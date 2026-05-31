Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 31 de mayo de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 31 de mayo de 2026, a las 21:40, con un premio de 8 millones de euros.
👉 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de mayo
Este domingo 31 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 28, 29, 41, 45 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 4.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 8 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF.
Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si tu boleto ha resultado agraciado con la combinación ganadora de esta noche (compuesta por los números 28, 29, 41, 45 y 52, más el número clave 4), podrás comenzar a cobrar tu premio a partir de mañana mismo, lunes 1 de junio.
El horario de disponibilidad comenzará en cuanto las administraciones de lotería abran sus puertas o una vez que las entidades bancarias colaboradoras inicien su actividad comercial y dispongan de los datos de escrutinio oficiales validados por el Estado.
Recuerda que dispones de un margen legal estricto de tres meses para hacer efectivo el cobro, un plazo que empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo y que expirará a finales de agosto.
Si el importe obtenido es inferior a 2.000 euros, la gestión será inmediata en cualquier punto de venta físico; si es igual o superior, el trámite se demorará ligeramente lo que tarde la entidad financiera en verificar tu identidad y realizar la transferencia a tu cuenta bancaria.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | Un repaso a los números premiados
Este domingo 31 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 28, 29, 41, 45 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 4.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Tras la celebración del sorteo de hoy, la mirada de los jugadores ya se fija en la siguiente oportunidad para tentar a la fortuna. El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio, manteniendo su inamovible tradición de celebrarse una sola vez por semana.
Todos aquellos que deseen participar en esta nueva cita dominical podrán validar sus apuestas a lo largo de toda la semana, ya sea de forma física en las administraciones de lotería autorizadas o de manera digital a través de la web y la aplicación oficial del organismo estatal.
El plazo para adquirir los boletos estará disponible de forma ininterrumpida hasta el mismo domingo 7 de junio a las 20:30 horas, justo una hora antes de que comience el escrutinio que dictamine la nueva combinación ganadora y revele el importe del bote en juego.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para proceder a comprobar tu boleto de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo, y reclamar un posible premio, el elemento fundamental e insustituible que necesitas es el resguardo original de la apuesta.
Este documento físico debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, roturas ni tachaduras que puedan hacer dudar a las autoridades de su autenticidad.
En caso de haber participado de forma online a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, el resguardo digital almacenado en tu cuenta de usuario es totalmente válido y, de hecho, simplifica el proceso al asociar directamente la apuesta con tu identidad.
Los requisitos adicionales para realizar el cobro variarán en función del dinero que te haya deparado la combinación ganadora de esta noche (compuesta por los números 28, 29, 41, 45 y 52, junto al número clave 4). Si la cantidad obtenida es inferior a 2.000 euros, bastará con acudir a cualquier administración de lotería portando únicamente el boleto físico.
No obstante, si has logrado un premio igual o superior a los 2.000 euros, será obligatorio presentarse en una de las entidades bancarias comerciales autorizadas portando el resguardo y tu documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte), cumpliendo de este modo con los protocolos legales de verificación de datos y prevención de blanqueo de capitales.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un gravamen especial por parte de la Agencia Tributaria que solo afecta a las grandes cantidades.
Por ley, los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos, por lo que recibirás ese tramo íntegro sin importar la categoría que hayas acertado.
Para cualquier cantidad que supere ese límite de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% fijo sobre el importe restante.
Esta retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si la suerte ha estado de tu lado en el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado hoy, domingo 31 de mayo, podrás comenzar a cobrar tu dinero a partir de mañana mismo, lunes 1 de junio.
Sin embargo, la gestión del cobro dependerá por completo del importe que hayas ganado: si la cantidad obtenida es inferior a 2.000 euros, podrás retirar tu premio en efectivo o a través de Bizum de forma cómoda en cualquier administración de la red de Loterías del Estado; si el premio es igual o superior a esos 2.000 euros, deberás acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas para que realicen la transferencia a tu cuenta de manera totalmente segura.
Es de vital importancia que no te descuides si has resultado ganador, ya que el derecho al cobro de estos boletos tiene un plazo de caducidad estricto de tres meses, contando a partir del día siguiente a la realización del sorteo.
