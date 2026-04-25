Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados y números ganadores del sorteo del sábado 25 de abril de 2026

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 25 de abril:

- Primer premio: 40.010

- Segundo premio: 68.313

- Reintegros: 0, 2, 6

- Cuatro cifras: 3.937 - 6.100 - 6.737 - 7.545

- Tres cifras: 018 - 139 - 351 - 579 - 710 - 753 - 780 - 783 - 955 - 984

- Dos cifras: 06 - 06 - 15 - 29 - 31 - 41 - 66 - 70 - 72

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.