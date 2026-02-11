Este miércoles 11 de febrero de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Bonoloto, con un premio que alcanza los 2,5 millones de euros.
🔴Primer premio para la combinación: 2, 25, 32, 36, 39 y 44.
🔴Complementario: 38.
🔴Reintegro: 9.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
El bote de la Bonoloto para el sorteo de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, es de 2.500.000 €. Es la cantidad estimada para un único acertante de 1.ª categoría (6 aciertos).
Si hubiera más de un acertante de 1.ª categoría, el bote se repartirá a partes iguales entre todos los boletos ganadores.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Bonoloto desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado. Tienes un plazo máximo de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente a la fecha del sorteo para ir a cobrarlo; si el último día fuera festivo en la localidad de pago, el plazo se amplía un día más.
Dentro de ese plazo, los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y los premios de más de 2.000 € se cobran en las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank), siempre presentando tu DNI y el resguardo premiado. Si dejas pasar los tres meses sin cobrar, el boleto caduca y pierdes el derecho al premio.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Bonoloto, Hacienda no se queda un porcentaje de todo tu premio, sino un 20 % solo sobre la parte que supere 40.000 € por boleto o participación.
Esto significa que si tu premio es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos el exceso; por ejemplo, con 50.000 €, tributan 10.000 € y Hacienda se queda 2.000 €.
La retención te la descuentan automáticamente en el banco o administración al cobrar, así que el dinero que recibes ya viene “neto” y, en general, no tienes que volver a pagar por ese premio en la declaración de la renta.
En premios compartidos (peñas, amigos, familia), esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre todos los participantes, y a cada uno se le aplica, si procede, el 20 % sobre la parte que supere su parte exenta.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Cómo puedo saber si una página que ofrece Bonoloto online es realmente legal?
Un primer filtro útil es comprobar que el dominio sea .es y que aparezcan los sellos oficiales o referencias a licencias otorgadas por la autoridad española de juego. Además, la propia Dirección General de Ordenación del Juego ofrece en su web listados de operadores autorizados donde se pueden contrastar nombres y dominios. Si una página no figura en esos listados, o presenta condiciones poco claras, es prudente no jugar en ella para evitar problemas de cobro o posibles fraudes.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué recomiendan los organismos de juego responsable a los jugadores habituales de Bonoloto?
Las guías de juego responsable insisten en fijar de antemano un presupuesto que se pueda perder sin afectar a las necesidades básicas, y no superarlo. También recomiendan no ver la Bonoloto como una solución económica ni intentar “recuperar” pérdidas aumentando las apuestas, ya que eso es un signo de riesgo. Se aconseja hacer pausas, revisar periódicamente cuánto se ha jugado y, si se pierde el control, solicitar ayuda o incluso inscribirse en registros de autoexclusión.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Hay algún sorteo de Bonoloto “especial” con condiciones distintas a las habituales?
Aunque el formato básico se mantiene, en algunas ocasiones se promocionan períodos o semanas especiales con botes especialmente llamativos o mensajes comerciales más intensos, pero sin cambiar las reglas esenciales. No suele haber “sorteos extraordinarios” al estilo de la Lotería de Navidad, sino más bien acumulaciones de bote que funcionan como reclamo principal. El jugador debe fijarse siempre en las condiciones oficiales publicadas por Loterías y Apuestas del Estado para comprobar si hay alguna particularidad puntual en un ciclo concreto.
Bonoloto, hoy | ¿Qué probabilidad tengo de obtener cualquier premio, aunque sea pequeño, en la Bonoloto?
Si sumamos las probabilidades de 3, 4, 5, 5+complementario, 6 aciertos y reintegro, la posibilidad de que una apuesta reciba algún tipo de premio es muy superior a la de acertar el pleno, pero sigue siendo minoritaria frente al total de apuestas. Por ejemplo, solo con 3 aciertos ya hay aproximadamente una opción entre 57, y el reintegro añade una probabilidad independiente de 1 entre 10 de recuperar el importe. Aun así, la mayor parte de las apuestas no obtienen ningún premio, por lo que el juego, estadísticamente, sigue siendo perdedor a largo plazo para el jugador.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Cómo se reparten los fondos de premios entre las distintas categorías?
Del total destinado a premios, cada categoría tiene asignado un porcentaje fijo sobre la recaudación o sobre el fondo de premios, tal y como recoge la normativa del juego. Las categorías altas (especial, primera y segunda) concentran un porcentaje relevante, mientras que 3 aciertos y reintegros utilizan porcentajes menores o importes previamente fijados para garantizar premios pequeños pero relativamente frecuentes. Este diseño equilibra la existencia de grandes botes con la presencia de premios más habituales que mantienen el interés del público.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué pasa si pierdo el resguardo de la Bonoloto y estaba premiado?
