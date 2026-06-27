Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 27 de junio
Ya son oficiales los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 27 de junio, con el primer premio correspondiente al número 33.478.
Cuponazo ONCE | Sorteo del 26 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 27 de junio de 2026:
Primer premio: 33.478
Segundo premio: 18.619
Reintegros: 6, 7, 8
Cuatro cifras: 1.751 - 2.543 - 4.990 - 7.458
Tres cifras: 069 - 240 - 386 - 471 - 538 - 843 - 945 - 953 - 960 - 994
Dos cifras: 00 - 18 - 67 - 73 - 83 - 84 - 90 - 92 - 99
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Carlos Martín Álvarez, 81 - Madrid - 28018 - Madrid
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Carretera de Madrid, 68 - Santa Marta de Tormes - 37900 - Salamanca
- Calle Sevilla, 7 - Local 1 - Utrera - 41710 - Sevilla
- Calle Silencio, 18 - Roquetas de Mar - 04740 - Almería
- Calle Graciano, 24 - Mérida - 06800 - Badajoz
- Calle Malalts, 15 - Barcelona - 08030 - Barcelona
- Calle Ximen Pérez Darenós, 3 - Borriol - 12190 - Castellón
- Calle Isla de Menorca, 2 - Local B - Córdoba - 14011 - Córdoba
- Calle Doctor Miguel Servet, 1 - Fernán Núñez - 14520 - Córdoba
- Carretera de Castilla, 93 - Ferrol - 15404 - A Coruña
- Calle Real, 2 - Navas de San Juan - 23240 - Jaén
- Calle Poeta Pedro Lezcano - Local 0 - Arucas - 35400 - Las Palmas
- Avenida del Consuelo, 13 - Esquina con Calle Mayor, 38 - Ciempozuelos - 28350 - Madrid
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 6, 7, 8
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 27 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 33.478
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 18.619
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 1.751
La segunda es el 4.990
La tercera es el 2.543
La cuarta es el 7.458
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 538
La segunda es el 069
La tercera es el 843
La cuarta es el 994
La quinta es el 953
La sexta es el 945
La séptima es el 386
La octava es el 960
La novena es el 240
La décima es el 471
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 92
La segunda es el 84
La tercera es el 18
La cuarta es el 83
La quinta es el 99
La sexta es el 67
La séptima es el 00
La octava es el 90
La novena es el 73
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional, hoy | Menos de 10 minutos para el inicio del sorteo
A las 13:00 dará comienzo la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.
Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.
En resumen, es muy difícil llevarse un gran premio, pero no es raro recuperar lo jugado o rascar una cantidad pequeña en uno de cada pocos décimos.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras y no sólo el primero y segundo?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.