Esta silla de comedor de madera de nogal es el truco para tener un salón más cálido y elegante este otoño

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La madera oscura vuelve a colarse en las tendencias de decoración para el otoño-invierno 2026, y tiene motivos de sobra para hacerlo. Es un material que aporta profundidad, calidez y un punto elegante a cualquier espacio, sin necesidad de cambiar por completo todos los muebles. Y tampoco estarás invirtiendo en una tendencia pasajera, porque en realidad la madera de nogal es absolutamente atemporal.

¿Y cómo introducirla en tu salón esta temporada? Una idea sencilla y con personalidad es la silla de comedor Gena de Kave Home, fabricada con chapa de nogal en un acabado marrón oscuro muy fácil de combinar con otros materiales naturales. Cada unidad está rebajada un 30% en Kave Home, a lo que puedes añadir un 5% extra con el código descuento exclusivo AFFELESPANOLKAVE.

Lo que más nos gusta de esta silla de comedor en oferta

El acabado en madera de nogal oscura le da calidez al salón y crea un ambiente mucho más acogedor y elegante.

Diseño de líneas curvas tanto en el asiento como en el respaldo.

Las patas incorporan topes de goma para evitar arañar el suelo al mover la silla.

Encaja muy bien con las tendencias de decoración para el otoño de 2026, porque se llevan las maderas profundas.

Una silla de nogal con un diseño atemporal

silla Gena de Kave Home Kave Home

La silla de comedor Gena de Kave Home no va a llamar la atención por ser el elemento más extravagante de tu salón. En cambio, es una pieza con mucha personalidad que no necesita destacar en exceso ni 'competir' con el resto de la decoración. Este modelo Gena está fabricado en madera y chapa de nogal, por lo que es fácil integrarlo en tu comedor.

El acabado chapado en nogal es el que le da el toque de madera oscura, con vetas y matices que enriquecen la silla y la hacen única. Tiene unas dimensiones de 78 x 48,5 x 53,5 cm, por lo que puedes colocar las sillas que necesites alrededor de una mesa sin ocupar demasiado espacio. Y funcionan igual de bien en comedores grandes que en pequeños.

¿Cómo introducir la silla Gena en tu comedor?

Es facilísimo. De hecho, los interioristas señalan que el nogal oscuro es uno de los mejores acabados para jugar con los contrastes sin perder armonía en el espacio. En caso de tener un comedor luminoso, puedes combinar la silla Gena con una mesa de madera clara, paredes blancas o beige y textiles en tonos arena. Y conseguirás un espacio cálido para el otoño.

Si tu salón es más bien pequeño, esta paleta de colores crea una sensación de amplitud. También puedes acompañar la silla Gena con una mesa de nogal o una superficie oscura, siempre que tengas buena iluminación natural o artificial. Y con una lámpara suspendida sobre la mesa, una alfombra en un tono crudo y detalles en negro mate.

¿Te la imaginas en tu salón? Queda de maravilla en el comedor, incluso en un pequeño rincón de lectura, porque la madera de nogal oscura es superfácil de combinar con otros tonos. Recuerda aplicar el cupón AFFELESPANOLKAVE para ahorrarte un 5% sobre el precio ya rebajado. Y si te animas a hacer más compras para tu casa, con el código DEAL100 tienes 100€ de descuento en compras superiores a 700€.

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