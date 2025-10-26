Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se ha celebrado este domingo 26 de octubre de 2025 con un premio de 7,1 millones de euros.
La combinación ganadora de hoy correspondió a los números 15, 50, 51, 46 y 17, siendo el número clave y reintegro, el número 06.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online que estén debidamente autorizadas y cumplan con la normativa española.
Muchos jugadores internacionales participan de esta forma, especialmente por la fama del sorteo y los premios que ofrece. Eso sí, hay que tener cuidado y elegir sitios seguros para evitar caer en estafas.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Cuál es el premio mínimo que se puede ganar en el Gordo de la Primitiva?
El premio mínimo se obtiene acertando al menos dos números más el reintegro. Aunque no se acierten todos los números del sorteo, esta combinación permite recibir un premio menor, lo que hace que prácticamente siempre haya ganadores en cada sorteo.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
El premio del Gordo de la Primitiva se puede cobrar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado presentando el boleto ganador. Los premios menores, hasta cierta cantidad establecida por la ley, se abonan directamente en el punto de venta, mientras que los premios más altos deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras o en las oficinas centrales de Loterías.
Es importante revisar bien el boleto y conservarlo, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los ganadores deben tener en cuenta que los premios superiores a un límite establecido por Hacienda están sujetos a retención fiscal, por lo que recibirán el importe neto tras aplicar el impuesto correspondiente.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
-
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
-
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
-
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
-
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
-
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
-
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¡Ya tenemos números ganadores!
La combinación ganadora son los números 15, 50, 51, 46 y 17 mientras que el reintegro es el 06.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¡Empieza el sorteo!
¡Ha comenzado el sorteo del Gordo de la Primitiva! Todos los números y el número clave se están extrayendo en este momento, y la emoción entre los participantes alcanza su punto máximo.
Si jugaste, este es el instante para seguir la transmisión en directo y comprobar si tu combinación es la afortunada. Cada número que sale te acerca más —o menos— al gran premio del bote.
No pierdas detalle, porque el Gordo de la Primitiva puede cambiar la vida de alguien en cuestión de segundos. ¡Sigue la emoción y descubre si eres el próximo ganador!
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 7,1 millones de euros, una cifra que lo convierte en una oportunidad ideal para tentar a la suerte. Si logras acertar los 5 números más el número clave, podrías convertirte en el próximo gran ganador.
Además, gracias a sus diferentes categorías de premios, las probabilidades de llevarte algún premio en cada sorteo son bastante altas. ¡No dejes pasar la oportunidad de participar y acercarte a cumplir tus sueños con el bote de hoy!
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, tienes la opción de jugar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante aplicaciones autorizadas.
Estas plataformas son rápidas, seguras y permiten realizar tus apuestas hasta el cierre del sorteo, ofreciéndote comodidad sin perder la oportunidad de participar.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
-
-
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia entre una apuesta sencilla y una múltiple está en la cantidad de combinaciones. La sencilla incluye solo una combinación de 5 números más 1 clave, lo que la hace más económica y fácil de jugar.
En cambio, la apuesta múltiple reúne varias combinaciones en un solo boleto, lo que incrementa tus probabilidades de ganar, aunque también eleva el coste. Es una opción más ambiciosa y estratégica para quienes buscan mayores oportunidades.
-
-
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy domingo | ¿Dónde puedo comprar mi boleto?
Existen dos formas principales de participar en el Gordo de La Primitiva. Una es acudir a cualquier administración física de Loterías y Apuestas del Estado, disponibles en todo el territorio nacional.
La otra opción es jugar por internet, ya sea en la web oficial de Loterías o en plataformas autorizadas. Ambas son seguras, aunque si eliges hacerlo online, conviene comprobar que la página esté debidamente registrada para evitar fraudes.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy domingo | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 euros, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si deseas aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio crece proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
-
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy domingo| ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública que depende directamente del Gobierno de España. Gracias a ello, se asegura la transparencia, seguridad y fiabilidad en cada sorteo, lo que aporta confianza a los millones de jugadores que participan semana tras semana.
Además de este juego, SELAE también administra otros de gran tradición y popularidad en el país. Entre ellos destacan La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, considerado uno de los eventos más esperados del año.
-
Gordo de la Primitiva del domingo | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva online es un proceso sencillo y rápido. Solo necesitas entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarte o iniciar sesión, y elegir el Gordo de la Primitiva en el menú. Después, selecciona tus 5 números del 1 al 54 y el número clave entre el 0 y el 9, o deja que el sistema lo genere automáticamente.
La participación puede ser para un único sorteo o para varios de forma consecutiva, según prefieras. Una vez hecha tu selección, solo debes realizar el pago de manera segura. Al finalizar, recibirás un resguardo digital que servirá como comprobante oficial de tu apuesta.
El sorteo se lleva a cabo todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo en directo sin complicaciones. De este modo, podrás jugar desde cualquier lugar y disfrutar de la emoción de participar en el Gordo de la Primitiva sin salir de casa.