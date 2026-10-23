colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco

colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco Carrefour

Los Imprescindibles

Carrefour rebaja un 60% sus colchones top ventas: duerme mejor y cuida tu postura con este FLEX viscoelástico

Fichamos un colchón viscoelástico con firmeza alta, ideal si quieres una superficie que te "acoja", con buen soporte del cuerpo y materiales que repartan bien el peso.

Los mejores colchones del 2026: comparativa completa y guía de compra

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¿Descansar es sinónimo de dormir 8 horas? No necesariamente. Está claro que lo recomendable es dormir entre 8 y 10 horas al día, aunque no es lo único importante para despertarte con la sensación de haber descansado. De hecho, tu colchón también tiene mucho que decir: si es viscoelástico, de muelles ensacados o híbridos, si se adapta a tu postura favorita, si es transpirable…

Carrefour acaba de rebajar un 60% algunos de sus colchones más vendidos de FLEX y Pikolin, así que puedes aprovechar para renovar el tuyo si hace mucho que no lo cambias. Los expertos recomiendan cambiar el colchón entre 8 y 10 años de uso, aunque deberías adelantarlo si se hunde más de la cuenta o ya no tiene un buen soporte. De todos los modelos, hemos fichado el colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco, que pasa de costar 1.247€ a menos de 500€. ¡Un 60% menos!

Puntos fuertes del colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco

  • Tiene viscoelástica por las dos caras, así que puedes darle la vuelta y evitar que una cara se desgaste demasiado pronto.
  • Firmeza alta y una sensación de buena sujeción.
  • Altura de 26,5 cm gracias a las capas de acolchado.
  • Tratamiento Total Protect con tecnología contra hongos, ácaros y bacterias.
  • Los tejidos Fresh Plus y Sistema Commodo se adaptan bien al cuerpo y son transpirables en cualquier época del año.
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Viscoelástica y núcleo HR para adaptar el descanso a tu cuerpo

colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco

colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco Carrefour

El colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco combina distintas capas para acoger el cuerpo con una firmeza alta. La estructura interior está formada por 2 cm de viscoelástica D-50 en cada cara y un núcleo central de AirVex D-25 de 16 cm. Es decir, que todos los materiales reparten muy bien el peso y se adaptan a la forma del cuerpo.

¿En qué se nota al dormir? La viscoelástica se amolda poco a poco al cuerpo, así que viene bien para reducir la presión en los hombros o caderas. El núcleo HR, por su parte, aporta la estructura que después mantiene la estabilidad en la superficie. Y como contiene viscoelástica en las dos caras, le puedes dar la vuelta según las indicaciones del fabricante y te durará más tiempo.

Cómo elegir el colchón que necesitas

Carrefour ha rebajado un 60% sus mejores colchones FLEX y Pikolin, así que si este modelo en concreto no encaja contigo, puedes buscar uno que sí lo haga en su catálogo:

  • Si duermes de lado: un colchón viscoelástico, por la capacidad de adaptación, aunque con una firmeza media o baja.
  • Si duermes boca arriba: que permita mantener una postura natural, con firmeza media-alta, según tus gustos.
  • Si duermes boca abajo: firmeza suficiente para que la zona abdominal no se hunda demasiado.
  • Si te mueves mucho durante la noche: busca un colchón híbrido o de muelles ensacados, con una respuesta más rápida al movimiento.
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¿Con cuál te quedas? Los mejores colchones viscoelásticos, híbridos y de muelles ensacados de FLEX y Pikolin están rebajados un 60% en la web de Carrefour, ¡corre a por el tuyo! Las ofertas están activas solo hasta el 26 de octubre. Además, incluyen envío y retirada gratis del antiguo.

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