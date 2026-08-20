Lotería Nacional hoy jueves | Comprobar resultados y premios del sorteo del 20 de agosto, en directo

Lotería Nacional: estos son los resultados y premios del sorteo de hoy, jueves 20 de agosto:

-Primer premio (30.000 €): 06.236

-Segundo premio (6.000 €): 74.954

-Últimas 4 cifras (75 €): 2.489 - 6.853 - 2.403 - 3.817

-Últimas 3 cifras (15 €): 452 - 223 - 905 - 559 - 244 - 441 - 759

-Últimas 2 cifras (6 €): 17 - 62 - 08 - 60 - 69 - 68 - 27 - 05 - 65

-Reintegros (3 €): 6, 1 y 5.

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

¿Dónde ha tocado el primer premio?

- GRAN VIA SAN ONOFRE, 2C,ALGUAZAS,30560, MURCIA

- C/ MURILLO, Nº 29,ALCOY,03802, ALICANTE

- ST.ANNA, 11,LESTARTIT,17258, GIRONA

- AVDA. RICARDO CARAPETO, 23,BADAJOZ,06008, BADAJOZ

- ENRIQUE SEGURA OTAÑO, 12,BADAJOZ,06004, BADAJOZ

- VENERABLE JUAN DE SANTIAGO, 15,CÓRDOBA,14010, CORDOBA

- SANTIAGO LOPE, 10,EZCARAY,26280, LA RIOJA

- PÍO XII, 70 L-1,LAS PALMAS GC,35006, LAS PALMAS

- GALVESTON, 1,MARBELLA,29601, MALAGA

- FERNANDEZ MORATIN, 1 - ESQ. ANTIGUA N-301,SANTA ANA,30319, MURCIA

- MENCEY, 19,CHARCO DEL PINO,38595, STA.CRUZ.TFE

- DRASSANES, 27,CAMBRILS,43850, TARRAGONA

- PLAZUELA DE LA IGLESIA, 7,PUENTE DEL ARZOBISPO,45570, TOLEDO

- AVDA. GLORIETA, 3,ALBERIC,46260, VALENCIA

- DR. JOSE LOPEZ TRIGO, 6,ROCAFORT,46111, VALENCIA

¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.