Top 10 mejores muebles de TV de 2026: ¿cómo elegir el más equilibrado para tu salón?

El mueble de TV es la pieza protagonista de un salón, igual que el cabecero se lleva todas las miradas en el dormitorio. Es el punto de encuentro visual de la estancia y, en la mayoría de los casos, el que marca la estética del salón y sobre el que seguir decorando. Las tendencias en muebles de salón para 2026 apuntan a la madera maciza, que gana terreno frente a materiales sintéticos, y también se llevan mucho los acabados en nogal, los tonos oscuros, los diseños suspendidos y los muebles extensibles o con almacenamiento oculto.

Si buscas los mejores muebles de TV de 2026 y los que encajan en cualquier estilo (moderno, nórdico, luminoso, industrial o contemporáneo), hemos hecho una recopilación de propuestas que tienes que tener en mente. Además, procura que la estética encaje en tus gustos y también que sea un conjunto práctico, acogedor y funcional. ¡Sigue leyendo!

Top 10 mejores muebles de TV de 2026

Modelo Material Medidas Capacidad de almacenaje Tamaño TV recomendado Punto fuerte Precio Mesa TV Dakar Madera maciza de mango 200 x 40 x 55 cm 2 compartimentos y 2 cajones TVs grandes a partir de 65" La combinación de madera maciza sostenible y diseño sobrio aporta carácter sin recargar 735€ Mesa TV Ivar PB y melamina con patas metálicas 160 x 40 x 49 cm 3 compartimentos Entre 55" y 75" pulgadas Capacidad para mantener ocultos cables y accesorios con una estética actual y elegante 199,95€ Mesa TV Moena Madera maciza de mango y DM chapado en madera de mango 240 x 43 x 44 cm 3 puertas y 1 estante central abierto 75" o más Gran formato ocn detalles texturizados que le dan un toque sofisticado 839,90€ Mesa TV Pitarch Kamet Melamina de alta calidad 160 x 40 x 52 cm 2 puertas con sistema corredera Hasta 65" Diseño compacto y versátil para optimizar espacios pequeños 124,99€ Mesa TV Onix MDF, melamina y chapa de nogal 200 x 45 x 47 cm 4 puertas con estantes interiores regulables Hasta 75-85" Estética minimalista y buena capacidad de organización interna 989€ Mesa TV Extensible acabado Nogal Madera manufacturada 120-180 x 40 x 45 cm 3 cajones + módulos laterales configurables Hasta 80" Capacidad para adaptarse al espacio disponible 479,99€ Mesa TV BESTÅ Tablero de fibras y partículas con chapa de roble 120 x 42 x 48 cm 2 baldas regulables + compartimentos cerrados Hasta 45" Sistema modular personalizable para adaptarse si cambian las necesidades 185€ Mesa TV Dream Space Madera contrachapada 80 x 35 x 36,5 cm (cada unidad) Estantes y compartimentos abiertos Hasta 55" Módulos muy versátiles en formato doble, ideal para espacios pequeños 117,99€ Mesa TV Duehome Tablero de partículas (melamina de alta resistencia) 200 x 43 x 41 cm 4 puertas + módulo superior + estantería abierta Hasta 75" La configuración en conjunto mural maximiza el espacio de almacenamiento sin saturar 171,88€ Mesa TV madera de palisandro Bombay Madera mciza de palisandro 200 x 45 x 50 cm 3 cajones + estante central Hasta 85" Está fabricado en una sola pieza de madera maciza, así que tiene mucha personalidad 795€

Mesa TV Dakar, una pieza con presencia para el salón

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Hay una fina línea entre elegir un mueble de TV moderno y con personalidad, y que termine convirtiéndose en protagonista absoluto de tu salón. El modeloDakar está fabricado en madera maciza de mango con una longitud de 200 cm, así que encaja de lleno en las tendencias de muebles de salón 2026, pues se llevan los materiales auténticos y las piezas con carácter.

Ventaja : el acabado natural permite apreciar las variaciones de tono y las vetas de la madera, así que no hay dos modelos idénticos.

: el acabado natural permite apreciar las variaciones de tono y las vetas de la madera, así que no hay dos modelos idénticos. Desventaja: pesa más de 50 kilos, así que es poco práctico si lo mueves mucho.

Mesa TV Ivar, la que mejor respeta el orden visual

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Si te interesa tanto elegir muebles de TV de diseño como mantener los cables y mandos ordenados, el modelo Ivar es para ti. Tiene una estética contemporánea, con un acabado en efecto madera con patas metálicas negras. El diseño incluye un frente texturizado que aporta relieve y personalidad sin acudir a colores más llamativos, mientras que tiene espacio de sobra en los compartimentos y pasacables.

Ventaja : el sistema de apertura push elimina los tiradores visibles.

