.960.000 euros restantes.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar tu premio del Cuponazo de la ONCE vence tras cumplirse un plazo improrrogable de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte de los premios que supere los 40.000 euros, quedando ese primer tramo completamente libre de impuestos.
De este modo, si este boleto resulta agraciado con el premio principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el gravamen del 20% se calcula sobre los 5.960.000 euros restantes.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del Cuponazo de la ONCE resulta indispensable entregar el boleto físico original en perfecto estado, completamente legible y sin enmiendas ni roturas.
Si la cuantía obtenida no supera los 600 euros, tan solo deberás acudir a cualquier vendedor oficial o punto de venta autorizado para recibir el importe.
Para cuantías superiores a esa cantidad, la gestión requiere acudir a un centro de la ONCE o entidad bancaria colaboradora portando obligatoriamente un documento de identidad oficial en vigor (DNI, NIE o pasaporte) para efectuar la verificación legal del ganador.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu premio a partir de mañana, sábado 5 de septiembre. A partir de esa fecha, dispones de un plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales para solicitar el abono.
Si compraste el cupón en un punto físico, los premios de hasta 600 euros se cobran directamente en cualquier vendedor o punto de venta autorizado.
Para importes superiores deberás acudir a un centro de la ONCE o entidad bancaria colaboradora.
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ONCE: Cuponazo hoy 4 de septiembre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 4 de septiembre:
Número Premiado: 29.368
Serie: 084
¡Enhorabuena a los ganadores!
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ONCE: Cuponazo, hoy en directo | ¡Arranca el sorteo!
En apenas 5 minutos sabremos cuál es el número y serie ganadores del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre.
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ONCE: Cuponazo, hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el inicio del sorteo!
Faltan solo unos minutos para que comience la extracción programada para las 21:25 horas.
Con las ventas ya totalmente cerradas desde las 20:55, la expectación se centra en conocer la combinación de cinco cifras y la serie agraciadas con el gran bote de 6.000.000 de euros.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | El reintegro salvador
Recuperar la inversión del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes es posible gracias a los reintegros. Te damos los detalles en directo en la noche del 4 de septiembre.
Al finalizar el sorteo, es clave comprobar la primera y la última cifra. Los resultados finales confirmarán si tu boleto te devuelve lo jugado.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Cobro de tu cupón
Sigue nuestra señal en directo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 4 de septiembre. Te explicaremos cómo y dónde reclamar tu dinero si resultas premiado.
Lo primero es comprobar rigurosamente el sorteo en puntos autorizados. Nosotros adelantamos los resultados para que sepas de inmediato si has sido tocado por la fortuna.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Verificación al instante
Para comprobar si la suerte te acompaña en el Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, quédate en nuestra transmisión en directo. Las esferas ya están listas este 4 de septiembre.
Validaremos los resultados del sorteo con fuentes oficiales en tiempo real. No tires tu cupón hasta asegurarte de la combinación ganadora y sus adicionales.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | El número principal
Llega el momento decisivo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes. Narramos en directo la extracción principal de la noche de este 4 de septiembre.
Prepárate para comprobar el número y la serie que cambian vidas. Los resultados más esperados aparecerán en pantalla en cuestión de escasos segundos.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | Labor social
Participar en el Cuponazo de la ONCE de hoy viernes apoya una enorme labor solidaria e integradora. Te lo recordamos en directo durante la celebración de este 4 de septiembre.
Mientras esperas para comprobar tu suerte, recuerda que el sorteo ayuda a miles de personas. Actualizaremos los resultados al instante.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo se puede cobrar un premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al del sorteo, es decir, desde mañana sábado. Para solicitar la cuantía existe un plazo caduco e improrrogable de 30 días naturales, a contar desde el primer día hábil posterior a la celebración de la extracción.
El procedimiento varía según la vía de adquisición: los cupones comprados a vendedores o puntos autorizados se ejecutan en efectivo o transferencia según el importe, mientras que los adquiridos por la web oficial de JuegosONCE se ingresan automáticamente en la cuenta de usuario tras finalizar el escrutinio.
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ONCE: Comprobar Cuponazo | ¿Qué premios se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte hoy viernes 21 de agosto un gran premio principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además de este bote gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que otorgan desde 500 euros a las primeras o últimas cuatro cifras hasta los 3 euros del reintegro a la primera o última cifra.