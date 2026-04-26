Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar los resultados del sorteo del domingo 26 de abril de 2026

Este domingo 26 de abril de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 6 millones de euros.

La combinación ganadora corresponde a los números 19, 21, 24, 40 y 54 mientras el reintegro o número clave es el 4.

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).