Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto:
Combinación: 17, 11, 13, 33, 36, 10
Complementario: 1
Reintegro: 0
Comprobar Bonoloto | ¿Se pueden cobrar premios en cualquier banco?
Premios pequeños se pueden cobrar en cualquier entidad colaboradora, mientras que los grandes se ingresan en cuenta bancaria.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué es un sistema múltiple y cómo ayuda?
Permite cubrir varias combinaciones en un solo boleto, aumentando tus probabilidades.
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede reclamar un premio si el boleto está dañado?
Solo si el código de barras y los números son legibles, de lo contrario no es válido.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué premios se consideran mayores y tributan?
Todos los premios superiores a 40.000€ tributan automáticamente al 20% sobre el exceso.
Comprobar Bonoloto | ¿Es seguro revisar los resultados en apps no oficiales?
Lo recomendable es usar siempre la web oficial o la app de Loterías para evitar errores o estafas.
Comprobar Bonoloto | ¿Puedo cobrar mi premio desde fuera de España?
Sí, a través de la plataforma online oficial o presentando el boleto en España con DNI/NIE.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué pasa si no hay acertantes del primer premio?
El bote se acumula para el próximo sorteo, aumentando el importe total.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué hago si hay varios ganadores del primer premio?
El premio se reparte a partes iguales entre todos los acertantes de 6 números.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Cómo tributan los premios?
Premios superiores a 40.000€ tributan 20% sobre el exceso, mientras que los menores están exentos.
Comprobar Bonoloto | ¿Cuánto tengo para cobrar mi premio?
Tienes 90 días naturales desde el sorteo para cobrarlo; pasado ese plazo, se destina al Tesoro Público.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué es el reintegro y cómo funciona?
Si tu número de reintegro coincide, recuperas el importe de tu apuesta, incluso si no aciertas otros números.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Cuál es el número complementario y para qué sirve?
El número complementario ayuda a mejorar el premio de 5 aciertos, aumentando su categoría.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Dónde puedo verificar los números ganadores?
Puedes comprobarlos en la web oficial, app de Loterías o en quioscos autorizados.
Comprobar Bonoloto | ¿Cómo se calcula el premio de cada categoría?
Se calcula como un porcentaje del fondo total de premios destinado a esa categoría, que depende de los acertantes y el importe recaudado.
Comprobar Bonoloto | ¿Qué día de la semana suele haber más acertantes?
No hay patrón: los premios dependen del número de apuestas vendidas y combinaciones elegidas.
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede dividir un boleto entre varias personas?
Sí, se puede repartir el premio mediante acuerdo entre los titulares, pero es recomendable documentarlo por escrito.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Existe alguna ventaja de jugar siempre los mismos números?
Ninguna ventaja matemática, aunque algunos jugadores lo hacen por ritual personal.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Se pueden jugar números elegidos automáticamente?
Sí, mediante la opción “apuesta automática” o “aleatoria”.
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué sucede con los premios no cobrados?
Se destinan al Tesoro Público tras los 90 días de plazo.