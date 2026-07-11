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Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio

El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional se celebra este sábado 11 de julio de 2026, con un primer premio de 150.000 euros al décimo.

Una de las grandes citas del verano que vuelve a ofrecer a los jugadores la oportunidad de hacerse con alguno de los importantes premios del sorteo.

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🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de julio de 2026:

Primer premio (150.000 € al décimo): 78.084

Segundo premio (30.000 € al décimo): 64.975

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 34.166

Cinco cifras (375 € al décimo): 09.564 - 11.975 - 12.395 - 21.320 - 30.906 - 37.791 - 56.717 - 63.787 - 65.967 - 83.776 - 87.996 - 89.233

Cuatro cifras (75 € al décimo): 3.014 - 3.450 - 8.151 - 8.824

Tres cifras (30 € al décimo): 053 - 120 - 163 - 206 - 306 - 333 - 365 - 578 - 580 - 653 - 698

Dos cifras (15 € al décimo): 08 - 31 - 47 - 79 - 93

Reintegros (15 € al décimo): 2, 4, 7

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.

  1. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?

    Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.

  2. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Calle Santa Clara, 2, 24002 León (León)

  3. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Centro Comercial E.Leclerc, Avenida E. Leclerc, 1, Local 11, 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
    • Plaza de la Corredera, 1, 10700 Hervás (Cáceres)
    • Carretera de Madrid, 68, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca)

  4. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?

    En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.

  5. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 4, 7

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  6. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 11 de julio!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 78.084

    150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie

  7. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 64.975

    300.000 por serie

  8. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!

    El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 34.166

    150.000 euros por serie.

  9. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras

    75.000 euros a la serie:

    La primera es el 30.906

    La segunda es el 63.787

    La tercera es el 65.967

    La cuarta es el 56.717

    La quinta es el 89.233

    La sexta es el 12.395

    La séptima es el 09.564

    La octava es el 37.791

    La novena es el 83.776

    La décima es el 21.320

    La decimoprimera es el 11.975

    La decimosegunda es el 87.996

  10. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras

    La primera extracción es el 8.824

    La segunda es el 3.450

    La tercera es el 3.014

    La cuarta es el 8.151

  11. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera extracción es el 333

    La segunda es el 053

    La tercera es el 206

    La cuarta es el 653

    La quinta es el 578

    La sexta es el 306

    La séptima es el 698

    La octava es el 163

    La novena es el 580

    La décima es el 120

    La undécima es el 365

  12. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    300 euros a la serie:

    La primera extracción es el 31

    La segunda es el 08

    La tercera es el 93

    La cuarta es el 47

    La quinta es el 79

  13. Lotería Nacional hoy, sábado | El sorteo da comienzo

    El sorteo de la Lotería Nacional ya se encuentra en marcha.

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

    ¡Mucha suerte a todos los participantes!

  14. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué porcentaje va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación se destina a premios, dejando un 30 % a Hacienda y SELAE.

  15. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que declarar el premio en la Renta?

    Los premios no se integran en la base general del IRPF, ya que hay un gravamen especial.

  16. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo se retienen los impuestos?

    La retención se aplica automáticamente en el cobro por parte del banco o pagador.

  17. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo tributan los premios?

    Los premios superiores a 40.000 € tributan al 20% solo sobre la parte que excede ese límite.

  18. Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo puedo saber si he ganado?

    Comprueba tu número con la lista oficial de premiados tras el sorteo; la web de SELAE y los medios la actualizan en cuanto esté disponible.

  19. Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ver los resultados oficiales?

    Los resultados se publican en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también en medios que actualizan en directo el sorteo.

  20. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprar décimos online?

    Sí, además de en administraciones físicas, los décimos se pueden adquirir por Internet hasta poco antes del sorteo.