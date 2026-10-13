Hasta 70€ de descuento en el nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Series: solo en la tienda oficial ¡y con unos auriculares de regalo!
La tienda online de HUAWEI rebaja su nuevo smartwatch, con hasta 21 días de batería, seguimiento deportivo avanzado y funciones para cuidar tu salud.
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¿Estás en busca de un nuevo reloj inteligente? HUAWEI volvió a la rutina hace unas semanas por todo lo alto: con el lanzamiento de su nuevo WATCH GT 7 Series, con hasta 21 días de autonomía, seguimiento avanzado de la salud, nuevos modos de deporte con métricas mejoradas e indicadores de bienestar.
Es una de las llegadas más recientes al catálogo de HUAWEI, junto con su versión Pro, y tiene una oferta de lanzamiento interesante en la HUAWEI Store solo hasta el 18 de octubre. Ahora puedes ahorrarte 50€ en la versión de 46 mm o 70€ en la de 41 mm, además de conseguir regalos exclusivos por tu compra. ¡Hazte con él!
Las novedades del nuevo smartwatch de HUAWEI
- Hasta 21 días de autonomía en el modelo de 46 mm (14 días en la versión de 41 mm).
- Más de 100 modos deportivos y seguimiento avanzado.
- Incluye nuevas funciones que registran métricas concretas de esquí y ciclismo.
- Seguimiento de salud y descanso con HUAWEI TruSense (frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño).
- Compatible con móviles iPhone y Android.
Un reloj para entrenar y seguir tus rutinas
El HUAWEI WATCH GT 7 Series llega pisando fuerte con las funciones que han convertido a la marca en líder en relojes inteligentes y novedades. Una de ellas es el sensor IMU, que trabaja con HUAWEI TruSense para registrar el movimiento, y las funciones de esquí con nuevas métricas.
La autonomía llega a los 21 días con un uso ligero, aunque depende de la intensidad y el tipo de uso. Eso sí, registra absolutamente todos tus datos de salud y de deporte para ayudarte a ser más constante, descansar y dormir bien.
Cómo conseguir el HUAWEI WATCH GT 7 Series más barato
HUAWEI todavía tiene una oferta de lanzamiento en su nuevo smartwatch, y es de los pocos sitios en los que puedes comprarlo más barato. Ahora mismo, te puedes ahorrar 50€ en la versión con la esfera de 46 mm con el cupón AGT750DTO o 70€ si prefieres la esfera de 41 mm, con el código AGT770DTO. La promo está activa hasta el 18 de octubre.
Además, por comprar el HUAWEI WATCH GT 7 Series en la tienda online de HUAWEI, te llevas unos auriculares inalámbricos FreeBuds SE 4 de regalo (hasta agotar existencias). También una correa en el color que elijas y 24 meses del servicio HUAWEI Care Protección Total.
¿Lo prefieres en el tamaño de 41 o 46 mm? Ambas tienen descuento en la HUAWEI Store, regalos solo por tu compra y son compatibles con móviles iPhone y Android, por lo que no necesitas tener un smartphone HUAWEI para sacarle partido.
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