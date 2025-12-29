Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva.
🔴 Sorteo de La Bonoloto
Primer premio para la combinación: 33, 14, 7, 4, 31, 13
Complementario: 46
Reintegro: 3
🔴 Sorteo de La Primitiva
Primer premio para la combinación: 13, 41, 30, 48, 35, 47
Número complementario: 6
Reintegro: 1
Comprobar Bonoloto | ¿Cada cuánto se celebra el sorteo de la Bonoloto?
La Bonoloto se celebra de lunes a sábado, con sorteo diario excepto domingos y festivos.
Comprobar La Primitiva | ¿Se puede cobrar el premio online?
Sí, si compraste el boleto en la web oficial o app, los premios se acreditan directamente en tu cuenta.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué sucede si hay varios acertantes del bote?
El bote se divide entre todos los acertantes de primera categoría de manera proporcional.
Comprobar La Primitiva | ¿Cuántos números debo acertar para ganar algo?
Desde 3 números aciertas premios menores; con 4, 5 o 6 números los premios aumentan progresivamente, y el bote se gana con 6.
Comprobar Bonoloto | ¿Se pueden jugar combinaciones automáticas?
Sí, existe la opción “Quiniela automática” o “aleatoria”, que genera números al azar para ti.
Comprobar Bonoloto | ¿Cómo se declaran los premios a Hacienda?
Todos los premios superiores a 40.000 € tributan un 20% automáticamente, y deben reflejarse en la declaración de la renta.
Comprobar La Primitiva | ¿Qué es el reintegro y cómo funciona?
El reintegro es un número extra que, si coincide, permite recuperar el importe de la apuesta. Siempre se indica junto al sorteo principal.
Comprobar Bonoloto | ¿Puedo cobrar mi premio en cualquier administración?
Premios hasta 2.000 € se cobran directamente en cualquier administración; importes mayores se gestionan en entidades bancarias colaboradoras.
Comprobar La Primitiva | ¿Cuál es la probabilidad de acertar los seis números?
La probabilidad de acertar los seis números de La Primitiva es de 1 entre 13.983.816, bastante baja, ¡pero nunca imposible!
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde se cobran premios grandes de La Primitiva?
Los premios iguales o superiores a 2.000 € se deben cobrar en entidades bancarias colaboradoras autorizadas, presentando el boleto y el DNI/NIE válido.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es el plazo para reclamar un premio de Bonoloto?
Tienes un plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Si no lo haces, el boleto caduca y pierdes el derecho a cobrar.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué ocurre si no reclamo mi premio dentro del plazo?
Si no reclamas antes de los tres meses, el premio caduca y ya no es posible cobrarlo.
Comprobar sorteo de Bonoloto | ¿Cuál es su origen?
La Bonoloto es mucho más reciente que La Primitiva. Su primer sorteo se celebró el 19 de febrero de 1988, con el objetivo de ofrecer una lotería de bajo coste pero con frecuencia diaria, acercando los sorteos a más jugadores.
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cuál es su origen?
La Primitiva es la lotería más antigua de España que sigue vigente. Su primer sorteo fue en Madrid, el 10 de diciembre de 1763, promovida por la Sociedad de Beneficencia de Madrid. Su objetivo inicial era recaudar fondos para obras sociales y hospitales.
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cómo se cobra un premio si participé online?
Los premios pequeños suelen abonarse directamente en la cuenta virtual asociada al perfil verificado del jugador; los premios grandes requieren verificación adicional y cobro en banco autorizado.
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué documentación necesito?
Para cobrar un premio grande se necesita el boleto original premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte). Dependiendo del banco, pueden solicitar datos bancarios o formularios adicionales.
Comprobar sorteo La Primitiva | Plazo para reclamar
El plazo general para reclamar cualquier premio de La Primitiva es de 3 meses (90 días) desde el día siguiente al sorteo.
