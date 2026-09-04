50 horas de música y diseño ligero: los auriculares diadema de Sony vuelven a ganar terreno (y estos cuestan menos de 35€)

Los auriculares de diadema han vuelto a ganar terreno. Se pusieron muy de moda hace ya varios años, aunque cayeron en el olvido cuando aparecieron los auriculares inalámbricos in-ear, con diseños casi imperceptibles y a priori más cómodos. Pero el sector está volviendo a los auriculares de diadema, con diseños grandes que cubren por completo las orejas.

Lo que quizá no sabes es que tiene una explicación muy lógica. Los auriculares de diadema (over-ear) son más respetuosos con la salud auditiva al no introducirse dentro del oído, por lo que son muy recomendados por expertos para escuchas prolongadas. Si sigues utilizando un modelo con cable, quieres cambiar los in-ears o pasarte a una tecnología de última generación, tienes que fichar los auriculares de diadema Sony WH-CH520, rebajados en AliExpress a menos de 35€ solo por tiempo limitado.

¿Por qué comprar estos auriculares inalámbricos Sony?

Tienen hasta 50 horas de autonomía, con carga rápida de 3 minutos para 1,5 horas de reproducción extra.

La tecnología DSEE de Sony recupera matices que se han perdido durante la compresión del audio para una mejor escucha.

Como tienen conexión multipunto Bluetooth, los puedes tener vinculados a dos dispositivos y cambiar de uno a otro fácilmente.

Diseño ligero y ajustable con almohadillas suaves y muy cómodas.

Escucha música, trabaja o viaja de la manera más cómoda posible

auriculares de diadema Sony WH-CH520 AliExpress

Los auriculares de diadema Sony WH-CH520 son comodísimos, con un diseño ligero, diadema ajustable y almohadillas acolchadas. Además de estar disponibles en el color azul de la imagen de arriba, también los puedes encontrar en blanco, oro, amarillo, negro y rosa. A nivel de prestaciones, una razón para comprarlos son sus 50 horas de autonomía y la carga rápida para conseguir 90 minutos extra con solo enchufarlos durante 3 minutos.

Si quieres personalizar la experiencia de escucha, puedes modificar el ecualizador y adaptar el sonido a tus gustos desde la app Sony | Sound Connect. Incluye también micrófono para atender llamadas en manos libres, conectarte a reuniones o jugar en streaming.

Son fantásticos para ti si…

Pasas muchas horas con los auriculares puestos y quieres comodidad máxima.

Trabajas o estudias con ordenador y móvil (por la conexión multipunto).

Viajas mucho y necesitas autonomía suficiente para dejar el cargador en casa.

Controlas de sonido y quieres ajustar la escucha desde la app de Sony según tus gustos o el tipo de música.

No todos los días puedes conseguir unos auriculares de diadema inalámbricos con la tecnología de Sony por menos de 35€. Tienen una valoración de 4,8/5 estrellas en AliExpress, basadas en más de 1.000 pedidos en los últimos meses.

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