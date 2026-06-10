Las 10 mesitas de noche más bonitas y funcionales de 2026 para tu dormitorio: comparativa y guía de compra

El diseño del dormitorio ha evolucionado mucho en los últimos años, y eso se nota en las mesitas de noche que colocamos junto a la cama. En 2026, se lleva la madera natural, los acabados cálidos y acogedores, así como las mesitas de noche flotantes que liberan espacio en el suelo. Los acabados en roble, nogal y tonos arena están muy presentes, y también reciben la influencia del estilo nórdico y japandi, con una estética funcional.

Pero además de fijarnos en las tendencias en mesitas de noche para 2026, tenemos que pensar en lo funcionales (o no) que sean estos muebles auxiliares, ya sea con cajones o puertas. Por suerte, hay opciones para todos los gustos, y las hemos recopilado en esta comparativa de mejores mesitas de noche de 2026 para ayudarte a elegir la que mejor encaja en tu dormitorio.

Comparativa mejores mesitas de noche 2026

Modelo Material principal Número de cajones Tipo Punto fuerte Precio Mesita de Noche Sven Madera maciza de araucaria 2 cajones Mesita de noche de suelo Buen diseño natural con estética contemporánea muy sólida 99,95€ Mesita de Noche Rustic+ Madera maciza de mango (con DM chapado) 3 cajones Mesita de noche de suelo Gran capacidad de almacenamiento con estética artesanal y acabado único en cada pieza 299,90€ Mesita de noche Venice Madera maciza de mindi, MDF y chapa natural 3 cajones Mesita de noche de suelo Diseño frontal con lamas decorativas que aportan identidad 239€ Mesita de Noche Kullen Tablero de partículas y fibras con acabado laminado 2 cajones Mesita de noche compacta de suelo Solución funcional, compacta y fácil de integrar en cualquier dormitorio 29,99€ Mesita de Noche Krila Madera de ingeniería 1 cajón Mesita de noche flotante (montaje en pared) Incluye funciones tecnológicas (carga, USB, LED y almacenamiento combinado) 189,99€ Mesita de noche Helvine MDF con chapa de roble (Quercus alba), acabado chapado 1 cajón Mesita de noche de suelo Diseño limpio sin tiradores y almacenaje abierto / cerrado 259€ Mesita de Noche Loop Tablero de partículas aglomeradas 2 cajones Mesita de noche compacta de suelo Diseño compacto y funcional, perfecto para espacios reducidos 38,94€ Mesita de Noche Klaus MDF y madera de ingeniería 1 cajón Mesita de noche de suelo Diseño acanalado con una estética cálida, acogedora y actual 59€ Mesita de Noche Vinthera Madera con recubrimiento de melamina y rejilla de ratán sintético Puerta con almacenamiento interior Mesita de noche con puerta Diseño cálido con rejilla decorativa 55€ Mesita de Noche Nels MDF 2 cajones Mesita de noche compacta de suelo Conjunto reducido con solución de almacenamiento básica y funcional 29,99€

Mesita de Noche Sven

La Sven es una de las mejores mesitas de noche de 2026 porque va a definir por completo el estilo de todo el dormitorio. Está fabricada en madera maciza de araucaria con un acabado natural, así que combina el estilo acogedor de los materiales auténticos con pequeños detalles en negro, que le dan un toque más contemporáneo.

Idealpara : dormitorios con una estética natural, nórdica o rústica contemporánea, y sobre todo las personas que buscan materiales auténticos.

: dormitorios con una estética natural, nórdica o rústica contemporánea, y sobre todo las personas que buscan materiales auténticos. Los usuarios destacan: la sensación de ser una pieza 'real', con carácter artesanal, que envejece bien y gana personalidad.

Mesita de Noche Rustic+

La Rustic es una de las mejores mesitas de noche, porque le da carácter al dormitorio desde el primer momento. Está fabricada en madera maciza de mango con acabado natural, así que cada unidad tiene ligeras variaciones en el tono y en las vetas. También tiene buena capacidad de almacenamiento con tres cajones para tener a mano todo lo necesario.

Idealpara : dormitorios de estilo rústico contemporáneo, boho o mediterráneo, sobre todo para quien prioriza los materiales naturales y el almacenamiento bien resuelto.

