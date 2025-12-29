Cupón Diario ONCE | Comprobar los resultados del sorteo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

ONCE ha celebrado, 29 de diciembre de 2025, un nuevo sorteo del Cupón Diario. El número premiado ha sido el 75095. La serie fue la 033. Consulta en EL ESPAÑOL los números ganadores de este lunes.

Premios del sorteo diario del Cupón de la ONCE

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie; 49 premios de 35.000 € a las 5 cifras; 450 premios de 250 € a las 4 primeras cifras; 450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras; 4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras; 4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras; 45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras; 44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras; 445.500 premios de 2 € a la primera cifra; 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Acerca del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE nace en España en 1920 a través de personas invidentes. Este colectivo era uno de los más desplazados de la sociedad, sobre todo en el entorno laboral, por lo que crearon asociaciones y generaron pequeñas rifas como forma de vida para salir de la pobreza.

Con el tiempo, estas rifas fueron aumentando su popularidad hasta que en 1939 se iniciaron movimientos reivindicativos con miembros de la propia organización para que se legalizara el primer cupón llamado “Cupón Pro-Ciegos”, nacido como vía de financiación y fuente de trabajo para sus asociados. Este cupón era el único sorteo de la ONCE hasta 2004, cuando se fueron agregando nuevas modalidades de juego hasta llegar a los que hoy conocemos: el 'Cupón Diario de la ONCE' y el complementario que es 'La Paga', junto con 'El Sueldazo del fin de semana', 'Eurojackpot' o el 'Rasca Mega Millonario', entre otros.

En la actualidad, el Cupón Diario de la ONCE se sortea de lunes a jueves a las 21:25 horas. Los resultados se retransmiten a través de televisión, radio y diferentes medios impresos y digitales. El cupón tiene un importe de 1,50€ por apuesta, teniendo la posibilidad de incluir "La Paga" por 0,50€ más.

Sobre la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles es una organización sin ánimo de lucro dirigida a personas con ceguera, deficiencia visual o discapacidad, con el objetivo de mejorar su autonomía y calidad de vida. La recaudación de los distintos sorteos que se celebran en la ONCE es el principal recurso financiero para ayudar a los afiliados a esta organización.

Todos los vendedores de los cupones de la ONCE son personas con discapacidad; por tanto, es necesario tener el certificado oficial que lo acredite. A partir de ahí, se puede solicitar “la venta del cupón” en la fundación ONCE. Otra vía muy recurrente es la compra online de los cupones, donde además se deja la opción de elegir números específicos para el sorteo.

Por último, algunos establecimientos colaboradores autorizados con horarios comerciales también pueden vender cupones, esto es una iniciativa para aumentar la visibilidad de la ONCE e incrementar el número de clientes.

En España la venta de lotería está reservada al Estado y a las Comunidades Autónomas. La única excepción en el ámbito privado es el sorteo que lleva a cabo la ONCE, que vende sus cupones en virtud de un convenio especial. Lo que recauda por la venta de sus juegos, una vez adjudicados los premios, suele ir destinado a obras sociales.

¿Cuántas personas trabajan cada día para ofrecer este sorteo?

En la ONCE trabajan cerca de 19.000 vendedores y vendedoras que se encuentran en las calles y en las rutas de nuestro país. Ofrecen una red de puntos de venta física, directa y cercana, ofreciendo, además del Cupón Diario, los diferentes productos de lotería disponibles, que suponen la principal vía de financiación de la Organización y de todas sus actividades y servicios para, según apunta la organización, "ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, con discapacidad visual y otros colectivos".

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).