Esto significa que tendrás de margen hasta finales del mes de agosto para reclamar tu premio de forma legal. Transcurrido este periodo de noventa días sin haber validado el resguardo, el dinero se considerará prescrito y pasará a quedar directamente a beneficio del Tesoro Público, perdiendo cualquier opción de reclamación.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 4.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Este domingo 31 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 28, 29, 41, 45 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 4.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¡Arranca el sorteo!
¡Ya está todo listo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado!
El sorteo de El Gordo de la Primitiva usa dos bombos automáticos que giran simultáneamente en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Del primer bombo, que contiene 54 bolas numeradas del 1 al 54, se extraen de forma consecutiva y al azar las cinco bolas que darán forma a la combinación principal de la jornada.
Inmediatamente después, la atención se traslada al segundo bombo, encargado de dictar el desenlace del sorteo con un conjunto de 10 bolas numeradas del 0 al 9. De este receptáculo se extrae una única bola que determina el "número clave", un dígito fundamental que no solo sirve para reembolsar el coste de la apuesta a modo de reintegro, sino que es imprescindible acertar junto a los cinco números anteriores para adjudicarse el gran bote millonario.
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Gordo de la Primitiva | 5 minutos para el sorteo
La tensión y los nervios se palpan en el ambiente cuando faltan apenas cinco minutos para que el reloj marque las 21:40 horas, el momento exacto en el que dará comienzo el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo.
En el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid ya está todo preparado y los bombos están listos para empezar a girar, custodiando las esferas que decidirán el destino de los 8 millones de euros que componen el bote de esta noche.
Con las apuestas ya cerradas de forma definitiva desde hace una hora, miles de participantes en toda España repasan con la mirada sus resguardos, aferrándose a la ilusión de haber elegido la combinación de cinco números y el número clave correctos.
En breves instantes, la suerte estará echada y comenzará la cobertura en directo para desvelar, bola a bola, una de las secuencias numéricas más esperadas de la semana, la cual podría coronar a un nuevo multimillonario antes de que termine el día.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El calendario general de Loterías y Apuestas del Estado no da tregua y mantiene su actividad prácticamente a diario.
Tras la cita con El Gordo de este domingo, las oportunidades para tentar a la suerte se reanudan de inmediato mañana, lunes 1 de junio, con los sorteos habituales de la Bonoloto, EuroDreams y, de manera muy destacada, La Primitiva, que arranca la semana poniendo en juego un atractivo bote de más de 7 millones de euros.
Apenas veinticuatro horas después, el martes 2 de junio, llegará el turno de Euromillones con un espectacular premio acumulado que alcanza los 141 millones de euros.
Más allá de los juegos activos diarios, la Lotería Nacional retomará su actividad el próximo jueves 4 de junio con su sorteo ordinario, sirviendo de antesala para el gran evento de la semana.
El sábado 6 de junio se celebrará una de las citas más señaladas del trimestre en el organismo estatal: el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja, una cita de marcado carácter solidario cuyos décimos ya están a la venta por 15 euros y que repartirá un primer premio de 150.000 euros al décimo, cerrando así una semana repleta de opciones millonarias para los jugadores.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un gravamen especial por parte de la Agencia Tributaria que se aplica solo a las grandes cantidades.
Por ley, los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente libres de impuestos, por lo que recibirás ese tramo íntegro independientemente de la categoría que hayas acertado.
Para cualquier cantidad que supere ese límite de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% fijo sobre el importe restante.
Esta retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales y no tendrás que volver a pagar por él en tu declaración de la Renta.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
En el sorteo de El Gordo de la Primitiva se reparten un total de nueve categorías de premios, diseñadas para recompensar a los jugadores en función del número de aciertos que logren acumular.
El objetivo máximo es acertar los cinco números de la combinación ganadora más el número clave, lo que otorga el premio de Primera Categoría (el gran bote millonario). A partir de ahí, la estructura desciende progresivamente premiando los aciertos de 5, 4, 3 y 2 números de la matriz principal, combinados o no con el número clave, repartiendo el 55% de la recaudación total del sorteo entre todos los ganadores.
A diferencia de las primeras siete categorías, cuyos importes varían según la recaudación y el número de acertantes de la jornada, las dos últimas categorías cuentan con premios fijos y garantizados.
