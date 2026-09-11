Si te gusta el café latte o cappuccino, necesitas este dispositivo para conseguir una textura cremosa en minutos

¿Sabes qué diferencia hay entre un café con leche, un latte y un cappuccino? La manera de preparar la leche. Los baristas (y ahora tú también) trabajan con un espumador de leche, que es un pequeño dispositivo que calienta y crea espuma con diferentes texturas. Solo tienes que añadir la cantidad adecuada de leche según tu especialidad favorita, seleccionar la opción y dejar que el aparato haga el resto.

Podrás preparar el café con leche de toda la vida, un latte bien cremoso o un cappuccino con una capa de espuma. Y también puedes experimentar con bebidas frías, matcha latte o alternativas vegetales. ¿Sabes cómo? Con el espumador de leche AEG que ahora baja de precio a menos de 40€ en las ofertas de vuelta al cole, disponibles todo el mes en su tienda online. Además, con el cupón 10DESCAEG te puedes ahorrar un 10% extra en toda la web (incluidos los productos rebajados).

Ventajas de utilizar el espumador de leche de AEG

500 W de potencia para preparar la leche en pocos minutos.

Puedes elegir entre espuma fina o más espesa.

Capacidad para espumar entre 150 y 300 ml de leche, ya sea caliente o fría.

Interior con revestimiento cerámico antiadherente que facilita la limpieza.

Preparar diferentes tipos de café con leche como si fueras un barista

espumador de leche AEG AEG

Cualquier persona, sea o no barista, puede desenvolverse bien con el espumador de leche AEG. Tiene un funcionamiento muy intuitivo para que puedas experimentar con diferentes bebidas sin ser experto ni tener más accesorios de la cuenta en la cocina. Por ejemplo, puedes conseguir una textura de leche más cremosa para preparar un latte, una espuma más abundante para un cappuccino o darle un toque más profesional al café con leche que te tomas siempre.

Es interesante para tener en casa, con una capacidad máxima de 300 ml para espumar leche (a distintos niveles incluso) para toda la familia. Y si no bebes leche animal y lo tuyo son las alternativas vegetales, este espumador sirve exactamente igual.

Cómo utilizar un espumador de leche en tu café paso a paso

Utilizar un espumador de leche es muy sencillo, y solo tienes que seguir estos pasos:

Prepara tu café favorito como lo haces habitualmente: espresso, café en una cafetera italiana… Para añadir después la leche, funcionan mejor las bases de café más concentradas. Añade la cantidad de leche que quieras al espumador. Para una taza no necesitas llenarlo entero. Elige el tipo de espuma: la textura más fina y cremosa es ideal para un latte, mientras que la espuma más densa funciona de maravilla para un cappuccino. Deja que el espumador haga su trabajo, no necesitas estar pendiente. Vierte la leche al café: primero la más líquida y después termina con la espuma en la parte superior.

¿Imaginabas que sería tan sencillo? Si te gusta el café y tomarlo es tu momento favorito del día, necesitas incluir este espumador de leche en tus accesorios para sentirte un barista de verdad. ¡No cuesta más de 40€! Recuerda aplicar el código descuento 10DESCAEG en el carrito antes de hacer el pago.

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