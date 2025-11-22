Si has realizado tu compra a través de JuegosONCE, te ingresaremos automáticamente el premio en tu cuenta de usuario y este premio no caduca.

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio, bien directamente a través de ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. El derecho al cobro de estos premios caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo en el que ha participado. Tienes toda la información sobre el cobro de premios en la página de Pago de Premios.