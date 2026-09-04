Duerme mejor y organiza tu hogar con el pack de colchón y canapé Royal Sleep

Renovar el colchón es el primer paso para mejorar la calidad de vida y despertar cada mañana con la energía al máximo. El pack Royal Sleep Ceramic de 135x190 cm ofrece una solución completa e integral para el dormitorio, combinando un colchón viscoelástico de firmeza alta con un canapé abatible en acabado blanco de gran capacidad. El colchón incorpora un núcleo de espuma HR premium con doble capa viscoelástica y tejido técnico con hilo de carbono y fibras biocerámicas, mientras que el canapé proporciona un espacio interior útil de almacenaje equivalente a un armario extra. Todo eso con un 66% de descuento en Leroy Merlín.

Tecnología biocerámica, canapé abatible y servicio con montaje

Colchón con doble capa viscoelástica y núcleo HR : mantiene la columna alineada y alivia los puntos de presión acumulados.

: mantiene la columna alineada y alivia los puntos de presión acumulados. Tejido con hilo de carbono y fibras biocerámicas : disipa la electricidad estática del cuerpo y favorece un descanso profundo.

: disipa la electricidad estática del cuerpo y favorece un descanso profundo. Canapé abatible con 31 cm de capacidad interior : ofrece un amplio baúl de almacenaje para guardar ropa de cama, mantas o maletas.

: ofrece un amplio baúl de almacenaje para guardar ropa de cama, mantas o maletas. Estructura apoyada al suelo con tapa transpirable 3D : evita la acumulación de polvo debajo de la cama y asegura la ventilación del colchón.

: evita la acumulación de polvo debajo de la cama y asegura la ventilación del colchón. Tratamiento Higiene Total integrado : barrera de protección directa contra ácaros, bacterias y hongos.

: barrera de protección directa contra ácaros, bacterias y hongos. Servicio de entrega con montaje y retirada: gestión integral del proceso de instalación para que no tengas que preocuparte por nada.

Organización del dormitorio, cuidado de tejidos y mantenimiento

pack Royal Sleep Ceramic de 135x190 cm Leroy Merlin

La combinación de la base en color blanco con el tapizado transpirable de la tapa facilita su adaptación a cualquier estilo de decoración, aportando luminosidad y orden visual. Gracias a la apertura asistida del canapé, acceder a los objetos almacenados resulta rápido y sencillo, convirtiéndose en el aliado idóneo para estancias donde se busca optimizar cada metro cuadrado.

Para conservar la higiene del colchón y alargar la vida útil de sus materiales, se aconseja utilizar un protector o funda impermeable y transpirable. La limpieza de la estructura exterior del canapé puede realizarse pasando un paño suave ligeramente humedecido con agua.

Preguntas frecuentes

¿El precio del conjunto incluye la instalación completa en el domicilio?

Sí, este pack cuenta con servicio de entrega premium que incluye la subida a planta, el montaje profesional del canapé y la retirada del antiguo.

¿De cuánta altura libre se dispone en el interior del baúl del canapé?

El canapé abatible cuenta con un espacio interior de almacenamiento de 31 cm de capacidad útil para guardar textiles y objetos de gran volumen.

¿El colchón necesita ser volteado de manera periódica?

Para asegurar un desgaste uniforme de la capa viscoelástica, se recomienda rotar el colchón de pies a cabeza cada tres o cuatro meses.

Apostar por un conjunto que combine soporte ergonómico, tejido biocerámico y almacenamiento integrado permite transformar el dormitorio en un espacio de paz y funcionalidad. Aprovecha que tiene un 66% de descuento en Leroy Merlín.

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