Estos son los números premiados del sorteo del sábado 24 de enero:

- Primer premio: 20.015



- Segundo premio: 60.134

- Reintegros: 5, 6, 2

- Cuatro cifras: 7.051 - 4.472 - 5.347 - 5.804

- Tres cifras: 894 - 068 - 621 - 334 - 321 - 820 - 618 - 723 - 364 - 930

- Dos cifras: 82 - 70 - 82 - 92 - 09 - 40 - 66 - 02 - 85