Una experiencia de cine sin moverte de casa: esta barra de sonido LG es perfecta para películas, series y deporte ¡por 415€ menos!

Aunque tengas una Smart TV moderna en el salón de casa, el sonido no está ni de lejos al nivel de la calidad de imagen. El 'problema' es que las teles modernas son muy finas y, a pesar de que incluyen sistemas para priorizar la calidad de la imagen y funciones de inteligencia artificial, se quedan cortas en el sonido porque no tienen espacio para incluir unos buenos altavoces.

La solución en estos casos es incorporar una barra de sonido a la televisión, pues dota a la Smart TV de la calidad de audio más potente. Como hace la barra de sonido LG S90TR, que incorpora subwoofer y dos altavoces traseros para crear un sistema 7.1.3 con 670 W de potencia. Es decir, que el sonido llega desde más puntos de la habitación para una sensación envolvente. Si es lo que necesitas en casa, esta barra de sonido está rebajada un 35% en la tienda online de LG y tiene un 10% adicional con el cupón LGELESPANOL10.

Puntos fuertes de esta barra de sonido LG

670 W de potencia con un sonido contundente para que no te pierdas ningún detalle.

La barra tiene un sistema de 7.1.3 canales, subwoofer, altavoces traseros y tres unidades verticales para que el audio te 'envuelva'.

Dolby Atmos con los altavoces orientados hacia arriba, lo que crea una sensación de sonido tridimensional.

Funciones de IA incluidas para ajustar el sonido según el contenido y las características del espacio.

Un sistema de sonido completo para disfrutar de tu televisión

barra de sonido LG S90TR LG

La barra de sonido LG S90TR no depende únicamente del altavoz principal. El subwoofer incluido aporta graves con más presencia y los dos altavoces traseros crean una sensación envolvente que se nota mucho en películas, series y deportes. Por supuesto, también es posible conectar otras fuentes: cuenta con HDMI de entrada y salida, conexión óptica, USB, Bluetooth y Wi-Fi.

El HDMI admite, además, señales 4K, HDR10, Dolby Vision y frecuencias de hasta 120 Hz, por lo que es compatible con Smart TV modernas y consolas. Y si utilizas una tele LG compatible, puedes aprovechar las funciones WOW Synergy para que los dos dispositivos trabajen sincronizados.

¿La puedo conseguir más barata?

Esta barra de sonido LG está rebajada ahora en los LG Days, junto a mucha más tecnología de primer nivel. En concreto, este modelo tiene un 35% de descuento, a lo que tenemos que sumar un 10% adicional al aplicar el cupón LGELESPANOL10 en el carrito antes de hacer el pago. Con los descuentos aplicados, esta barra de sonido pasa de costar casi 1.000€ a menos de 600€.

Además, LG tiene otra promoción de la que te puedes beneficiar: por hacer tu compra ahora, te llevas 100€ de regalo y garantía durante 5 años. Todo lo que necesitas para instalar en casa al precio más bajo posible y encima estar completamente tranquilo durante varios años más.

Además de la oferta, si compras esta barra de sonido en la tienda online de LG, la recibirás gratis en casa en 2-3 días e incluye servicio de retirada del aparato antiguo (si lo necesitas). No olvides aplicar el cupón ELESPANOL10 para ahorrar mucho más en tu compra.

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