: el sistema de apertura push elimina los tiradores visibles. Desventaja: el acabado en melamina reproduce bien el de la madera, pero no transmite la misma sensación que un mueble fabricado en madera maciza.

Mesa TV Moena, la mejor mesa para una televisión grande

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Si tienes una televisión grande (75" o más) y una pared protagonista en el salón, el Moena de 240 cm tiene mucha presencia. El diseño combina líneas contemporáneas con la calidez que aporta la madera de mango, y las puertas ranuradas le dan aún más profundidad visual. El estante abierto central es muy práctico para decodificadores o consolas.

Ventaja : las puertas tienen un cierre suave para mejorar la experiencia de uso y evita golpes.

: las puertas tienen un cierre suave para mejorar la experiencia de uso y evita golpes. Desventaja: necesitas una pared amplia para que esta mesa respire y se vea proporcionada.

Mesa TV Pitarch Kamet, el mejor para salones pequeños

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El modeloKamet es justo lo contrario, pues tiene más sentido en salones pequeños y estancias en las que hay que optimizar el espacio. Tiene 160 cm de ancho y una estructura compacta que se adapta muy bien a salones pequeños, y con una puerta corredera para reorganizar el acceso al interior del mueble según tus necesidades.

Ventaja : la puerta corredera adapta el almacenamiento sin necesidad de espacio extra para abrir puertas.

: la puerta corredera adapta el almacenamiento sin necesidad de espacio extra para abrir puertas. Desventaja: la capacidad de almacenamiento es correcta, pero un poco justa si quieres guardar muchos accesorios.

Mesa TV Onix, uno de los muebles TV de diseño más acogedores

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El muebleOnix tiene un acabado en chapa de nogal oscuro y líneas depuradas, por lo que consigue un buen equilibrio entre el minimalismo y la presencia visual, muy en la línea de las tendencias en muebles de salón para 2026. Los 200 cm de longitud hacen que sea uno de los mejores muebles para televisores grandes, y tiene también un interior regulable.

Ventaja : incluye patas con reguladores de altura para nivelarlo incluso en suelos irregulares.

: incluye patas con reguladores de altura para nivelarlo incluso en suelos irregulares. Desventaja: el acabado oscuro, aunque aporta personalidad, puede ser algo dominante en salones con poca luz natural.

Mesa TV Extensible acabado Nogal, el mueble que se adapta a tu salón

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En este caso, no vas a tener que elegir qué mueble de TV comprar pensando en tu salón, sino que es al revés. Es un mueble extensible que permite pasar de 180 a 280 cm, según lo que necesites en cada momento. Así que si en algún momento prevés comprarte una tele más grande o tienes distintos lugares del salón en los que colocar el mueble, es para ti.

Ventaja : puedes cambiar también la disposición de los módulos laterales.

: puedes cambiar también la disposición de los módulos laterales. Desventaja: el montaje es más complejo que en otros muebles convencionales por el sistema modular y extensible.

Mesa TV BESTÅ, el más versátil

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El mueble BESTÅ tiene una base modular que se ajusta a distintos espacios, estilos y necesidades, con 120 cm de ancho. Es un mueble perfecto para salones compactos o televisores de hasta 45", donde es importante optimizar el espacio. Además, combina el blanco con detalles en chapa de roble para suavizar el conjunto, lo que va en la línea de los muebles de TV modernos.

Ventaja : el carácter modular permite personalizar el interior según necesidades.

: el carácter modular permite personalizar el interior según necesidades. Desventaja: es menos robusto que otros muebles de TV de madera maciza o chapas más densas.

Mesa TV Dream Space, un mueble doble que prioriza el orden en casa

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No todos los salones necesitan un único mueble para la TV. La peculiaridad del Dream Space es que son dos piezas independientes para personalizar el espacio. Cada módulo tiene 80 cm de largo y funciona de manera autónoma, así que abre la puerta a 'jugar' con el diseño y con los muebles de TV modernos que más se llevan. Es ideal para un salón pequeño y para espacios en los que necesites potenciar la luminosidad.

Ventaja : formato en dos piezas para colocarlas juntas o separadas.

: formato en dos piezas para colocarlas juntas o separadas. Desventaja: menos capacidad de carga y menos robusto que otros muebles más grandes o fabricados en madera maciza.

Mesa TV Duehome, un conjunto completo y muy funcional

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Este es uno de los mejores muebles de TV para 2026, porque plantea distintas maneras de organizar el salón. Incluye un mueble bajo para la televisión, un módulo superior colgado y una estantería abierta, así que aprovecha por completo la pared en vez de limitarse únicamente al suelo.

Ventaja : el diseño modular con estantería y módulo superior permite aprovechar mejor el espacio.

: el diseño modular con estantería y módulo superior permite aprovechar mejor el espacio. Desventaja: el montaje es más complejo por la fijación mural y por el número de piezas.

