Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se ha celebrado este domingo 23 de noviembre de 2025 con un premio de 9,8 millones de euros.
La combinación ganadora del sorteo correspondió a los números 10, 22, 31, 51 y 52 mientras que el reintegro o número clave es el 7.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuál es el premio mínimo que se puede ganar en el Gordo de la Primitiva?
El premio mínimo se obtiene acertando al menos dos números más el reintegro. Aunque no se acierten todos los números del sorteo, esta combinación permite recibir un premio menor, lo que hace que prácticamente siempre haya ganadores en cada sorteo.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
-
Si nadie acierta el premio mayor, el bote se traslada al sorteo siguiente, aumentando así la posibilidad de un premio todavía más grande.
-
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
-
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
-
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
-
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
-
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¡Ya hay números ganadores!
-
La combinación ganadora son los números 10, 22, 31, 51 y 52 mientras que el reintegro o número clave es el 7.
-
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¡Empieza el sorteo!
¡Ha comenzado el sorteo del Gordo de la Primitiva! Todos los números y el número clave se están extrayendo en este momento, y la emoción entre los participantes alcanza su punto máximo.
Si jugaste, este es el instante para seguir la transmisión en directo y comprobar si tu combinación es la afortunada. Cada número que sale te acerca más —o menos— al gran premio del bote.
No pierdas detalle, porque el Gordo de la Primitiva puede cambiar la vida de alguien en cuestión de segundos. ¡Sigue la emoción y descubre si eres el próximo ganador!
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 9,8 millones de euros, una cifra que lo convierte en una oportunidad ideal para tentar a la suerte. Si logras acertar los 5 números más el número clave, podrías convertirte en el próximo gran ganador.
Además, gracias a sus diferentes categorías de premios, las probabilidades de llevarte algún premio en cada sorteo son bastante altas. ¡No dejes pasar la oportunidad de participar y acercarte a cumplir tus sueños con el bote de hoy!
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
-
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
-
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda con el 20% de la parte del premio del Gordo de la Primitiva que exceda los 40.000 euros; es decir, los primeros 40.000 euros están exentos y, sobre el resto, se aplica ese porcentaje de retención.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, tienes la opción de jugar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante aplicaciones autorizadas.
Estas plataformas son rápidas, seguras y permiten realizar tus apuestas hasta el cierre del sorteo, ofreciéndote comodidad sin perder la oportunidad de participar.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia fundamental entre una apuesta sencilla y una múltiple radica en el número de combinaciones que se juegan. En la apuesta sencilla, eliges solo una combinación de 5 números más el número clave, lo que la hace más económica y directa.
En cambio, la apuesta múltiple te permite jugar varias combinaciones en un mismo boleto, lo que incrementa tus posibilidades de ganar. Sin embargo, al aumentar las combinaciones, también sube el coste, convirtiéndola en una opción más estratégica y ambiciosa.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla tiene un coste de 1,50 €, lo que la hace una de las loterías más accesibles considerando los premios que puede ofrecer.
Con este importe, puedes participar con una combinación de cinco números más un número clave.
Si prefieres aumentar tus probabilidades mediante apuestas múltiples, el precio se incrementa proporcionalmente al número de combinaciones que decidas jugar.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
-
Si nadie acierta el premio mayor, el bote se traslada al sorteo siguiente, aumentando así la posibilidad de un premio todavía más grande.
-
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
-
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
-
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
-
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
-
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
-
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
-
-
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva pone en juego un atractivo bote de 9,8 millones de euros, una cifra que lo convierte en una gran oportunidad para tentar a la suerte. Con solo acertar los 5 números más el número clave, podrías convertirte en el próximo ganador de este gran premio.
Además, gracias a sus distintas categorías de premios, las posibilidades de llevarte algo en cada sorteo son mayores de lo que imaginas. ¡No dejes pasar la ocasión de participar y acercarte a cumplir tus sueños con el bote de hoy!
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva online es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarte o iniciar sesión, y seleccionar el Gordo de la Primitiva. Después, elige tus 5 números y el número clave, o deja que el sistema los genere automáticamente.
Puedes participar en un único sorteo o en varios de manera consecutiva. Una vez hecha tu selección, realiza el pago y guarda el resguardo como comprobante de tu apuesta.
El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, por lo que podrás seguirlo en directo sin complicaciones. Así, participar en el Gordo de la Primitiva desde casa es rápido, seguro y cómodo.
-
Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública bajo la supervisión del Gobierno de España. Esto asegura que el juego se desarrolle con transparencia, seguridad y fiabilidad.
Además de este sorteo, SELAE gestiona otros juegos muy conocidos, como La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, ofreciendo confianza a todos los jugadores.
-
Gordo de la Primitiva del domingo, en directo | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,9 millones de euros, una cifra que lo convierte en una oportunidad ideal para tentar a la suerte. Si logras acertar los 5 números más el número clave, podrías convertirte en el próximo gran ganador.
Además, gracias a sus diferentes categorías de premios, las probabilidades de llevarte algún premio en cada sorteo son bastante altas. ¡No dejes pasar la oportunidad de participar y acercarte a cumplir tus sueños con el bote de hoy!
-
Gordo de la Primitiva del domingo, en directo | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, tienes la opción de jugar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante aplicaciones autorizadas.
Estas plataformas son rápidas, seguras y permiten realizar tus apuestas hasta el cierre del sorteo, ofreciéndote comodidad sin perder la oportunidad de participar.
-
Gordo de la Primitiva del domingo, en directo | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
-
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
-
-