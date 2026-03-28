Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 28 de marzo
Comprueba todos los resultados y números ganadores del sorteo de hoy, 28 de marzo, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo de la ONCE: comprobar resultados del sorteo de hoy, viernes 27 de marzo de 2026
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 28 de marzo:
- Primer premio: 89211
- Segundo premio: 86507
- Reintegros: 1, 5 y 6
- Cuatro cifras: 1655, 2124, 7455, 7791
- Tres cifras: 118, 189, 263, 369, 406, 563, 805, 872, 887, 888
- Dos cifras: 09, 16, 27, 54, 63, 73, 74, 82, 95
🔴 ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de Lotería Nacional de hoy sábado 28 de marzo de 2026, el premio mayor previsto es de 60.000 euros por décimo para el primer premio (600.000 euros a la serie), mientras que el segundo premio reparte 12.000 euros por décimo (120.000 euros a la serie). El precio de cada décimo de sábado es de 6 euros y se destina a premios el 70% de la emisión total, hasta 42 millones de euros en conjunto.
Además de estos premios principales, el sorteo reparte decenas de miles de premios menores: aproximaciones al primer y segundo premio, centenas, terminaciones de cuatro, tres y dos cifras y reintegros de 6 euros al décimo, lo que hace que haya más de 4,1 millones de premios sumando todas las series.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional hoy, 28 de marzo | ¿Ha ganado el sorteo alguna vez un famoso?
Sí, en España hay varios casos conocidos de famosos a los que les ha tocado la Lotería Nacional, especialmente el Sorteo de Navidad.
Entre ellos suelen citarse a la reina Letizia (a la que le tocó un premio cuando aún era periodista), la presentadora Mercedes Milá, el actor Nacho Guerreros, la empresaria Carmen Lomana, o el presentador Carlos Sobera, que han reconocido públicamente haber recibido desde reintegros y “pellizcos” hasta premios importantes como El Gordo o segundos premios.
En la mayoría de casos, estos premios se compartieron con familiares, compañeros de trabajo o vecinos, como cuando a la familia de Nacho Guerreros le tocó El Gordo en 2002 y el dinero le permitió dejar su trabajo de camarero y centrarse en la interpretación.
También hay anécdotas curiosas, como la de Carmen Lomana, que recibió un décimo premiado de regalo pero no llegó a cobrarlo porque dejó pasar el plazo, o la de Soraya Arnelas, que ha sido agraciada con varios premios, incluido un segundo premio de Navidad.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En la Lotería Nacional de los sábados, el 70% de la recaudación se destina a premios, con un esquema fijo para cada sorteo: suele haber un primer premio de 600.000 euros por serie (60.000 por décimo), un segundo premio de 120.000 euros por serie (12.000 por décimo) y, en algunos sorteos especiales, también un tercero, más una larga lista de premios menores asociados a terminaciones y aproximaciones.
Cada sorteo tiene una “lista oficial de premios” donde se detalla cuántos premios de cada categoría hay y cuánto corresponde por décimo a cada uno.
Además de los premios principales, el resto del fondo de premios se reparte en: aproximaciones al primer y segundo premio (números anterior y posterior), centenas de los premios grandes, extracciones de cuatro, tres y dos cifras que se pagan a todos los décimos que coincidan en esas terminaciones, y los reintegros, que devuelven el importe jugado cuando el último dígito del número coincide con el del primer premio.
En conjunto, esto genera millones de décimos premiados en cada sorteo, con cuantías que van desde recuperar los 6 euros del décimo hasta las decenas de miles de euros de los premios mayores
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Lotería Nacional de hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de la Lotería Nacional tributan con el gravamen especial de loterías: los primeros 40.000 euros de cada décimo están exentos y se cobran íntegros, sin pagar impuestos ni incluirse en la renta por ese concepto.
Únicamente cuando el premio supera esos 40.000 euros, se aplica un tipo fijo del 20% sobre la parte que excede esa cifra, por ejemplo, en un premio de 60.000 euros solo tributan 20.000, por lo que Hacienda se quedaría 4.000 euros y el ganador cobraría 56.000.
La retención la practica directamente Loterías o el banco en el momento de cobrar, así que el jugador ya recibe el importe neto y no tiene que hacer ningún pago adicional por este impuesto en la declaración de la renta.
Los premios iguales o inferiores a 40.000 euros (por ejemplo, 6.000, 12.000 o 30.000 euros al décimo) se cobran íntegros y no soportan retención, aunque los rendimientos que genere luego ese dinero (intereses, inversiones, etc.) sí tributarán como renta del ahorro.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué hay varios premios por cifras y no sólo el primero y segundo?
Para dar más oportunidades de premio a los jugadores, se establecen varias categorías según coincidencias de cifras (dos, tres, cuatros y reintegros).
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Lotería Nacional, Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros por décimo; todo lo que sea hasta 40.000 euros está exento de impuestos y se cobra íntegro, sin retención. A partir de esa cantidad, se aplica un gravamen fijo del 20% únicamente sobre la parte del premio que excede esos 40.000 euros, nunca sobre el total.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar un premio de Lotería Nacional es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo al que corresponde el décimo.
Pasado ese plazo, el premio caduca y se pierde el derecho a cobrarlo, quedando el importe no reclamado a beneficio del Tesoro Público; solo se amplía un día más si el último día del plazo es festivo en la localidad donde se tramita el pago.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cómo puedo comprobar si un décimo ha resultado ganador?
