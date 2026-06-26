Cuponazo ONCE hoy, viernes | Resultados y números premiados del sorteo del 26 de junio, en directo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Comprueba los resultados en EL ESPAÑOL.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 25 de junio, en directo
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 26 de junio. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €):
Serie (6.000.000 €):
🔴 ¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 26 de junio de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | La importancia de las terminaciones
No solo existe un gran premio principal en el Cuponazo. También hay diferentes categorías de premios que incluyen varias terminaciones, lo que aumenta las posibilidades de que muchos participantes obtengan algún importe. Por eso, conviene revisar cuidadosamente todos los números publicados tras el sorteo y no fijarse únicamente en el premio mayor.
En ocasiones, algunos jugadores comprueban únicamente el número completo y pasan por alto que su cupón puede tener derecho a otro tipo de premio. Revisar cada categoría con calma evita confusiones y permite asegurarse de que ningún premio quede sin reclamar dentro del plazo establecido.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Un sorteo con mucha historia
Cada edición del Cuponazo de la ONCE forma parte de una tradición que lleva décadas acompañando a millones de personas. La organización ha ido modernizando sus sistemas de venta y comprobación, pero mantiene la esencia de un sorteo muy popular entre quienes prueban suerte cada viernes. Su continuidad ha convertido esta cita semanal en un auténtico referente.
Con el paso del tiempo, la tecnología también ha facilitado consultar los resultados de manera inmediata. Hoy es posible comprobar el cupón desde distintos dispositivos pocos minutos después del sorteo, algo que permite conocer rápidamente si un número ha resultado premiado o si corresponde algún premio por terminación.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué hace especial al sorteo del viernes?
El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más esperados de la semana porque se celebra cada viernes y ofrece un premio principal muy atractivo, acompañado de numerosos premios secundarios. Muchas personas siguen el resultado en directo para comprobar si su número coincide con alguno de los agraciados y conocer todas las terminaciones premiadas. La emoción aumenta conforme se acerca la hora del sorteo.
Además de repartir premios, este sorteo tiene un importante componente social, ya que contribuye a financiar iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por eso, cada boleto representa tanto una oportunidad de ganar como una forma de colaborar con una entidad de gran trayectoria en España.
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Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 26 de junio de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!