El resguardo físico es la única prueba válida de participación y de derecho al cobro; sin él, la organización no está obligada a pagar el premio. Esto significa que, aunque un jugador recuerde sus números, si no puede presentar el boleto original validado, no podrá reclamar el importe. En el juego online el problema se reduce, porque los resguardos quedan registrados en la cuenta del usuario, y los premios se asocian a esa cuenta de forma automática.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Puede jugar cualquiera a la Bonoloto o hay restricciones de edad y registro?
No, no puede jugar cualquiera: la participación está prohibida para menores de 18 años y para personas inscritas en registros de prohibidos o con limitaciones legales de juego. En juego online, el sistema verifica la identidad y la mayoría de edad antes de permitir registrar una cuenta o validar apuestas, precisamente para cumplir la normativa de protección al consumidor. Si alguien se inscribe de forma voluntaria en el registro de autoexclusión, no podrá jugar ni en la Bonoloto ni en otros juegos regulados hasta que se levante esa restricción.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué diferencia hay entre la Bonoloto y otros juegos como La Primitiva, y cómo llevar un registro de lo que gasto?
La Bonoloto se caracteriza por tener un precio por apuesta más bajo y más sorteos semanales, mientras que La Primitiva suele asociarse a botes más grandes pero con estructura de premios diferente. Para llevar un registro realista, es recomendable anotar en una hoja de cálculo o en una aplicación cuánto se juega en cada sorteo y qué premios se cobran, aunque sean pequeños. Con el tiempo, ese registro muestra de forma muy clara si el jugador está gastando más de lo que se puede permitir y cuánto recupera realmente. Es una herramienta útil para mantener el juego como mero entretenimiento y no como una esperanza irracional de ingreso.
Bonoloto, hoy | ¿Es mejor jugar en peñas o grupos para aumentar opciones, aunque se reparta el premio?
Jugar en peñas tiene una lógica clara: se suman aportaciones de varias personas para comprar más apuestas, con lo que el número de combinaciones jugadas es mayor. La contrapartida es que, si se gana un premio importante, este se reparte entre todos los miembros de la peña según la participación. Desde el punto de vista matemático, las probabilidades totales de la peña aumentan en la misma proporción que el gasto conjunto, pero la esperanza de ganancia por persona sigue siendo desfavorable. Lo que sí cambia es que se vive el juego de forma social y se comparten tanto la ilusión como los posibles premios.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Dónde cayó la Bonoloto ayer?
El martes 10 de febrero se celebró otro sorteo de la Bonoloto y el ganador, un acertante de segunda categoría (5 aciertos y el complementario), se llevó un bote de 182.333,79 euros en San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Hasta cuándo puedo validar mi apuesta el mismo día del sorteo?
El plazo se cierra poco antes de la celebración del sorteo, normalmente alrededor de las 21:00, mientras que el sorteo suele ser en torno a las 21:30. A partir de esa hora de cierre, las administraciones dejan de validar apuestas para ese sorteo y cualquier apuesta posterior pasaría ya al siguiente. Por eso, quienes compran su boleto a última hora corren el riesgo de quedarse fuera si se encuentran con colas, incidencias técnicas o cierres anticipados.
Bonoloto, hoy | ¿Puedo jugar a la Bonoloto por internet de forma oficial?
Sí, es posible jugar de manera oficial a través del portal online de Loterías y Apuestas del Estado y de otros puntos autorizados. Para ello, es necesario registrarse, verificar la mayoría de edad y asociar un método de pago válido. Una vez hecho esto, se pueden seleccionar números, programar apuestas para varios días y consultar resultados y premios sin desplazarse a una administración física. Es importante hacerlo siempre en canales oficiales para evitar fraudes o webs no autorizadas.
Bonoloto, hoy | ¿Qué probabilidad tengo al menos de recuperar algo gracias al reintegro?
El reintegro se asigna sobre una base de 10 posibilidades (del 0 al 9), por lo que, en términos simples, cada boleto tiene un 10% de probabilidad de acertar el reintegro en cada sorteo. Eso no significa que siempre recuperes toda tu inversión global, pero sí que aproximadamente una de cada diez veces, de media, el resguardo te devolverá el importe jugado. Esta mecánica suaviza las pérdidas, pero la ventaja matemática del juego sigue del lado de la organización.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¡Sale el complementario y el reintegro!
El complementario ha sido el número 38 y el reintegro el 9. ¡Felicidades a loa ganadores!
Comprobar bonoloto, hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Los bombos han hablado y salen los ganadores del bote de la Bonoloto el miércoles 11 de febrero: 2, 36, 32, 39, 44, 25
Comprobar Bonoloto, hoy | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Bonoloto. Lo bombos girarán a las 21:30, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.