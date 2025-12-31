Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026: premios, horario y cuánto se queda Hacienda

Apenas quedan unas horas para poder disfrutar un año más del popular Cupón Extra de Navidad de la ONCE, cuyos décimos se encuentran a la venta desde hace meses en todos los puntos de venta autorizados.

Desde 2014, este sorteo reparte 80 premios de 400.000 euros como principal reclamo junto a otros tantos premios menores. Este 2026, el sorteo llega cargado de curiosidades, que no solo crecen las posibilidades de ganar un premio, sino que aumenta la emoción entre aquellos que buscan la suerte de su lado.

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE tiene su origen en la festividad de Santa Lucía, la patrona de los ciegos y se celebró por primera vez el 13 de diciembre de 1981. Sin embargo, fue hasta el 2014 cuando se jugó nuevamente este sorteo.

2026 comenzará con un gran sorteo que organiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Pero, la pregunta más importante es a qué hora se celebrará. Para este nuevo sorteo se tiene previsto que se realice el próximo miércoles, 1 de enero, a partir de las 11:00 horas.

Y aunque desde hace tiempo se puso a la venta el cupón navideño, los más rezagados aún pueden adquirirlo hasta las 20.55 horas del 31 de diciembre. Su precio no supera los 10 euros y se puede comprar a través de la web de JuegosONCE con DNI y contraseña personal.

Premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Para este 2026 se pone en juego más de 51.000.000 euros que se repartirán entre su premio principal, primer y segundo premio adicional y resto de aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Es decir, el premio principal de este sorteo navideño extraordinario repartirá 80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional y 80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional. Además, se repartirán 12.000 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

Pero, ¿cuánto se lleva Hacienda? La respuesta dependerá de la cantidad de dinero que se gane. Si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20% del mismo a partir de esa cantidad. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio deja que todo el premio recaiga en manos del agraciado.

En el caso de ser afortunado, la ONCE tiene diversas formas de cobrar sus premios. Los agraciados del sorteo pueden cobrarlo de forma virtual en el portal JuegosONCE o de forma presencial en un punto de venta autorizado, si es un premio menor. Ahora, si se trata de premios mayores, se tienen que cobrar en una entidad bancaria autorizada.