: dormitorios de estilo rústico contemporáneo, boho o mediterráneo, sobre todo para quien prioriza los materiales naturales y el almacenamiento bien resuelto. Los usuarios destacan: capacidad para ordenar sin perder la estética y el encanto de las piezas con acabado de dar artesanal, porque nunca encontrarás dos mesitas de noche exactamente iguales.

Mesita de noche Venice

La Venice no forma parte de esta comparativa de mesitas de noche para pasar desapercibida. Es un modelo con un diseño en madera natural, con acabado arena y un frontal de lamas inclinadas —inspiradas en las persianas venecianas— que la convierten en una pieza con una identidad muy marcada. Lo que más nos gusta es que reinterpreta lo clásico con un punto creativo.

Idealpara : dormitorios de estilo mediterráneo, boho o eco-natural, para dar personalidad.

: dormitorios de estilo mediterráneo, boho o eco-natural, para dar personalidad. Los usuarios destacan: el efecto visual de las lamas frontales hace que esta mesita de noche de madera tenga más presencia.

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Lo sencillo también puede ser un acierto. En el catálogo de Ikea hemos fichado esta mesita de noche blanca Kullen, con un diseño blanco, limpio y con 2 cajones, lo que resuelve muy bien tanto la parte estética como el almacenamiento. Además, tiene un formato compacto (35 x 49 cm), perfecto para habitaciones pequeñas.

Idealpara : dormitorios pequeños, pisos de estudiantes, habitaciones, juveniles o espacios minimalistas.

: dormitorios pequeños, pisos de estudiantes, habitaciones, juveniles o espacios minimalistas. Los usuarios destacan: se integra fácilmente en cualquier estilo sin desentonar, sobre todo en habitaciones que están muy recargadas o que tienen muebles de distintos estilos.

Mesita de Noche Krila

La Krila es una de las mesitas de noche modernas más diferentes de esta selección, con un diseño flotante que se instala directamente en la pared. Por tanto, el resultado es un espacio visualmente más limpio, con el suelo despejado y una estética alineada con las mesitas de noche flotantes, que están ganando mucho terreno en dormitorios modernos y funcionales.

Idealpara : dormitorios modernos, espacios minimalistas y usuarios muy tecnológicos.

: dormitorios modernos, espacios minimalistas y usuarios muy tecnológicos. Los usuarios destacan: la comodidad de tener carga y luz en la mesita de noche, sin cables ni enchufes a la vista.

Mesita de noche Helvine

Si piensas en el dormitorio como un espacio en el que todo fluye de manera natural y sin ruido, esta es una de las mejores mesitas de noche de 2026 para ti. Está fabricada en chapa de roble con certificación FSC 100%, lo que transmite una sensación de equilibrio bastante cuidada. Y la estética natural acompaña en todo momento.

Idealpara : dormitorios minimalistas, espacios de estilo nórdico o ambientes en los que se prioriza el orden visual y la estética limpia.

: dormitorios minimalistas, espacios de estilo nórdico o ambientes en los que se prioriza el orden visual y la estética limpia. Los usuarios destacan: sistema de apertura push muy suave y sensación de mueble 'integrado' en la habitación.

Mesita de Noche Loop

La mesita de noche Loop queda muy bien en cualquier dormitorio sin necesidad de pensar demasiado, porque tiene un diseño blanco, limpio y compacto. En cuanto al almacenamiento, va a tiro hecho con líneas sencillas, dos cajones y una presencia sencilla que no llama la atención.

Idealpara : dormitorios pequeños, habitaciones juveniles y espacios más prácticos que estéticos.

: dormitorios pequeños, habitaciones juveniles y espacios más prácticos que estéticos. Los usuarios destacan: facilidad para encajar en habitaciones de todos los tamaños y estéticas.

Mesita de Noche Klaus

¿Es posible tener una mesita de noche de diseñobarata? Esta, a la venta en Bauhaus, nos demuestra que sí, porque eleva el dormitorio sin muchos artificios. Tiene un acabado en un tono madera marrón y un diseño acanalado en el frontal del cajón, por lo que es una pieza con mucha presencia y que aporta textura visual sin saturar el espacio. A simple vista, parece más cara y sofisticada de lo que realmente es.

Idealpara : dormitorios de estilo escandinavo, cálido o contemporáneo para añadir textura sin recargar.

: dormitorios de estilo escandinavo, cálido o contemporáneo para añadir textura sin recargar. Los usuarios destacan: el efecto del frontal acanalado aporta un diseño más elaborado de lo que es, también por su precio.

