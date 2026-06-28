Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del domingo 28 de junio
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 28 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 9,7 millones de euros.
👉 Comprobar resultado del sorteo de Lotería Nacional del sábado 27 de junio
🔴 Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras que el número clave o reintegro es el -.
¿Cuál es la hora límite para participar?
La hora límite oficial e improrrogable para validar tus apuestas a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado, o en aplicaciones oficiales autorizadas, son las 21:15 horas. Cualquier boleto que se adquiera a una hora posterior a esa ya no competirá por el bote de esta noche, sino que quedará validado automáticamente para la jornada del próximo domingo.
¿Cuándo se conocerán los resultados ganadores?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva arranca puntualmente a las 21:40 todos los domingos. A partir de esa hora los bombos revelan el resultado ganador y en cuestión de minutos se conoce al ganador. De cualquier forma, puedes seguirlo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL y revisar la combinación ganadora.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | El origen del sorteo
¿Sabías que El Gordo de la Primitiva no siempre fue semanal? Nació en el año 1993 y al principio se celebraba solo una vez al mes. Fue tal su éxito entre los jugadores españoles que en 1997 pasó a sortearse todos los domingos, convirtiéndose en el evento perfecto para cerrar la semana con ilusión.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
Como cada domingo, Loterías y Apuestas del Estado reparte un bote millonario con su sorteo del Gordo de la Primitiva.
El premio de 9,7 millones de euros busca dueño y tú podrías ser uno de ellos.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!