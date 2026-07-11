Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio

🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de julio de 2026:

Primer premio (150.000 € al décimo): 78.084

Segundo premio (30.000 € al décimo): 64.975

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 34.166

Cinco cifras (375 € al décimo): 09.564 - 11.975 - 12.395 - 21.320 - 30.906 - 37.791 - 56.717 - 63.787 - 65.967 - 83.776 - 87.996 - 89.233

Cuatro cifras (75 € al décimo): 3.014 - 3.450 - 8.151 - 8.824

Tres cifras (30 € al décimo): 053 - 120 - 163 - 206 - 306 - 333 - 365 - 578 - 580 - 653 - 698

Dos cifras (15 € al décimo): 08 - 31 - 47 - 79 - 93

Reintegros (15 € al décimo): 2, 4, 7

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.