Mesita de Noche Vinthera

La Vinthera MOA se apoya en los pequeños detalles para darle el toque original a un dormitorio sin recargarlo demasiado. Combina una estructura de madera con acabado en roble y una puerta con rejilla de ratán sintético para darle un toque más cálido e incluso retro. En las tendencias en mesitas de noche en 2026, encontramos propuestas modernas que reinterpretan lo natural, como esta.

Idealpara : dormitorios de estilo natural, boho o mediterráneo suave que buscan una pieza distinta.

: dormitorios de estilo natural, boho o mediterráneo suave que buscan una pieza distinta. Los usuarios destacan: el efecto visual de la rejilla tipo ratán aporta textura y calidez.

Mesita de Noche Nels

Por último, cierra la selección de las mejores mesitas de noche de 2026 este modelo NELS, que soluciona la necesidad de tener un apoyo junto a la cama. Es una buena opción para espacios pequeños y para renovar un dormitorio con poco presupuesto. Al ser

Idealpara : dormitorios juveniles, habitaciones secundarias o espacios reducidos para aprovechar cada centímetro.

: dormitorios juveniles, habitaciones secundarias o espacios reducidos para aprovechar cada centímetro. Los usuarios destacan: tamaño compacto y diseño neutro para integrarla en cualquier habitación.

¿Qué mesita de noche encaja mejor en tu dormitorio?

Si quieres acertar con tu mesita de noche, te contamos cuál es la mejor para cada necesidad y tipo de dormitorio:

Mejor mesita de noche de madera natural : Sven y Helvine.

: Sven y Helvine. Mejor mesita de noche para dormitorios pequeños : Loop y Kullen.

: Loop y Kullen. Mesita de noche más original y con personalidad : Venice y Klaus.

: Venice y Klaus. Mesita de noche más tecnológica : Krila.

: Krila. Mejor mesita de noche calidad-precio: NELS y Loop.

Guía para comprar una mesita de noche en 2026

Para elegir bien, además de tener en cuenta las tendencias en mesitas de noche para 2026, tienes que pensar en los siguientes aspectos:

Materiales

Madera maciza: más duradera, resistente y con presencia, aunque también más cara.

Chapa natural: mejor equilibrio entre el diseño y el coste.

MDF: versátil y estable, muy habitual en dormitorios modernos.

Melamina: opción económica y fácil de limpiar.

Metal: habitual en mesitas más ligeras o estilos industriales.

Capacidad de almacenamiento

1 cajón: función más decorativa.

2 cajones: equilibrio entre el orden y el tamaño.

3 cajones: máxima capacidad.

Puerta: almacenaje oculto y 'limpio'

Estantes abiertos: acceso más rápido.

Dimensiones

Menos de 40 cm: perfectas para espacios reducidos.

Entre 40 y 50 cm: formato estándar más versátil.

Más de 50 cm: mayor presencia y capacidad.

Estilo decorativo

Nórdico: líneas limpias y tonos claros.

Moderno: diseño funcional con detalles actuales.

Japandi: minimalismo y calidez.

Rústico: madera visible y texturas naturales.

Industrial: combinación de metal y madera.

Instalación

Tradicional: mesitas de suelo, más fáciles de montar.

Flotantes: fijadas a la pared, liberan espacio visual.

Presupuesto

Menos de 100€: mesitas básicas y funcionales.

Entre 100 y 250€: un diseño más elaborado y buena calidad.

Más de 250€: materiales premium y diseños originales.

Preguntas frecuentes sobre mesitas de noche

¿Qué altura debe tener una mesita de noche?

Lo habitual es que la mesita de noche esté a la misma altura que el colchón o ligeramente por debajo. Así es más fácil acceder a cualquier objeto sin forzar la postura.

¿Es mejor una mesita con cajones o con puertas?

Depende del uso. Los cajones ayudan a organizar mejor, pero las puertas ofrecen más espacio para objetos grandes.

¿Qué materiales son más recomendables en mesitas de noche para 2026?

Las mesitas de noche de madera son más duraderas, resistentes y acogedoras, pero también más caras. El MDF y la melamina son opciones intermedias, más versátiles y económicas.

¿Qué ventajas tienen las mesitas de noche flotantes?

Las mesitas de noche flotantes liberan espacio en el suelo, facilitan la limpieza y están más asociadas a un estilo moderno y minimalista.

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