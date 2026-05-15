Cuponazo de la ONCE | Comprobar sorteo del viernes 15 de mayo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de mayo
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 15 de mayo. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 90.915
Serie (6.000.000 €): 084
🔴 ¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 15 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo saber si mi cupón del Cuponazo está premiado?
Los jugadores pueden comprobar si su cupón ha sido premiado revisando el número y la serie publicados tras el sorteo oficial de la ONCE celebrado este viernes 8 de mayo. También deben verificarse las terminaciones premiadas y los premios secundarios.
Actualmente existen comprobadores automáticos online y aplicaciones móviles que permiten introducir el número del cupón para conocer rápidamente si corresponde algún premio del sorteo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios secundarios reparte el Cuponazo tras el sorteo de hoy?
El Cuponazo de la ONCE reparte cada viernes premios por aproximación, terminaciones y coincidencias parciales con el número ganador. Además de los grandes premios, existen categorías menores que premian acertar cuatro, tres, dos o una cifra.
Esto hace que el número de boletos premiados sea muy elevado en cada sorteo, permitiendo que muchos participantes recuperen el importe jugado o consigan cantidades superiores sin necesidad de acertar el premio principal.
-
Comprobar Cuponazo de hoy | ¿Cuál es la única lista oficial válida del Cuponazo?
La ONCE recuerda tras cada sorteo que la única lista oficial válida de números premiados es la publicada por JuegosONCE y los canales oficiales de la organización.
Por ese motivo, recomiendan verificar siempre los resultados en medios fiables o directamente en la plataforma oficial antes de dar por premiado cualquier cupón del sorteo celebrado este viernes 8 de mayo.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios menores ha dejado el Cuponazo de hoy?
Además del premio principal y de los premios de 40.000 euros, el sorteo del Cuponazo reparte premios menores por acertar cifras concretas del número ganador. Existen premios por cuatro, tres, dos y una cifra coincidente.
Estas categorías permiten que miles de participantes obtengan cantidades más reducidas, incluyendo reintegros y premios directos que ayudan a multiplicar el número total de boletos agraciados en cada sorteo.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede comprobar el Cuponazo online?
Sí. Los resultados del Cuponazo de este viernes 8 de mayo pueden consultarse de manera online a través de la web oficial de JuegosONCE y de distintos portales especializados en loterías y sorteos.
Muchos jugadores utilizan además comprobadores automáticos introduciendo el número y la serie de su cupón para saber rápidamente si han obtenido alguno de los premios repartidos esta noche.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio del Cuponazo?
Los premios del Cuponazo de la ONCE tienen un plazo limitado para ser reclamados. Una vez celebrado el sorteo y publicados los resultados oficiales, los ganadores disponen de treinta días naturales para cobrar su premio.
Pasado ese periodo, el derecho al cobro caduca, por lo que la ONCE recomienda revisar siempre los boletos tras cada sorteo y comprobar las combinaciones ganadoras cuanto antes.
-
Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Cuánto dinero toca por acertar solo las cinco cifras?
Los jugadores que aciertan las cinco cifras del número ganador del Cuponazo, aunque no tengan la serie correcta, reciben un premio de 40.000 euros. En cada sorteo se reparten 134 premios de esta categoría.
Esta es una de las categorías más destacadas del sorteo después del gran premio principal y permite que numerosos participantes se lleven cantidades importantes cada viernes.
-
Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué hacer si mi cupón del Cuponazo ha sido premiado?
Los jugadores que hayan resultado agraciados en el sorteo del Cuponazo de hoy pueden cobrar sus premios desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Los premios menores suelen abonarse en puntos de venta autorizados, mientras que los importes elevados requieren gestión bancaria.
La ONCE recuerda además la importancia de conservar el cupón en buen estado y consultar siempre los resultados oficiales publicados por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos premios ha repartido el Cuponazo de este viernes?
El Cuponazo de la ONCE no solo entrega un premio principal multimillonario, sino que también reparte cientos de miles de premios menores entre los participantes. El sorteo incluye premios de 40.000 euros a las cinco cifras, además de cantidades menores por coincidencias parciales.
Gracias al sistema de premios por aproximaciones y terminaciones, muchos jugadores recuperan parte del dinero jugado o consiguen premios intermedios incluso sin acertar la combinación completa y la serie.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 8 de mayo de 2026 y ha correspondido al número 90.915 con la serie 084.
¡Enhorabuena a los premiados!
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede jugar al Cuponazo de forma online?
La ONCE permite comprar cupones a través de sus canales digitales oficiales, lo que facilita participar en el sorteo sin necesidad de acudir físicamente a un punto de venta. Los jugadores registrados pueden consultar resultados y gestionar premios desde su propia cuenta.
