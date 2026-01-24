Estos son los números premiados del sorteo del sábado 24 de enero:
- Primer premio: 20.015
- Segundo premio: 60.134
- Reintegros: 5, 6, 2
- Cuatro cifras: 7.051 - 4.472 - 5.347 - 5.804
- Tres cifras: 894 - 068 - 621 - 334 - 321 - 820 - 618 - 723 - 364 - 930
- Dos cifras: 82 - 70 - 82 - 92 - 09 - 40 - 66 - 02 - 85
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Cuánto dinero total en premios se ha repartido hoy?
En este sorteo se han repartido 42 millones de euros en premios en todas las categorías.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolitas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué se debe hacer si compro un décimo en administración y otro online?
Ambos se pueden verificar, pero el online se abona automáticamente y el físico debe comprobarse manualmente en la web o app.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Pueden varias personas ganar con el mismo número?
Sí, cada décimo con el mismo número gana el premio correspondiente; los premios no se dividen entre jugadores.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué impacto tiene un premio grande en la localidad donde toca?
Genera movimiento económico y publicidad para la administración y la zona donde se vendió el décimo premiado.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Avda. Mediterráneo, 35, 03503 Benidorm, Alicante
Camino de Humanes, 19, 28938 Móstoles, Madrid
Calle Nueva, 3, 18600 Motril, Granada
Calle Buenos Aires, 3, 28938 Móstoles, Madrid
Calle María Sevilla de Diago, 26, 28022 Madrid, Madrid
Avda. de Pío XII, 1Bis, 45600 Talavera de la Reina, Toledo
Prantzisko Deuna Kalea, 1, 48370 Bermeo, Vizcaya
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 5, 6, 2
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 24 de enero!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.015
600.000 euros la serie
Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 60.134
120.000 euros a la serie
Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 7.051
La segunda es el 4.472
La tercera es el 5.347
La cuarta es el 5.804
1.500 euros a la serie
Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de tres cifras
La primera es el 894
La segunda es el 068
La tercera es el 621
La cuarta es el 334
La quinta es el 321
La sexta es el 820
La séptima es el 618
La octava es el 723
La novena es el 364
La décima es el 930
300 euros a la serie