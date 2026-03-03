Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva este 2 de marzo.
- Bonoloto
🔴Primer premio para la combinación: 12, 44, 42, 03, 38, 15
🔴Complementario: 49
🔴Reintegro: 05
- La Primitiva
🔴Primer premio para la combinación: 15, 20, 11, 18, 46 y 30.
🔴Número complementario: 06
🔴Reintegro: 04
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, el bote de La Primitiva es de 116,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 1,5 millones de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.
-
La Primitiva y Bonoloto | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
En la Bonoloto puedes cobrar el premio desde el día siguiente al sorteo (en la práctica, muchas administraciones te lo pagan incluso el mismo día por la tarde si ya está validado) y tienes un plazo máximo de 3 meses para hacerlo, contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo.
Si el premio es de hasta 2.000 € lo puedes cobrar en cualquier administración de Loterías; si es superior a 2.000 €, tendrás que ir a una entidad bancaria colaboradora (Santander, CaixaBank, etc.), también desde el día siguiente al sorteo y siempre dentro de esos 3 meses, porque pasado ese plazo el boleto caduca y se pierde el derecho al cobro.
-
-
-
-
Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En Bonoloto y Primitiva se destina a premios el 55% de la recaudación: un 45% para las categorías principales y un 10% para el reintegro.
De ese 45%, primero se resta lo necesario para pagar el premio fijo de la categoría de 3 aciertos (5.ª categoría), y el resto se reparte entre las categorías superiores (6, 5+C, 5, 4 aciertos) según los porcentajes que marca la normativa de cada juego.
En la Bonoloto, por ejemplo, el fondo restante se reparte entre las principales categorías aproximadamente así: 1.ª (6 aciertos) alrededor del 55%, 2.ª (5+C) un 20%, 3.ª (5) un 10% y 4.ª (4) el porcentaje restante, mientras que los de 3 aciertos cobran un premio fijo por apuesta acertada y el reintegro devuelve lo apostado.
En la Primitiva el esquema es muy parecido, pero con sus propios porcentajes internos y con la categoría especial (6 aciertos + reintegro) que acumula bote cuando no hay acertantes.
-
La Primitiva y Bonoloto | ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi premio?
Tanto en La Primitiva como en la Bonoloto tienes 3 meses para cobrar tu premio, contados desde el día siguiente al sorteo, es decir, desde el 3 de marzo de 2026 en el caso del sorteo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026. Se cuentan días naturales y, si el último día del plazo fuese festivo en el lugar de pago, se amplía un día más.
Pasado ese plazo, el resguardo caduca y se pierde totalmente el derecho al cobro del premio, que pasa al Tesoro Público, sin excepción para Primitiva o Bonoloto. Por eso es importante que compruebes tus boletos cuanto antes y acudas a una administración (hasta 2.000 €) o a un banco colaborador (más de 2.000 €) dentro de esos 3 meses.
-
Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de Primitiva o Bonoloto inferior a 2.000 € basta con llevar el resguardo original a cualquier administración de Loterías; en la práctica suelen pedir también tu DNI si la cantidad se acerca a ese límite o si pagas por Bizum o transferencia.
Para premios jugados online, el dinero suele ingresarse automáticamente en tu saldo de usuario y desde ahí lo puedes mandar a tu cuenta bancaria.
Si el premio es igual o superior a 2.000 €, tienes que ir con el boleto original y tu DNI/NIE a uno de los bancos colaboradores de Loterías (BBVA, CaixaBank, etc.), donde se hace el pago mediante transferencia a una cuenta a tu nombre.
En todos los casos el premio ya llega con la retención de Hacienda practicada y dispones de un plazo general de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrarlo.
-
-
-
-
-
La Primitiva y Bonoloto hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En La Primitiva y la Bonoloto los premios funcionan igual que el resto de loterías de SELAE: cada premio tiene 40.000 € exentos y, si los superas, solo pagas un 20% sobre lo que exceda de esos 40.000 €.
Si el premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro; si, por ejemplo, te tocan 50.000 €, Hacienda te retiene el 20% sobre 10.000 € (2.000 €) y tú recibes 48.000 €.
