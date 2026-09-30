Amazon se adelanta a la Fiesta de Ofertas Prime: rebajado un 60% el Fire TV Stick que convierte tu tele en una Smart TV

No hace falta que cambies de móvil o de tele cada vez que llega al mercado un dispositivo nuevo. Sabemos que la tecnología y la inteligencia artificial avanzan a pasos agigantados, y que prácticamente todos los días salen nuevos aparatos con funciones innovadoras. Por ejemplo, si tienes una tele antigua que funciona perfectamente y se ha quedado corta en cuanto a entretenimiento, la solución para modernizarla pasa por instalar un Amazon Fire TV Stick.

Es un dispositivo que se conecta al puerto HDMI de la tele, a la corriente y a tu red Wi-Fi. Y en cuestión de segundos, una tele antigua pasa a ser una Smart TV de última generación con acceso a todas las apps de streaming. Por mucho menos que una tele nueva, porque este aparato está rebajado ahora un 60% en Amazon, como anticipo a la Fiesta de Ofertas Prime de la próxima semana.

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¿Por qué necesitas tener un Fire TV Stick 4K?

Contenido 4K con HDR10+ para aprovechar la resolución de los televisores compatibles.

8 GB de almacenamiento interno, suficiente para un uso normal.

Procesador de cuatro núcleos a 1,7 GHz para navegación fluida.

Wi-Fi de doble banda con tecnología MIMO, lo que reduce las pérdidas de conexión en comparación con configuraciones Wi-Fi más básicas.

La manera más sencilla de tener tus apps de streaming en la tele

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El Amazon Fire TV Stick 4K Select no ocupa apenas espacio y solo pesa 46,2 gramos, y además es compatible con cualquier televisión antigua que tenga HDMI. Al conectarlo, automáticamente la tele se convierte en un modelo inteligente para descargar apps de streaming (Netflix, YouTube, Disney+) y acceder a las mismas funciones que en el caso de una Smart TV.

Esta es la última versión del Fire TV, por lo que viene con las funciones más avanzadas e inteligentes. Por ejemplo, con Alexa, a la que le puedes pedir recomendaciones o que busque cualquier contenido relacionado en una app de streaming. Y también puedes jugar en streaming a juegos sin tener una consola con Xbox Game Pass Ultimate.

¿Qué es y cuándo empieza la Fiesta de Ofertas Prime?

La Fiesta de Ofertas Prime es uno de los eventos más esperados del año para los que acostumbran a comprar online, porque Amazon lanza sus ofertas más potentes en cientos de productos de primeras marcas. La edición de este año dura 48 horas (6 y 7 de octubre), así que lo mejor que puedes hacer es añadir a una lista de deseos tus productos favoritos para tenerlos controlados si bajan de precio.

Eso sí, son ofertas exclusivas para clientes Prime. Si todavía no lo eres, aún tienes varios días por delante para hacerlo. Y de todas formas, Amazon suele lanzar ofertas anticipadas muy potentes los días previos, como este descuento del 60% en el Fire TV Stick.

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¿Conocías estos dispositivos? Son los más vendidos en tecnología durante las Ofertas Prime y ahora Amazon lo ha rebajado un 60% justo la semana previa. ¡Es como estrenar una Smart TV, por menos de 30€!

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