De este modo, los jugadores que aciertan dos números principales sin el número clave reciben un premio fijo de 3 euros (Octava Categoría). Por su parte, la última categoría corresponde al Reintegro, que devuelve el importe íntegro de la apuesta (1,50 euros) a todos aquellos cuyos boletos coincidan exclusivamente con el número clave extraído, independientemente de sus otros resultados.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebrará el próximo domingo 7 de junio. Como es costumbre en este juego de azar dominical, los bombos volverán a ponerse en marcha en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado a las 2140 horas (horario peninsular), ofreciendo una nueva oportunidad de sellar boletos a todos aquellos que busquen tentar a la suerte.
Los participantes que deseen probar fortuna para esta próxima cita podrán validar sus apuestas en cualquier administración oficial de loterías o a través de la web y la aplicación móvil oficial.
El plazo para adquirir los boletos estará abierto durante toda la semana y se cerrará de manera definitiva el mismo domingo del sorteo a las 20:30 horas, justo una hora antes de que comience el escrutinio que determinará la nueva combinación ganadora y el reparto del bote acumulado.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Al igual que ocurre con el resto de los grandes sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado, la regulación fiscal actual establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio de El Gordo de la Primitiva están completamente exentos de tributar.
Sin embargo, para todas aquellas cantidades que superen dicho umbral, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial con una retención fija del 20%. Esto significa que si la fortuna te sonríe con un pellizco menor a esa cifra, recibirás el importe íntegro en tu cuenta, mientras que los grandes premios de primera o segunda categoría sufrirán el correspondiente tijeretazo fiscal.
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Gordo de la Primitiva | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Si tu boleto resulta premiado en el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, podrás comenzar a cobrar tu dinero a partir de mañana mismo, lunes 1 de junio, una vez que se hayan cerrado y verificado todos los procesos informáticos del escrutinio oficial.
No obstante, el lugar al que debes acudir dependerá de la cantidad que hayas ganado: si el premio es inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo o a través de Bizum en cualquier administración de loterías, mientras que si la cifra es igual o superior a esos 2.000 euros, tendrás que presentarte en las entidades bancarias autorizadas para que realicen un ingreso seguro en tu cuenta.
Es de vital importancia que no dejes pasar el tiempo si la suerte ha estado de tu lado, ya que el derecho al cobro de estos premios expira a los tres meses, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Esto significa que tendrás de plazo hasta finales de agosto para reclamar tu dinero de manera totalmente legal. Transcurrido ese periodo de noventa días, cualquier boleto premiado que no haya sido presentado al cobro se considerará caducado, y el importe correspondiente pasará de forma automática a engrosar las arcas del Tesoro Público.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es el bote de hoy?
Para el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 31 de mayo, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego un impresionante bote que asciende a los 8 millones de euros.
Esta cuantiosa cifra está reservada en exclusiva para los acertantes de la Primera Categoría, es decir, aquellos jugadores que logren marcar en su boleto los cinco números de la combinación ganadora junto al número clave definitivo de esta noche.
Al tratarse de una cifra tan atractiva, la expectación entre los aficionados es máxima en los minutos previos a que los bombos comiencen a girar.
En el caso de que no se registre ningún boleto con el pleno de aciertos una vez concluido el escrutinio, esta bolsa de dinero no se perderá, sino que se acumulará de forma automática para el sorteo del próximo domingo, incrementando aún más el interés y el premio estimado para la siguiente semana.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuántos premios se reparten hoy?
En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy se reparten un total de nueve categorías de premios, lo que ofrece múltiples oportunidades de ganar según la cantidad de números acertados.
El sistema está estructurado para premiar desde las combinaciones más complejas hasta las más sencillas, destinando el 55% de la recaudación total al fondo de premios.
La gloria máxima se la lleva la Primera Categoría (destinada a quienes acierten los 5 números principales más el número clave), pero la estructura desciende de manera proporcional a través de otras siete categorías que combinan aciertos de 5, 4, 3 y 2 números, con o sin el número clave.
A diferencia de las primeras siete categorías, cuyos premios son variables y dependen de la recaudación y del número de acertantes, las dos últimas divisiones cuentan con cuantías fijas y garantizadas.
Así, la Octava Categoría otorga un premio directo de 3 euros a todos los boletos que contengan exactamente 2 números acertados (sin necesidad del número clave).
Finalmente, se encuentra la categoría del Reintegro, que devuelve de forma íntegra el importe de la apuesta (1,50 euros) a todos aquellos jugadores que, independientemente de los números principales que hayan marcado, logren adivinar el número clave extraído del bombo.