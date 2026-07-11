Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio
El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional se celebra este sábado 11 de julio de 2026, con un primer premio de 150.000 euros al décimo.
Una de las grandes citas del verano que vuelve a ofrecer a los jugadores la oportunidad de hacerse con alguno de los importantes premios del sorteo.
🔴 Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de julio de 2026:
Primer premio (150.000 € al décimo): 78.084
Segundo premio (30.000 € al décimo): 64.975
Tercer premio: (15.000 € al décimo): 34.166
Cinco cifras (375 € al décimo): 09.564 - 11.975 - 12.395 - 21.320 - 30.906 - 37.791 - 56.717 - 63.787 - 65.967 - 83.776 - 87.996 - 89.233
Cuatro cifras (75 € al décimo): 3.014 - 3.450 - 8.151 - 8.824
Tres cifras (30 € al décimo): 053 - 120 - 163 - 206 - 306 - 333 - 365 - 578 - 580 - 653 - 698
Dos cifras (15 € al décimo): 08 - 31 - 47 - 79 - 93
Reintegros (15 € al décimo): 2, 4, 7
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde, una vez que haya finalizado el sorteo y se hayan validado oficialmente los resultados. El plazo para hacerlo es de tres meses contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. En este caso, la fecha límite para cobrar los premios será el 12 de octubre de 2026, incluido. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?
Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Santa Clara, 2, 24002 León (León)
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Centro Comercial E.Leclerc, Avenida E. Leclerc, 1, Local 11, 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
- Plaza de la Corredera, 1, 10700 Hervás (Cáceres)
- Carretera de Madrid, 68, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca)
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?
En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 4, 7
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 11 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 78.084
150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 64.975
300.000 por serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!
El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 34.166
150.000 euros por serie.
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras
75.000 euros a la serie:
La primera es el 30.906
La segunda es el 63.787
La tercera es el 65.967
La cuarta es el 56.717
La quinta es el 89.233
La sexta es el 12.395
La séptima es el 09.564
La octava es el 37.791
La novena es el 83.776
La décima es el 21.320
La decimoprimera es el 11.975
La decimosegunda es el 87.996
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera extracción es el 8.824
La segunda es el 3.450
La tercera es el 3.014
La cuarta es el 8.151
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera extracción es el 333
La segunda es el 053
La tercera es el 206
La cuarta es el 653
La quinta es el 578
La sexta es el 306
La séptima es el 698
La octava es el 163
La novena es el 580
La décima es el 120
La undécima es el 365
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
300 euros a la serie:
La primera extracción es el 31
La segunda es el 08
La tercera es el 93
La cuarta es el 47
La quinta es el 79
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Lotería Nacional hoy, sábado | El sorteo da comienzo
El sorteo de la Lotería Nacional ya se encuentra en marcha.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué porcentaje va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación se destina a premios, dejando un 30 % a Hacienda y SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que declarar el premio en la Renta?
Los premios no se integran en la base general del IRPF, ya que hay un gravamen especial.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo se retienen los impuestos?
La retención se aplica automáticamente en el cobro por parte del banco o pagador.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo tributan los premios?
Los premios superiores a 40.000 € tributan al 20% solo sobre la parte que excede ese límite.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo puedo saber si he ganado?
Comprueba tu número con la lista oficial de premiados tras el sorteo; la web de SELAE y los medios la actualizan en cuanto esté disponible.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ver los resultados oficiales?
Los resultados se publican en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también en medios que actualizan en directo el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprar décimos online?
Sí, además de en administraciones físicas, los décimos se pueden adquirir por Internet hasta poco antes del sorteo.