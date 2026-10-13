He descubierto un contorno de ojos que hidrata, rellena las arrugas y tiene SPF 20 por menos de 30€

La piel del contorno de los ojos es hasta 10 veces más fina que la del resto del rostro, así que llevaba tiempo buscando una fórmula que despertara la mirada y al mismo tiempo tuviera propiedades antiedad. Y me encontré con el contorno de ojos Volumeric Volume Filler Eye Cream SPF 20 de Dr Irena Eris, que tiene efecto rellenador para mejorar la elasticidad de la piel y reducir las arrugas.

Llevo varios meses utilizándolo todas las mañanas, y noto la zona mucho más hidratada, elástica y algunas arruguitas y líneas de expresión se han empezado a reducir. Además, me encanta que incluya protección solar, porque mi crema hidratante también contiene SPF y me ahorro aplicar una capa extra de producto. Si te animas a probarlo, Druni acaba de rebajar el contorno al 50% solo hoy.

Beneficios del contorno de ojos de Dr Irena Eris

El complejo Telomere-Lift mejora las líneas de expresión y arrugas desde el interior de la piel.

Hidrata la piel en profundidad con glicerina, ácido hialurónico y manteca de karité.

Incluye protección solar SPF 20 para proteger una de las zonas más delicadas del rostro.

Combina cuatro formas de vitamina E, un ingrediente antioxidante que protege la piel de los radicales libres.

Una fórmula que hidrata la mirada y rellena las arrugas

Volumeric Volume Filler Eye Cream SPF 20 Druni

Lo que más me gusta del contorno de ojos Volumeric Volume Filler Eye Cream SPF 20 de Dr Irena Eris (y lo que llevaba años buscando) es que hidrata la zona, despierta la mirada y además tiene propiedades antiedad. Todo en un contorno de ojos de día, porque la acción renovadora de la piel suele estar presente sobre todo en los contornos de noche.

Con el paso de los años, mi piel ha perdido bastante elasticidad. Esta fórmula de Dr Irena Eris contiene ácido hialurónico y glicerina para retener el agua, mientras que la manteca de karité trabaja en los signos de la edad. La aplico todas las mañanas, después del gel limpiador y del tónico, y antes del sérum y de la crema hidratante.

Opiniones del Volumeric Volume Filler Eye Cream SPF 20

"Contorno para pieles maduras, porque hidrata bastante bien y durante muchas horas. Esta marca es de calidad a un precio asequible, si te aprovechas de sus ofertas".

"Es un producto excelente, mucha cantidad y buen precio".

"He descubierto la marca este año y ya es el tercer producto que compro. Deja el contorno del ojo despejado".

¿Es lo que tu piel lleva tiempo pidiéndote? Aprovecha entonces la oferta que Druni ha lanzado solo hoy para probarlo al 50%. ¡Y yo voy a reponerlo más barato!

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