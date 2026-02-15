🔴 Este domingo 15 de febrero de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 4,5 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 19, 21, 27, 46 y 51, mientras que el número clave o reintegro es el 2.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € de premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda con el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 €, y todo lo que sea hasta 40.000 € por premio está totalmente exento de impuestos.
Hacienda se queda un 20% de los premios de loterías y apuestas públicas, pero solo sobre la parte que excede de 40.000 euros por décimo, boleto o resguardo premiado. Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, no se paga nada y se cobra el importe íntegro.
En la práctica, esto significa que primero hay un tramo exento de 40.000 euros y, a partir de ahí, se aplica una retención fija del 20% que ya descuenta directamente la entidad que paga el premio. Por ejemplo, si el premio es de 100.000 euros, solo tributan 60.000 y Hacienda retiene 12.000 euros, de modo que el ganador recibe 88.000 euros netos.
Esta normativa se aplica a los premios de Loterías y Apuestas del Estado (como Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto, El Gordo, Euromillones en la parte española, etc.), así como a otros premios sujetos al mismo gravamen especial.
En general, una vez practicada la retención, el contribuyente no tiene que volver a incluir ese premio en la base general del IRPF, porque ya queda liquidado mediante ese gravamen específico.
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Qué pasa si nadie acierta el resultado?
Si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría del Gordo de la Primitiva (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo y así va creciendo hasta que haya un ganador.
En paralelo, el resto de categorías de acierto (5 sin clave, 4 + clave, 4, etc.) sí reparten sus premios entre los acertantes que haya, y solo las categorías sin ganadores dejan su parte sin repartir o la redirigen según marcan las normas del juego.
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
El premio del Gordo de la Primitiva de hoy puedes cobrarlo durante 3 meses, contados desde el día siguiente al sorteo.
Si el sorteo es hoy, domingo 15 de febrero de 2026, el plazo va desde el 16 de febrero de 2026 hasta el 16 de mayo de 2026 (si ese día fuera festivo en el lugar de cobro, se pasa al siguiente día hábil).
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Gordo de la Primitiva será el domingo 22 de febrero de 2026, ya que este juego se celebra todos los domingos.
Mañana, como todos los lunes, Loterías y Apuestas del Estado tiene previstos sorteos de La Primitiva y la Bonoloto.
También podrás seguirlo en directo a través de EL ESPAÑOL.
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cómo se reparten los premios?
En el Gordo de la Primitiva, la Primera Categoría corresponde a acertar 5 números más el número clave y se lleva el bote acumulado de 4,5 millones de euros más una parte del fondo de premios.
Mientras, de la Segunda a la Octava Categoría (desde 5 aciertos sin clave hasta 2 aciertos) reciben porcentajes predeterminados de ese fondo que se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
Además, si solo aciertas el número clave obtienes el reintegro, es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta (normalmente 1,50 € en una sencilla), y este dinero sale del 10% específico de la recaudación reservado para pagar los reintegros.
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 2.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 4,5 millones de euros: 19, 21, 27, 46 y 51.
El número clave ha sido: 2.
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¡Arranca el sorteo!
¡Ha dado inicio al sorteo del Gordo de la Primitiva en Madrid, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado!
Hay 4,5 millones de euros en juego y muchas ilusiones entre los jugadores.
¡Mucha suerte a los jugadores!
Gordo Primitiva hoy | ¡5 minutos para el sorteo!
Tan solo quedan 5 minutos para que de inicio el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, 15 de febrero de 2025.
Recordemos que hay 4,5 millones de euros en juego para la combinación ganadora.
¡Empieza la cuenta atrás!
El Gordo de la Primitiva | ¿Qué premio se lleva el ganador?
Para el sorteo de hoy del Gordo de la Primitiva, el ganador de primera categoría (5 aciertos + número clave) se llevaría 4,5 millones de euros brutos, que es el bote en juego este domingo.
Sobre esa cantidad, Hacienda retendría el 20% de lo que supere 40.000 euros, así que el premio neto quedaría en torno a 3,64 millones de euros si hubiera un único acertante que se lleva íntegro el bote.
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:30 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para los juegos de Loterías y Apuestas del Estado (incluido el Gordo de la Primitiva) tienes 3 meses de plazo para cobrar el premio, contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el boleto caduca y el dinero no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de cobrarlo después.
Comprobar El Gordo de la Primitiva | ¿Cuántos premios se entregan en este sorteo?
En el sorteo del Gordo de la Primitiva del 15 de febrero de 2026 se reparten premios en las 8 categorías habituales más el reintegro, con un bote de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5+clave).
Las cuantías exactas por apuesta en cada categoría dependen de la recaudación y del número de acertantes
Comprobar El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
