¿Pelos en el cepillo en otoño? Se disparan las ventas del tratamiento capilar de Cantabria Labs que frena la caída estacional

El otoño es una de las épocas del año con más caída de pelo estacional, junto a la primavera. Se debe al ciclo natural del cabello y, en la mayoría de los casos, no significa que haya factores detrás de los que debamos preocuparnos. Pero sí que existen tratamientos capilares que fortalecen el cuero cabelludo y frenan la caída estacional.

El tratamiento capilar Iraltone Forte de Cantabria Labs es uno de ellos. Un suplemento en formato cápsula —solo hay que tomar una al día— que frena la caída estacional, da fuerza al cuero cabelludo y este otoño está arrasando un año más en ventas. Además, Primor lo acaba de rebajar un 26% para que lo pruebes o lo repongas.

Beneficios de este tratamiento capilar de Cantabria Labs

60 cápsulas, que son suficientes para un tratamiento capilar de 2 meses.

Cuida del cabello desde el interior al combinar L-cistina, glutatión, vitaminas B5 y B6, zinc y cobre.

Fortalece el pelo y las uñas débiles.

Fórmula libre de gluten.

Un tratamiento capilar que cuida el pelo desde dentro

tratamiento capilar Iraltone Forte Cantabria Labs.jpg tratamiento capilar Iraltone Forte de Cantabria Labs

¿Has probado champús anticaída? Es lo primero a lo que recurrimos para frenar la caída estacional del pelo que, en cierto modo, es inevitable. Pero estos productos no actúan desde el interior como sí que lo hace el tratamiento capilar Iraltone Forte de Cantabria Labs. Vienen en un formato de 60 cápsulas: es suficiente con tomar solo una al día, preferiblemente por la mañana y con un vaso de agua.

El 'secreto' de su éxito está en su fórmula, que incorpora L-cistina —participa en la formación de queratina— y minerales como el zinc y el cobre. También incluye vitaminas B5 y B6 y glutatión, es decir, un apoyo nutricional más amplio para el cuidado capilar.

¿Funciona? Esto es lo que dicen las reseñas en Primor

Ahora que ya sabemos la teoría, ¿qué opinan los usuarios que han probado estas cápsulas? Este producto de Cantabria Labs tiene 4,6 / 5 estrellas en la web de Primor, y estas son algunas de las reseñas reales de usuarios verificados:

"El mejor producto para cuidar la salud del pelo".

"Lo uso mucho y tiene buenos resultados. Y el precio en Primor es insuperable".

"Lo he usado ya y realmente funciona, se cae bastante menos el pelo. Yo lo uso por caída ocasional en primavera y otoño".

"Se me cae mucho el pelo y este producto me ayuda a frenar la caída. También noto las uñas mucho mejor".

Cantabria Labs recomienda este tratamiento capilar para melenas débiles, fijas, frágiles y apagadas, así como en época de caída de pelo estacional, como el otoño o la primavera. Y justo ahora que le hemos dado la bienvenida a una de las peores épocas del año para el cabello, ¡Primor rebaja la fórmula a menos de 20€!

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