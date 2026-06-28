Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del domingo 28 de junio

🔴 Este domingo 28 de junio de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 9,7 millones de euros.

🔴 La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras que el número clave o reintegro es el -.

¿Cuál es la hora límite para participar?

La hora límite oficial e improrrogable para validar tus apuestas a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado, o en aplicaciones oficiales autorizadas, son las 21:15 horas. Cualquier boleto que se adquiera a una hora posterior a esa ya no competirá por el bote de esta noche, sino que quedará validado automáticamente para la jornada del próximo domingo.

¿Cuándo se conocerán los resultados ganadores?

El sorteo de El Gordo de la Primitiva arranca puntualmente a las 21:40 todos los domingos. A partir de esa hora los bombos revelan el resultado ganador y en cuestión de minutos se conoce al ganador. De cualquier forma, puedes seguirlo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL y revisar la combinación ganadora.