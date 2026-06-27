Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 27 de junio

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 27 de junio de 2026:

Primer premio: 33.478

Segundo premio: 18.619

Reintegros: 6, 7, 8

Cuatro cifras: 1.751 - 2.543 - 4.990 - 7.458

Tres cifras: 069 - 240 - 386 - 471 - 538 - 843 - 945 - 953 - 960 - 994

Dos cifras: 00 - 18 - 67 - 73 - 83 - 84 - 90 - 92 - 99

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.