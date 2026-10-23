Carrefour rebaja un 60% sus colchones top ventas: duerme mejor y cuida tu postura con este FLEX viscoelástico

¿Descansar es sinónimo de dormir 8 horas? No necesariamente. Está claro que lo recomendable es dormir entre 8 y 10 horas al día, aunque no es lo único importante para despertarte con la sensación de haber descansado. De hecho, tu colchón también tiene mucho que decir: si es viscoelástico, de muelles ensacados o híbridos, si se adapta a tu postura favorita, si es transpirable…

Carrefour acaba de rebajar un 60% algunos de sus colchones más vendidos de FLEX y Pikolin, así que puedes aprovechar para renovar el tuyo si hace mucho que no lo cambias. Los expertos recomiendan cambiar el colchón entre 8 y 10 años de uso, aunque deberías adelantarlo si se hunde más de la cuenta o ya no tiene un buen soporte. De todos los modelos, hemos fichado el colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco, que pasa de costar 1.247€ a menos de 500€. ¡Un 60% menos!

Puntos fuertes del colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco

Tiene viscoelástica por las dos caras, así que puedes darle la vuelta y evitar que una cara se desgaste demasiado pronto.

Firmeza alta y una sensación de buena sujeción.

Altura de 26,5 cm gracias a las capas de acolchado.

Tratamiento Total Protect con tecnología contra hongos, ácaros y bacterias.

Los tejidos Fresh Plus y Sistema Commodo se adaptan bien al cuerpo y son transpirables en cualquier época del año.

Viscoelástica y núcleo HR para adaptar el descanso a tu cuerpo

colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco Carrefour

El colchón viscoelástico FLEX Pacific Visco combina distintas capas para acoger el cuerpo con una firmeza alta. La estructura interior está formada por 2 cm de viscoelástica D-50 en cada cara y un núcleo central de AirVex D-25 de 16 cm. Es decir, que todos los materiales reparten muy bien el peso y se adaptan a la forma del cuerpo.

¿En qué se nota al dormir? La viscoelástica se amolda poco a poco al cuerpo, así que viene bien para reducir la presión en los hombros o caderas. El núcleo HR, por su parte, aporta la estructura que después mantiene la estabilidad en la superficie. Y como contiene viscoelástica en las dos caras, le puedes dar la vuelta según las indicaciones del fabricante y te durará más tiempo.

Cómo elegir el colchón que necesitas

Carrefour ha rebajado un 60% sus mejores colchones FLEX y Pikolin, así que si este modelo en concreto no encaja contigo, puedes buscar uno que sí lo haga en su catálogo:

Si duermes de lado : un colchón viscoelástico, por la capacidad de adaptación, aunque con una firmeza media o baja.

: un colchón viscoelástico, por la capacidad de adaptación, aunque con una firmeza media o baja. Si duermes boca arriba : que permita mantener una postura natural, con firmeza media-alta, según tus gustos.

: que permita mantener una postura natural, con firmeza media-alta, según tus gustos. Si duermes boca abajo : firmeza suficiente para que la zona abdominal no se hunda demasiado.

: firmeza suficiente para que la zona abdominal no se hunda demasiado. Si te mueves mucho durante la noche: busca un colchón híbrido o de muelles ensacados, con una respuesta más rápida al movimiento.

¿Con cuál te quedas? Los mejores colchones viscoelásticos, híbridos y de muelles ensacados de FLEX y Pikolin están rebajados un 60% en la web de Carrefour, ¡corre a por el tuyo! Las ofertas están activas solo hasta el 26 de octubre. Además, incluyen envío y retirada gratis del antiguo.

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