Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 8 de agosto
La Lotería Nacional celebra hoy, sábado, 8 de agosto de 2026, un nuevo sorteo con un primer premio de 600.000 euros por serie.
Cuponazo ONCE | Comprobar resultados del sorteo del viernes 7 de agosto
Estos son los números premiados del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de agosto de 2026:
Primer premio: 57.521
Segundo premio: 23.381
Reintegros: 1, 2, 8
Cuatro cifras: 2.353 - 4.253 - 6.293 - 7.335
Tres cifras: 091 - 176 - 199 - 222 - 683 - 690 - 776 - 936 - 943 - 947
Dos cifras: 02 - 22 - 29 - 62 - 62 - 67 - 68 - 96 - 97
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo. Por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta)
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Plaza Mayor, 5, Illescas, 45200, Toledo
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Centro Comercial Carrefour, Carretera de Circunvalación, sin número, Villanueva de la Serena, 06700, Badajoz
- Paseo de Santa Ana, 1, Castuera, 06420, Badajoz
- Muñoz Crespo, 3, Azuaga, 06920, Badajoz
- Pizarro, 16, Granja de Torrehermosa, 06910, Badajoz
- San Adrián, 137-139, bajos, Barcelona, 08030, Barcelona
- Ferrara, 4, local 3-B, Quinto, 41089, Sevilla
- Hernán Cortés, local 4 (Mazarrón), Puerto de Mazarrón, 30860, Murcia
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 1, 2, 8
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 8 de agosto!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 57.521
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 23.381
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 6.293
La segunda es el 4.253
La tercera es el 7.335
La cuarta es el 2.353
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 199
La segunda es el 936
La tercera es el 943
La cuarta es el 222
La quinta es el 176
La sexta es el 947
La séptima es el 091
La octava es el 683
La novena es el 776
La décima es el 690
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 29
La segunda es el 96
La tercera es el 67
La cuarta es el 62
La quinta es el 68
La sexta es el 97
La séptima es el 02
La octava es el 22
La novena es el 62
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.