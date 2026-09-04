Si siempre desayunas lo mismo, apunta estas ideas fáciles y originales con tostadas para empezar el día con energía

¿Sueles desayunar una tostada con tomate y aceite o con mantequilla y mermelada porque no te da tiempo a preparar nada más por la mañana? O, en el peor de los casos, recurres a bollería, galletas y otros snacks poco saludables. En realidad, con una tostadora en casa puedes preparar más desayunos de los que crees, sin tener mucho tiempo y con ingredientes sencillos.

Por ejemplo, aguacate y huevo, queso fresco y fruta, hummus con tomate o crema de frutos secos con plátano. Son algunas de las combinaciones que nos entran por el ojo para la vuelta a la rutina, y todas las puedes preparar con la tostadora AEG T3-1-3ST, rebajada en las ofertas de vuelta al cole de AEG y con un 10% de descuento extra con el cupón 10DESCAEG. ¡Aprovéchalo!

5 razones para comprar esta tostadora AEG

Tiene siete niveles de tostado para elegir cuánto dorar el pan. Incluye dos ranuras para preparar dos rebanadas de pan a la vez. Calentador de bollos incluido en la tostadora para ampliar las posibilidades y calentar bollería o croissants. Función de descongelación, con la que podrás preparar pan directamente congelado. La bandeja recogemigas extraíble es un plus para retirar las migas y no ensuciar la encimera más de la cuenta.

Una tostadora versátil para salir de la monotonía

tostadora AEG T3-1-3ST AEG

El punto fuerte de la tostadora AEG T3-1-3ST es que puedes utilizarla para más funciones que únicamente calentar pan. Tiene siete niveles de tostado para dorar el pan según tus gustos y que quede más o menos crujiente. Por ejemplo, no necesita el mismo tiempo una rebanada de pan de molde que el pan de hogaza.

También tiene una función de descongelación que viene muy bien si se te olvida descongelar el pan un rato antes de desayunar. Y la función de recalentamiento es perfecta para volver a calentar la tostada sin tener que tostar de nuevo el pan si, por ejemplo, se enfría mientras te haces el café.

Ideas de desayuno y brunch para preparar con esta tostadora

Aquí van algunas ideas fáciles que puedes preparar con una tostada e ingredientes saludables y que aportan energía por las mañanas:

Aguacate machacado, huevo cocido o a la plancha y semillas.

Ricotta o queso fresco, fresas cortadas y unas gotas de miel.

Hummus sobre el pan tostado, tomate en rodajas, un chorrito de aceite de oliva y alguna hierba aromática.

Crema de cacahuete, rodajas de plátano y una pizca de canela.

Aceite de oliva y queso fresco.

También puedes calentar un croissant en esta tostadora y servirlo con yogur natural y fruta fresca.

¡Así de fácil es salir de la rutina! Una tostadora admite muchísimas posibilidades, y puedes llegar a todas con este aparato de AEG rebajado en la tienda online y con un 10% extra con el código 10DESCAEG.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.