Shark Glossi: el cepillo alisador 2 en 1 que cuida tu cabello, ahora con 30 € de descuento

Cuidar el cabello a diario no debería significar dedicarle media hora cada mañana ni pasar por varios aparatos distintos. El cepillo térmico Shark Glossi resuelve esto combinando alisado, secado y brillo en un solo aparato. Además, ahora está disponible con 30 € de descuento sobre su precio original, y con el código ELESPAÑOL se puede aplicar un 10 % en la web de SharkNinja.

Shark Glossi: el mejor cepillo alisador para una rutina de peinado fácil y sencilla con resultados de peluquería

cepillo térmico Shark.jpg cepillo térmico Shark Glossi

Este cepillo de aire 2 en 1 combina placas de cerámica con control de temperatura y un potente flujo de aire, permitiendo secar, alisar y dar volumen sin necesidad de recurrir a varios aparatos. Cuenta con dos modos de peinado: uno húmedo, pensado para añadir volumen y movimiento, y otro seco, ideal para alisar y retocar el peinado a lo largo del día, lo que lo convierte en una herramienta útil tanto para la rutina como para pequeños retoques.

Gracias a su tecnología 24-Hour Gloss Lock, el peinado se mantiene brillante y liso durante todo el día, incluso en cabellos rizados, muy rizados o teñidos, ¡sin encrespamiento! De hecho, el 79 % de los usuarios que participaron en un estudio de consumidores lo confirma. Este cepillo alisador cuenta con una potencia de 1.250 vatios y un peso de 0,8 kg, es cómodo de manejar y de utilizar porque pesa muy poco.

¿Para quién está recomendado este cepillo alisador en oferta?

Este tipo de pequeños electrodomésticos con función todo en uno se han convertido en un básico para quienes buscan simplificar su rutina de cuidado capilar sin renunciar a un acabado profesional.

Ahora, con el descuento de 30 € sobre su precio original de 179,99 €, se queda en tan solo 149,99 €, y aplicando el código ELESPAÑOL se puede conseguir un 10 % de descuento en compras en la web.

Entre su versatilidad, sus resultados de peluquería desde la comodidad de tu casa y este descuento, el cepillo alisador Shark Glossi es una de las mejores opciones si lo que quieres de verdad es cuidar tu pelo a diario. Una buena oportunidad para incorporarlo a la rutina sin que suponga un gasto extra excesivo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.