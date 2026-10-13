Hasta 70€ de descuento en el nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Series: solo en la tienda oficial ¡y con unos auriculares de regalo!

¿Estás en busca de un nuevo reloj inteligente? HUAWEI volvió a la rutina hace unas semanas por todo lo alto: con el lanzamiento de su nuevo WATCH GT 7 Series, con hasta 21 días de autonomía, seguimiento avanzado de la salud, nuevos modos de deporte con métricas mejoradas e indicadores de bienestar.

Es una de las llegadas más recientes al catálogo de HUAWEI, junto con su versión Pro, y tiene una oferta de lanzamiento interesante en la HUAWEI Store solo hasta el 18 de octubre. Ahora puedes ahorrarte 50€ en la versión de 46 mm o 70€ en la de 41 mm, además de conseguir regalos exclusivos por tu compra. ¡Hazte con él!

Las novedades del nuevo smartwatch de HUAWEI

Hasta 21 días de autonomía en el modelo de 46 mm (14 días en la versión de 41 mm).

Más de 100 modos deportivos y seguimiento avanzado.

Incluye nuevas funciones que registran métricas concretas de esquí y ciclismo.

Seguimiento de salud y descanso con HUAWEI TruSense (frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño).

Compatible con móviles iPhone y Android.

Un reloj para entrenar y seguir tus rutinas

HUAWEI WATCH GT 7 Series Huawei

El HUAWEI WATCH GT 7 Series llega pisando fuerte con las funciones que han convertido a la marca en líder en relojes inteligentes y novedades. Una de ellas es el sensor IMU, que trabaja con HUAWEI TruSense para registrar el movimiento, y las funciones de esquí con nuevas métricas.

La autonomía llega a los 21 días con un uso ligero, aunque depende de la intensidad y el tipo de uso. Eso sí, registra absolutamente todos tus datos de salud y de deporte para ayudarte a ser más constante, descansar y dormir bien.

Cómo conseguir el HUAWEI WATCH GT 7 Series más barato

HUAWEI todavía tiene una oferta de lanzamiento en su nuevo smartwatch, y es de los pocos sitios en los que puedes comprarlo más barato. Ahora mismo, te puedes ahorrar 50€ en la versión con la esfera de 46 mm con el cupón AGT750DTO o 70€ si prefieres la esfera de 41 mm, con el código AGT770DTO. La promo está activa hasta el 18 de octubre.

Además, por comprar el HUAWEI WATCH GT 7 Series en la tienda online de HUAWEI, te llevas unos auriculares inalámbricos FreeBuds SE 4 de regalo (hasta agotar existencias). También una correa en el color que elijas y 24 meses del servicio HUAWEI Care Protección Total.

¿Lo prefieres en el tamaño de 41 o 46 mm? Ambas tienen descuento en la HUAWEI Store, regalos solo por tu compra y son compatibles con móviles iPhone y Android, por lo que no necesitas tener un smartphone HUAWEI para sacarle partido.

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