Esta modalidad online ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre quienes prefieren seguir los sorteos y comprobar automáticamente sus boletos desde el móvil o el ordenador.
-
Cuponazo ONCE hoy, viernes 8 de mayo | ¿Cuáles son las terminaciones más premiadas del Cuponazo?
Muchos jugadores consultan estadísticas históricas sobre terminaciones frecuentes en los sorteos de la ONCE, buscando patrones o números repetidos a lo largo de los años. Sin embargo, cada sorteo es completamente independiente y aleatorio.
Aun así, existen combinaciones especialmente populares entre los participantes, sobre todo aquellas relacionadas con fechas señaladas, números capicúa o terminaciones tradicionalmente asociadas a la suerte.
-
Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué hacer si el cupón está roto o deteriorado?
La ONCE recomienda conservar el cupón en buen estado hasta comprobar el resultado y cobrar el premio, ya que un boleto muy deteriorado puede dificultar la validación oficial del premio.
En situaciones de rotura parcial o daños visibles, la organización analiza cada caso para verificar la autenticidad del cupón antes de autorizar el pago correspondiente al ganador.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Cómo se eligen los números del Cuponazo de la ONCE?
Cada jugador puede adquirir un cupón con numeración ya asignada por la ONCE o, en algunos formatos de venta digital, escoger determinadas combinaciones disponibles. Muchos participantes optan por números relacionados con fechas especiales, aniversarios o cifras consideradas de la suerte.
Otros jugadores prefieren seleccionar números aleatorios o mantener siempre la misma combinación semanal con la esperanza de que termine resultando premiada en alguno de los sorteos de los viernes.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa si nadie gana el premio principal del Cuponazo?
Si ningún participante acierta la combinación completa de número y serie del Cuponazo, el premio principal queda desierto en ese sorteo concreto. Sin embargo, el resto de categorías de premios sí se reparten entre los boletos agraciados.
La ONCE mantiene su estructura habitual de premios semanales, por lo que el siguiente viernes vuelve a celebrarse un nuevo sorteo con otro gran premio millonario disponible para los jugadores.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y el Cupón Diario?
El Cuponazo es el gran sorteo semanal de la ONCE y se celebra únicamente los viernes, mientras que el Cupón Diario se juega de lunes a jueves con una estructura de premios diferente y un coste menor por boleto.
La principal diferencia está en la cuantía del premio principal, ya que el Cuponazo reparte hasta 6 millones de euros, convirtiéndose en uno de los productos estrella de la ONCE junto al Sorteo Extraordinario y el Sueldazo.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede cobrar el Cuponazo por Bizum o transferencia?
Los premios menores de la ONCE pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o establecimientos colaboradores, mientras que las cantidades más elevadas requieren identificación y gestión bancaria. En determinados casos, el dinero puede ingresarse mediante transferencia bancaria en la cuenta del ganador.
En el caso de los jugadores registrados en plataformas digitales oficiales, algunos premios se abonan automáticamente en el saldo de usuario asociado a la cuenta de juego, agilizando así el proceso de cobro.
-
Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Cuponazo?
El premio principal del Cuponazo exige acertar las cinco cifras y la serie exacta del cupón, por lo que se trata de uno de los premios más difíciles de conseguir dentro de los sorteos de la ONCE. Sin embargo, el juego incluye numerosas categorías de premios menores que aumentan las opciones de obtener alguna cantidad económica.
Muchos participantes valoran precisamente esa combinación entre un gran premio millonario y múltiples posibilidades de premios secundarios, lo que convierte al Cuponazo en uno de los sorteos más populares de los viernes en España.
-
Cuponazo ONCE hoy | ¿Dónde comprobar los resultados del Cuponazo de hoy?
Los resultados oficiales del Cuponazo de la ONCE pueden comprobarse poco después del sorteo a través de la web oficial de la ONCE, medios de comunicación especializados y puntos de venta autorizados. Cada viernes miles de jugadores consultan las combinaciones premiadas tras el cierre del sorteo.
También es habitual seguir el resultado en directos informativos y coberturas minuto a minuto como en EL ESPAÑOL, donde se actualizan el número ganador, la serie y el reparto de premios conforme la organización publica los datos oficiales.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto cuesta jugar al Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo de la ONCE tiene un precio de 3 euros por cupón y permite optar a algunos de los premios más elevados de los sorteos semanales en España. Cada boleto incluye un número de cinco cifras y una serie, elementos clave para optar al premio principal de 6 millones de euros.
Además del premio mayor, el sorteo reparte cientos de premios secundarios y reintegros, lo que hace que muchos jugadores participen semanalmente buscando tanto el gran bote como premios menores repartidos por terminaciones y aproximaciones.