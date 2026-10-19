El ofertón de la semana en PcComponentes: el iPhone 17 Pro Max con 1 TB, chip A19 Pro y Apple Intelligence por 400€ menos

Los últimos meses del año siempre han sido los más fuertes para Apple, con el lanzamiento de sus nuevos modelos en septiembre. Sin embargo, este año lo han hecho ligeramente diferente: lanzaron primero el iPhone 18 Pro y Pro Max, este octubre llega a España el nuevo iPhone Duo y a principios del año que viene saldrá el iPhone 18. ¿No quieres hacer una inversión tan grande?

En realidad, suele haber muy pocas diferencias entre iPhones tan recientes, y por eso en esta época del año suele bajar el precio de modelos anteriores. Como acaba de hacer PcComponentes con el iPhone 17 Pro Max de 1 TB, que pasa de costar 2.199€ a 1.799€. Sus 400€ de descuento lo sitúan en precio mínimo histórico.

Te lo recomendamos porque…

Tienes 1 TB para guardar fotos, vídeos y aplicaciones.

Sistema de cámaras traseras de 48 MP con zoom x8.

La pantalla de 6,9 pulgadas es muy cómoda para consumir contenido.

Incluye el chip A19 Pro para tareas exigentes.

Hasta 14 horas de reproducción de vídeo más que el iPhone 15 Pro Max.

Una pantalla de 6,9", cámaras avanzadas y potencia para varios años

iPhone 17 Pro Max PcComponentes

El iPhone 17 Pro Max de 1 TB salió al mercado hace justo un año, así que sigue siendo un smartphone 'nuevo' y que no se ha quedado obsoleto (ni se va a quedar a corto plazo). Viene con una pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, con espacio de sobra para leer documentos, editar fotos o ver contenido en streaming.

La cámara de este iPhone (igual que en el caso de otros modelos) es uno de sus mayores argumentos de peso, con tres cámaras Fusion de 48 MP y un zoom de calidad óptica de hasta 8 aumentos. Por supuesto, incluye el chip A19 Pro y las funciones de Apple Intelligence que te echan una mano en muchas tareas.

¿Es buena compra el iPhone 17 Pro Max en octubre de 2026?

Depende de cuánto valores estrenar la última tecnología. Si te interesa la novedad y el último lanzamiento, quizá prefieres invertir en el iPhone Duo o en el iPhone 18 Pro o Pro Max. Ahora bien, si buscas más el equilibrio entre un modelo de última generación y un precio más bajo, el iPhone 17 Pro Max tiene todo el sentido del mundo.

Es uno de los más recientes, tiene una de las mejores cámaras del mercado, las funciones de Apple Intelligence y encima esta versión tiene un almacenamiento de 1 TB para no quedarte sin espacio ni tener que pagar iCloud. Así que sí, nuestra recomendación este octubre es este iPhone que salió hace justo un año.

¿Cuánto va a durar la oferta? PcComponentes lo incluye en sus Ofertas TOP de la semana, y dependerá del tiempo que tarde en agotarse el stock del iPhone 17 Pro Max en oferta. ¡Así que corre a por él ahora!

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