La retención te la aplica automáticamente Loterías al cobrar el premio, así que el dinero que llega a tu cuenta ya es el importe neto después de Hacienda. Aun así, el premio aparece informado en tu borrador de la renta del año siguiente como gravamen especial, pero no vuelve a tributar en la base general del IRPF.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué diferencia principal hay entre Bonoloto y Primitiva?
Aunque ambos juegos comparten la mecánica de elegir 6 números del 1 al 49, la gran diferencia está en la frecuencia y el coste: la Bonoloto tiene sorteos diarios y apuestas más baratas, mientras que la Primitiva se celebra tres días por semana y tiene un precio por apuesta superior.
Además, la Primitiva acostumbra a manejar botes de mayor cuantía debido a su estructura de premios y al bote especial. La Bonoloto, por su parte, tiende a repartir botes más modestos pero con más sorteos y un enfoque claramente económico para el jugador.
-
Bonoloto y Primitiva | ¿Cuál es el bote mínimo garantizado en La Primitiva?
La Primitiva ofrece un bote mínimo garantizado de alrededor de 2 millones de euros para la primera categoría, que se incrementa a medida que pasan los sorteos sin acertantes. Cada nuevo sorteo suma parte de la recaudación al bote acumulado.
Cuando coinciden varias semanas sin ganadores de 6 aciertos más reintegro, la cifra puede crecer de forma notable y superar ampliamente las decenas de millones. En esos momentos, la atención mediática aumenta y se intensifican las coberturas en directo de los sorteos.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Dónde se pueden comprobar los resultados de Bonoloto y Primitiva?
Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se puede introducir el número de resguardo o la combinación jugada para verificar si ha sido premiada. También se difunden en medios generalistas y especializados que realizan directos con las combinaciones ganadoras.
Además, muchas administraciones y puntos de venta disponen de terminales que permiten escanear el código del boleto para comprobar al momento si tiene premio. Por último, diversas aplicaciones móviles oficiales y de terceros ofrecen la opción de guardar apuestas y recibir notificaciones cuando hay premios.
-
Bonoloto y Primitiva, en directo | ¿Qué categorías de premios hay en La Primitiva?
En La Primitiva también hay múltiples categorías que van desde el reintegro y los 3 aciertos hasta la primera categoría de 6 aciertos y, en su caso, el premio especial que incluye reintegro. Entre medias se sitúan las categorías de 4 aciertos, 5 aciertos y 5 aciertos más complementario.
La categoría más alta puede corresponder al llamado “bote especial”, cuando se acumulan varios sorteos sin acertantes y se suma además el fondo asociado al reintegro. Esto hace que, en determinados momentos, el premio mayor alcance cifras muy elevadas que atraen gran atención mediática
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué categorías de premios existen en la Bonoloto?
La Bonoloto establece varias categorías que van desde el reintegro, pasando por 3, 4 y 5 aciertos, hasta la primera categoría de 6 aciertos.
También hay una categoría específica para quienes logran 5 aciertos más el complementario, que suele otorgar premios más elevados que la de 5 aciertos “a secas”.
Los premios de 3 aciertos suelen ser fijos o aproximados, mientras que los de 4, 5 y 6 aciertos se reparten de forma proporcional entre los ganadores de cada categoría.
Cuando no hay acertantes de 6 aciertos, el fondo destinado a esa categoría se acumula para el siguiente sorteo, generando bote.
-
Bonoloto y Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
En La Primitiva se destina aproximadamente el 55% de la recaudación a premios, según informa la propia Loterías y Apuestas del Estado.
Dentro de ese porcentaje se distribuyen las distintas categorías, desde el reintegro hasta los premios de primera categoría.
En el caso de la Bonoloto, cerca del 55% de lo recaudado también se orienta al pago de premios, con una parte fija para las categorías inferiores y otra variable para las superiores.
Este esquema mantiene una estructura similar entre ambos juegos, aunque los importes finales dependen de las ventas y del número de acertantes en cada sorteo.