Jugar al Gordo de la Primitiva online es un proceso sencillo y rápido. Solo necesitas entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarte o iniciar sesión, y elegir el Gordo de la Primitiva en el menú. Después, selecciona tus 5 números del 1 al 54 y el número clave entre el 0 y el 9, o deja que el sistema lo genere automáticamente.

La participación puede ser para un único sorteo o para varios de forma consecutiva, según prefieras. Una vez hecha tu selección, solo debes realizar el pago de manera segura. Al finalizar, recibirás un resguardo digital que servirá como comprobante oficial de tu apuesta.

El sorteo se lleva a cabo todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo en directo sin complicaciones. De este modo, podrás jugar desde cualquier lugar y disfrutar de la emoción de participar en el Gordo de la Primitiva sin salir de casa.