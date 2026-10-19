'La Insurrección Tour': ¿cómo conseguir entradas para el último concierto de Dani Fernández en Madrid, el 23 de octubre?

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'La Insurrección Tour' ya es una de las grandes giras de 2026. Dani Fernández se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores voces de la música pop-rock en español, con un proyecto sólido, hecho sin prisas y con mucha personalidad. Este tour, con el que ya ha reunido a más de 220.000 espectadores, le ha llevado por los principales recintos de España, como el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia o la Plaza de España de Sevilla.

Las últimas cuatro paradas de la gira son el Movistar Arena de Madrid, recinto en el que ya ha dado sus tres primeros shows este mes de octubre. Queda el último concierto de 'La Insurrección Tour' este viernes 23 de octubre a partir de las 20:30 horas. Si no quieres perderte el show de uno de los artistas con mejor directo de nuestro país, quedan las últimas entradas disponibles en StubHub a partir de 89€.

¿Por qué no te puedes perder el último concierto de Dani Fernández en Madrid?

Dani y su equipo han preparado un espectáculo para conectar directamente con su público.

'La Insurrección Tour' ya ha pasado por casi toda España y es la última oportunidad de ver este show.

Tocará canciones de su último disco, 'La Jauría', y también de trabajos anteriores.

En todos los conciertos del Movistar Arena ha llevado artistas invitados.

Así han sido los tres conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena con 'sold out'

Stubhub Dani Fernández The Music Republic

Dani Fernández ya ha dado sus tres primeros conciertos de fin de gira en el Movistar Arena los días 9, 16 y 17 de octubre de 2026. Desde 'Todo cambia' —el primer sencillo que lanzó de 'La Jauría'—, pasando por temazos como 'Dile a los demás', 'Plan fatal', '¿Y si lo hacemos?' o 'Me has invitado a bailar'. En total, dos horas y media de concierto a través de las canciones de su último disco y de los temas de álbumes anteriores que más han marcado a sus fans.

Además, Dani no ha estado solo en el escenario. En los tres shows le han acompañado artistas y bandas con los que ha colaborado en alguna ocasión o mantiene una buena relación, como Iván Ferreiro, Nil Moliner, Yarea, Carlos Ares, Niña Polaca y Samuraï. ¿Quiénes serán los invitados para el concierto del 23 de octubre? Esperamos una despedida de esta gira por todo lo alto.

Cómo comprar una de las últimas entradas para Dani Fernández en Madrid

Las entradas para los cuatro conciertos de Dani Fernández en Madrid tardaron muy poco en agotarse, pero todavía estás a tiempo de conseguir un ticket para el 23 de octubre en el Movistar Arena. Están disponibles en StubHub —una plataforma 100% segura de compraventa de entradas para conciertos y otros eventos— a partir de 89€.

Quedan muy pocos tickets a la venta, pero todavía puedes hacerte con los tuyos tanto en grada como en pista. Desde luego, está siendo el despliegue técnico y logístico más ambicioso de su carrera.

"Sin duda ha sido la gira de mi vida y siento que el público ha conectado desde el primer momento y ha entendido todo lo que queríamos contar". Así ha hablado Dani Fernández de 'La Insurrección Tour', la gira a la que este viernes pone punto final con el último show de dos horas y media. ¿Te lo vas a perder?

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