Puedes comprobar si un décimo de Lotería Nacional ha resultado ganador entrando en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usando el apartado “Comprobar Lotería Nacional”, donde introduces número y, si hace falta, serie para ver si tiene premio y cuánto.
También puedes acudir a cualquier administración de lotería y pedir que lo pasen por el terminal: la máquina indica al momento si está premiado y el importe exacto.
Además, hay apps y webs de confianza (como TuLotero, combinadores o medios de comunicación) que permiten introducir el número o escanear el código del décimo para comprobarlo, aunque para premios importantes siempre conviene verificarlo en la web oficial o en una administración.
Si compraste el décimo online a través de SELAE o de una administración autorizada, lo normal es que te avisen automáticamente y veas el premio reflejado en tu cuenta de usuario.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si te toca el reintegro en la Lotería Nacional de hoy, recuperas exactamente el importe que pagaste por el décimo, sin ganar ni perder dinero. En un sorteo ordinario de sábado como el de hoy, eso significa que cobrarías 6 euros por cada décimo con reintegro.
El reintegro se consigue cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra del primer premio, y en muchos sorteos también mediante otras extracciones especiales de una sola cifra. Es un premio menor, exento de impuestos, pensado como “devolución” para que puedas seguir jugando con el dinero recuperado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué terminaciones tienen premio?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de marzo de 2026, tienen premio las terminaciones de 4, 3 y 2 cifras que salen en las extracciones especiales: si tu número coincide en las cuatro últimas cifras con una de esas terminaciones, ganas 150 euros por décimo; si coincide en las tres últimas cifras, ganas 30 euros; y si coincide en las dos últimas cifras, 12 euros por décimo.
Además, hay premios específicos ligados al primer premio: las dos últimas cifras del primer premio dan 12 euros por décimo, las tres últimas cifras 30 euros, y la última cifra (reintegro) devuelve los 6 euros jugados.
También se premian las centenas del primer y segundo premio (las tres primeras cifras), que en el sorteo de hoy pagan 30 euros por décimo a todos los números que compartan esa centena, salvo los propios números del primer o segundo premio.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
En la Lotería Nacional, alrededor del 70% de la recaudación de cada sorteo se destina al pago de premios (primeros premios, aproximaciones, terminaciones y reintegros). El 30% restante se reparte entre comisiones de las administraciones, costes de gestión y el ingreso que obtiene el Estado a través de SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Es importante guardar bien el décimo porque es un documento al portador: el premio lo cobra quien lo presente, de modo que si se pierde o te lo roban y otra persona lo cobra antes, recuperarlo se complica mucho y puede acabar en un proceso judicial.
Además, si el décimo se deteriora mucho (manchado, roto, quemado, lavado, etc.) puede ser necesario enviarlo a Loterías y Apuestas del Estado o incluso a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para verificarlo, lo que retrasa el cobro y, en casos extremos, puede hacer que no se reconozca el premio.
Por eso se recomienda guardarlo en un lugar seguro, protegido de humedad y calor, hacer una fotocopia o foto por ambas caras y, si el décimo es compartido, dejar constancia por escrito o en un grupo de mensajería de quiénes participan y en qué porcentaje, usando la imagen del décimo como referencia.
Así, si hay pérdida, robo o conflicto, tendrás pruebas para reclamar y bloquear el pago si fuera necesario.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Lotería Nacional desde el mismo día del sorteo, en cuanto se publiquen los resultados oficiales y el sistema de Loterías y Apuestas del Estado tenga cargados los premios. A partir de ese momento, los premios de hasta 2.000 euros se cobran en administraciones y los superiores en BBVA o CaixaBank.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros por décimo; hasta esa cantidad, el premio está totalmente exento y lo cobras íntegro. A partir de esos 40.000 euros, se aplica un gravamen fijo del 20% solo sobre la parte que excede esa cifra, y la retención se descuenta automáticamente cuando cobras el premio.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si te toca el reintegro en la Lotería Nacional, recuperas exactamente el importe que pagaste por el décimo, ni más ni menos. Es decir, si el décimo del sorteo de hoy te ha costado 6 euros, cobrarías 6 euros; si fuera un sorteo especial con décimos de 15 o 20 euros, te devolverían esos 15 o 20 euros.
El reintegro se consigue cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo (y, en muchos sorteos, también mediante extracciones especiales de una sola cifra), y está exento de impuestos, por lo que lo cobras íntegro. Es un premio pensado como “devolución”, así que no genera ganancia, pero te permite jugar sin perder dinero en ese décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, 28/03/2026, se ha vendido en varias administraciones repartidas por España. En concreto, ha tocado en Avda. de Madrid 49 en Petrer (Alicante), Avda. Castilla-La Mancha 15 en Consuegra (Toledo) y Obispo Rafael Torija 3 en Ciudad Real (Ciudad Real).
También ha caído en la calle Murillo s/n en Linares (Jaén), calle Vereda 4 en Aljucer (Murcia) y calle Manolo Taberner 30 en Valencia (Valencia), donde se han vendido décimos agraciados con los 12.000 euros por décimo del segundo premio del sorteo de hoy.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, 28/03/2026, ha tocado en administraciones de cuatro localidades: Travesseres 28 en Granollers (Barcelona), Sant Andreu 29 en Porqueres (Girona), Avda. da Paz 19 en Cerceda (A Coruña) y calle Argentina 26 en Zamora.