Mesa TV madera de palisandro Bombay, el mueble que no necesita montaje

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Si sabes reconocer los muebles de TV de diseño, el Bombay no va a pasar desapercibido. Está fabricado en madera maciza de palisandro en una sola pieza, así que no necesita montaje. Presume de tener una estética natural, con vetas profundas y un tono cálido, lo que queda muy bien en salones atemporales y con estéticas naturales y minimalistas.

Ventaja : al estar fabricado en una sola pieza, no necesita montaje.

: al estar fabricado en una sola pieza, no necesita montaje. Desventaja: pesa casi 60 kilos y tiene una estructura maciza que no es cómoda para mover mucho.

¿Qué mueble de TV comprar en 2026?

Si todavía no sabes qué mueble de TV comprar, te ayudamos a encontrar el mejor según tus necesidades.

Mejor mueble de TV de madera maciza

Los muebles de TV de madera maciza son los mejores si quieres un acabado auténtico y con mucha presencia.

El modelo Dakar queda muy bien en salones amplios con estética natural.

queda muy bien en salones amplios con estética natural. El mueble Bombay es perfecto si quieres ahorrarte el montaje y que la pieza sea artesanal.

Mejor mesa para televisores grandes

Si tienes una pantalla de 75" o más, es muy importante que el mueble respete el equilibrio visual y que también soporte el peso. Estos son los mejores muebles para televisores grandes:

El Moana tiene un diseño muy robusto con textura y una longitud de 240 cm.

tiene un diseño muy robusto con textura y una longitud de 240 cm. Onix es más refinado, con gran capacidad interior y líneas minimalistas.

Mejores muebles de TV para salones pequeños

En salones pequeños, la prioridad es optimizar bien el espacio.

Kemet es compacto, funcional y con una puerta corredera muy cómoda.

es compacto, funcional y con una puerta corredera muy cómoda. El mueble BESTÅ es 100% modulable y se adapta muy bien a cualquier rincón.

Mejores muebles de TV con más almacenaje

Si tienes una consola, accesorios, dispositivos, necesitas muebles de TV con almacenaje suficiente.

Alida aprovecha la pared con un módulo superior y una estantería abierta.

aprovecha la pared con un módulo superior y una estantería abierta. El de DueHome tiene una estructura mural y varios niveles.

Todo lo que tienes que saber antes de comprar un mueble de TV

Además del diseño, hay muchos otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir entre los mejores muebles de TV para 2026, porque influyen en la comodidad y en cómo se integran con el conjunto del salón.

Tamaño del televisor

Hasta 55": muebles compactos o modulares.

Hasta 65": opciones intermedias y bien equilibradas.

Hasta 75": muebles amplios con más estabilidad visual.

Más de 85": piezas grandes, normalmente de 200 cm o más.

Materiales

Madera maciza: más duradera y con personalidad.

Chapa natural: buen equilibrio entre la estética y el precio.

MDF: opción intermedia con buen acabado.

Melamina: ligera y económica.

Metal y combinados: estilo industrial o contemporáneo.

Almacenamiento

Cajones: perfectos para objetos pequeños.

Puertas: ocultan mejor el desorden.

Estantes abiertos: facilitan el acceso a dispositivos o consolas.

Pasacables: imprescindible para tener un salón 'limpio'.

Estilo decorativo

Nórdico: blanco, madera clara y líneas suaves.

Moderno: contraste, metal y geometría limpia.

Industrial: madera oscura y acero.

Mediterráneo: tonos cálidos y naturales.

Contemporáneo: mezcla equilibrada y con sentido de materiales.

Presupuesto

Menos de 200€: muebles de TV funcionales y compactos.

Entre 200€ y 500€: equilibrio entre el diseño y la calidad.

Más de 500€: materiales premium con un diseño más cuidado.

Preguntas frecuentes sobre los mejores muebles de TV de 2026

¿Qué mueble de TV comprar según el tamaño del televisor?

Depende del ancho de la pantalla. Como referencia, para televisores grandes a partir de 75", necesitas muebles de al menos 180-20 cm para mantener el equilibrio visual.

¿Es mejor la madera maciza o la melamina?

Si hablamos únicamente de calidad, la maderamaciza es más duradera y tiene presencia estética. La asociamos a muebles de TV de diseño y con calidad premium. En cambio, la melamina es más ligera, económica y fácil de mantener.

¿Qué ventajas tienen los muebles de TV modernos?

Los muebles de TV modernos normalmente incluyen almacenaje oculto, sistemas de cableado y diseños más ligeros que no recargan el salón.

¿Cuáles son las tendencias en muebles de salón para 2026?

Las tendencias en muebles de salón para 2026 apuestan por la madera natural, los diseños extensibles, el almacenamiento oculto y las líneas más orgánicas.

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