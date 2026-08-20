Lotería Nacional hoy jueves | Comprobar resultados y premios del sorteo del 20 de agosto, en directo
Comprueba los resultados y premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto de 2026.
👉Comprobar resultado del Gordo de la primitiva del domingo 16 de agosto.
Lotería Nacional: estos son los resultados y premios del sorteo de hoy, jueves 20 de agosto:
-Primer premio (30.000 €): 06.236
-Segundo premio (6.000 €): 74.954
-Últimas 4 cifras (75 €): 2.489 - 6.853 - 2.403 - 3.817
-Últimas 3 cifras (15 €): 452 - 223 - 905 - 559 - 244 - 441 - 759
-Últimas 2 cifras (6 €): 17 - 62 - 08 - 60 - 69 - 68 - 27 - 05 - 65
-Reintegros (3 €): 6, 1 y 5.
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Dónde ha tocado el primer premio?
- GRAN VIA SAN ONOFRE, 2C,ALGUAZAS,30560, MURCIA
- C/ MURILLO, Nº 29,ALCOY,03802, ALICANTE
- ST.ANNA, 11,LESTARTIT,17258, GIRONA
- AVDA. RICARDO CARAPETO, 23,BADAJOZ,06008, BADAJOZ
- ENRIQUE SEGURA OTAÑO, 12,BADAJOZ,06004, BADAJOZ
- VENERABLE JUAN DE SANTIAGO, 15,CÓRDOBA,14010, CORDOBA
- SANTIAGO LOPE, 10,EZCARAY,26280, LA RIOJA
- PÍO XII, 70 L-1,LAS PALMAS GC,35006, LAS PALMAS
- GALVESTON, 1,MARBELLA,29601, MALAGA
- FERNANDEZ MORATIN, 1 - ESQ. ANTIGUA N-301,SANTA ANA,30319, MURCIA
- MENCEY, 19,CHARCO DEL PINO,38595, STA.CRUZ.TFE
- DRASSANES, 27,CAMBRILS,43850, TARRAGONA
- PLAZUELA DE LA IGLESIA, 7,PUENTE DEL ARZOBISPO,45570, TOLEDO
- AVDA. GLORIETA, 3,ALBERIC,46260, VALENCIA
- DR. JOSE LOPEZ TRIGO, 6,ROCAFORT,46111, VALENCIA
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sencillo.
Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Un primer premio muy repartido!
El primer premio de la Lotería Nacional ha repartido suerte por numerosos puntos de España.
Ha caído en Alguazas (Murcia), Alcoy, L’Escala/Estarit, Badajoz, Córdoba, Ezcaray, Las Palmas, Marbella, Santa Ana, Charco del Pino, Cambrils, Puente del Arzobispo y Alberic y Rocafort (Valencia).
En Badajoz y Murcia ha dejado más de un punto de venta agraciado, mientras que el premio también alcanza Cataluña, Andalucía, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 20 de agosto han sido el 6, 1 y 5.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 06.236
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 74.954
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 2.489
La segunda es el 6.853
La tercera es el 2.403
La cuarta es el 3.817
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 452
La segunda es el 223
La tercera es el 905
La cuarta es el 559
La quinta es el 244
La sexta es el 441
La séptima es el 759
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 17
La segunda es el 62
La tercera es el 08
La cuarta es el 60
La quinta es el 69
La sexta es el 68
La séptima es el 27
La octava es el 05
La novena es el 65
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Lotería Nacional hoy jueves | ¡Empieza el sorteo de hoy!
¡Comienza el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto!
Saca tus boletos y quédate muy atento, porque en breves minutos irán saliendo las bolas con los números ganadores y los tres reintegros. ¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si te toca el reintegro, ganas 3 euros por décimo, lo que equivale exactamente a recuperar el dinero invertido en la compra de tu boleto.
En el sorteo de hoy hay tres números de reintegro (la última cifra del Primer Premio más dos extracciones especiales de un solo dígito), por lo que tienes aproximadamente un 30 % de probabilidades de obtener este premio.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy depende de la modalidad de compra que elijas. Si lo compras de forma presencial en una administración física, el horario de venta suele finalizar entre las 20:00 y las 20:30 horas.
En caso de realizar la compra por vía telemática a través de la web o la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, la comercialización se cierra estrictamente a las 20:30 horas, justo media hora antes del inicio del sorteo (21:00 h).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo de hoy de la Lotería Nacional sigue la dinámica habitual de los jueves: se celebra a las 21:00 horas mediante el sistema de bombos múltiples y ofrece décimos a un precio de 3 euros.
Durante la sesión se extraerán primero las terminaciones menores (de 2, 3 y 4 cifras), seguidas del Segundo Premio (6.000 € al décimo) y el Primer Premio (30.000 € al décimo), finalizando con la extracción de los reintegros para devolver el importe del boleto.
Los resultados oficiales estarán disponibles hacia las 21:15 o 21:20 horas.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio en el sorteo?
Las probabilidades de acertar el Primer Premio en el sorteo de hoy son de exactamente 1 entre 100.000 (es decir, un 0,001 %), ya que se emiten números del 00.000 al 99.999. Ocurre exactamente lo mismo para el Segundo Premio.
Sin embargo, si se toman en cuenta todos los premios del sorteo (incluyendo aproximaciones, extracciones menores y reintegros), la probabilidad global de obtener algún tipo de compensación económica asciende al 35,84 % (aproximadamente 1 de cada 3 décimos resulta premiado).
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto cuesta un décimo del sorteo de hoy?
El precio de un décimo para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves es de 3 euros.
Puedes adquirirlo hasta las 20:30 horas a través de los canales oficiales por internet o en administraciones de lotería físicas antes de su hora de cierre comercial.
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Lotería Nacional hoy jueves | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy Hacienda no se queda nada. La Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente a la parte de los premios que supere los 40.000 euros por décimo, estando exenta cualquier cantidad por debajo de ese límite.
Como el Primer Premio del sorteo del jueves otorga 30.000 euros al décimo, al no alcanzar el mínimo exento cobras el importe integro e íntegramente libre de impuestos en tu cuenta.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos para el sorteo?
La hora límite para comprar un décimo para el sorteo de hoy varía según el punto de venta. Si decides adquirirlo de forma presencial en una administración física, la venta suele cerrarse entre las 20:00 y las 20:30 horas, en función del horario del establecimiento.
Si prefieres realizar la compra por internet a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el cierre del sistema se realiza exactamente a las 20:30 horas, media hora antes de que empiece el sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué existen los sorteos de los jueves?
Aunque la tradición comenzó con sorteos semanales celebrados los sábados, la introducción del sorteo del jueves tuvo lugar en el año 1991 para dinamizar las jugadas entre semana.
Este formato de coste reducido permite repartir una gran cantidad de premios menores, manteniendo el entusiasmo del público de forma constante antes de los sorteos extraordinarios.
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Lotería Nacional, hoy | La probabilidad exacta de llevarte el primer premio
A diferencia de otros juegos de azar masivos, la Lotería Nacional de hoy jueves 20 de agosto ofrece probabilidades reales muy competitivas. En el sorteo de los jueves entran en juego exactamente 100.000 números, del 00.000 al 99.999.
Esto significa que la probabilidad matemática de acertar el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Sin embargo, al sumar aproximaciones, centenas y reintegros, la posibilidad de recuperar lo invertido aumenta exponencialmente.