🔴 Este domingo 29 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 4,5 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 9, 13, 34, 35 y 47, mientras que el número clave o reintegro es el 0.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es la combinación ganadora?
La combinación ganadora corresponde a los números 9, 13, 34, 35 y 47, mientras que el número clave o reintegro es el 0.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio de El Gordo de la Primitiva que supere los 40.000 euros por boleto; esos primeros 40.000 euros están totalmente exentos y los cobras íntegros.
La retención se aplica de forma automática cuando vas a cobrar el premio en la administración (si es pequeño) o en el banco colaborador (si es grande), así que el dinero que recibes ya llega “neto” de impuestos.
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Comprobar El Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado, porque es el único documento válido que acredita que ese premio es tuyo (si jugaste online, vale el justificante o resguardo electrónico que emite la plataforma).
Si el premio es de hasta 2.000 euros, normalmente basta con presentar ese resguardo en una administración de Loterías; para premios superiores a 2.000 euros tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (como CaixaBank o BBVA) con el boleto premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte), y facilitar un número de cuenta para que ingresen el dinero.
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El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 0.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 4,5 millones de euros: 9, 13, 34, 35 y 47.
El número clave ha sido: 0.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado si el importe es de hasta 2.000 euros; te lo abonan al momento, en efectivo, Bizum o ingreso en cuenta, según el punto de venta.
Si tu premio supera los 2.000 euros, deberás ir a una entidad bancaria colaboradora autorizada por SELAE, principalmente CaixaBank o BBVA, con el resguardo premiado y tu documentación de identidad para que gestionen el pago sin comisiones. También se cobran en banco los premios mayores obtenidos jugando online a través de la web oficial.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado; es el documento que acredita que tú eres el titular del premio y sin él no te lo pagarán. Si has jugado por internet, lo que tendrás es un justificante electrónico emitido por la propia plataforma, que hace las veces de resguardo.
Además, para premios a partir de 2.000 euros tendrás que identificarte con un documento oficial en vigor (DNI, NIE o pasaporte) y facilitar los datos que te pida el banco colaborador para ingresar el importe en tu cuenta (a veces también justificante de titularidad de la cuenta y firma de formularios de protección de datos y prevención de blanqueo).
En premios inferiores a 2.000 euros normalmente basta con presentar el resguardo en una administración de loterías, sin identificación obligatoria, y te lo pagan en efectivo o por ingreso en cuenta.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el último sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el domingo 22 de marzo de 2026, el premio de Primera Categoría (cinco aciertos más número clave) cayó en la localidad de Maçanet de la Selva (Girona). El único boleto acertante se validó en el Despacho Receptor número 33.160, situado en la Plaza de la Iglesia, 16.
Ese resguardo se llevó íntegro el bote de 4.500.000 euros brutos asignado a la máxima categoría en ese sorteo. El resto de premios de categorías inferiores se repartieron entre miles de acertantes en toda España, pero el gran premio quedó concentrado en ese único punto de venta de la provincia de Girona.
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Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que el escrutinio sea ya oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, al momento y en efectivo o por ingreso en cuenta, según el punto de venta.
Si tu premio supera los 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (CaixaBank, BBVA, Santander, etc.), presentando el resguardo original y tu documento de identidad; normalmente el banco tramita el pago en el mismo día hábil o en pocos días. Recuerda que el plazo máximo para cobrar es de 3 meses desde el día siguiente al sorteo: pasado ese tiempo, el premio caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo cobra sobre los premios de El Gordo de la Primitiva que superan los 40.000 euros por boleto; esa cantidad inicial está totalmente exenta de impuestos.
A la parte del premio que excede esos 40.000 euros se le aplica un gravamen especial fijo del 20%, que se retiene automáticamente cuando cobras el premio, por lo que el dinero ya te llega “neto” a tu cuenta.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si en El Gordo de la Primitiva solo aciertas el número clave (y no aciertas ninguno de los cinco números principales), lo que obtienes es el reintegro de tu apuesta. Es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta sencilla, normalmente 1,50 euros, así que jugar te sale “gratis” en ese boleto concreto.
El número clave también sirve para mejorar premios cuando aciertas además algunos de los números principales: por ejemplo, 2 aciertos + número clave, 3 aciertos + número clave, etc., que entran en categorías superiores con importes mayores.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
Si en el sorteo de El Gordo de la Primitiva nadie acierta la combinación ganadora de primera categoría (los 5 números más el número clave), el bote no se pierde: se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así la cantidad que se pone en juego la semana siguiente. Este sistema de “bote” encadenado es justo lo que permite ver premios tan elevados cuando llevan varias jornadas sin ganadores.
Las demás categorías (segunda, tercera, etc.) sí se reparten normalmente entre los acertantes que correspondan en ese sorteo, y solo la parte del fondo destinada al primer premio es la que se va acumulando de un domingo a otro. Si en algún momento se diera el caso de que un premio ya acertado no se cobrara dentro de los 3 meses legales, entonces esa cantidad caducaría y pasaría al Estado, pero eso ya no tiene que ver con que no haya ganadores, sino con que nadie reclame el premio a tiempo.
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Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:40 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para El Gordo de la Primitiva, el plazo general para cobrar el premio es de 3 meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público.
Dentro de ese plazo puedes cobrarlo desde el día siguiente al sorteo: premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, y premios superiores a 2.000 euros exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras. Es fundamental conservar el resguardo en buen estado, porque es el único documento válido para hacer efectivo el premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
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El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
En El Gordo de la Primitiva tienes un plazo de 3 meses para cobrar tu premio, contados desde el día siguiente al sorteo en el que resultó premiado el boleto. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de recuperarlo después.
Durante esos 3 meses puedes cobrar premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de loterías, y los premios superiores a 2.000 euros únicamente en las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado, presentando el resguardo original y tu documentación de identidad.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
En el Gordo de la Primitiva se destina a premios el 55% de todo lo recaudado en el sorteo: una parte va al bote grande (primera categoría) y otra se reparte entre el resto de categorías y el reintegro.
El premio mínimo garantizado para la primera categoría (acertar 5 números más el número clave) es de 4,5 millones de euros, y si no hay acertantes, ese fondo se acumula como bote para el siguiente sorteo.
Dentro de ese 55%, un 10% se reserva para reintegros y el 45% restante se distribuye entre las distintas categorías: aproximadamente un 22% del fondo de premios se asigna a la primera categoría (5+1) y el 23% se reparte entre segunda (5), tercera (4+1), cuarta (4), quinta (3+1), sexta (3), séptima (2+1) y octava (2), con porcentajes fijos por categoría (por ejemplo, en torno al 33% del fondo para la segunda, 6–8% para la tercera y quinta, etc.), mientras que la octava categoría tiene un premio fijo de 3 euros por boleto y el reintegro devuelve la apuesta de 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.