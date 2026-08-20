HUAWEI FreeClip 2: los auriculares open-ear que se llevan todo el día, con 8 % dto.

Escuchar música, atender llamadas o disfrutar de un podcast sin dejar de estar atento al entorno es precisamente la propuesta de los HUAWEI FreeClip 2, unos auriculares de diseño abierto que se han convertido en un básico para el día a día. Ahora, con el código A8VUELTA26, es posible conseguir un 8 % de descuento adicional en la web oficial de Huawei.

HUAWEI FreeClip 2: sonido de calidad sin renunciar a la comodidad

HUAWEI FreeClip.jpg HUAWEI FreeClip 2

Este dispositivo ha venido para revolucionar la forma de usar los auriculares inalámbricos, alejándose totalmente del tradicional formato intraauditivo. En vez de introducirse en el oído, lo rodean con un atractivo puente con diseño en forma de C, fabricado en silicona líquida que no irrita la piel y aportando un punto muy trendy a cualquier outfit.

Cada auricular pesa apenas 5,1 gramos, lo que los hace casi imperceptibles incluso tras horas de uso continuado, ideal tanto para el día a día como para el trabajo o el deporte.

¿Qué tipo de sonido ofrecen los HUAWEI FreeClip 2?

Revisar el sonido de un auricular inalámbrico es fundamental, y en este caso, los HUAWEI FreeClip 2, incorporan un potente driver de diafragma dual que mejora notablemente la calidad de audio en comparación con otros modelos anteriores, además de un sistema de cancelación de ruido en llamadas con varios micrófonos, que ayuda a que la voz se escuche con claridad incluso en entornos con ruido de fondo.

Otro punto a destacar es que su diseño semiabierto permite mantener la percepción del entorno en todo momento, algo muy útil para quienes los usan mientras caminan, hacen deporte o se desplazan en transporte público.

¿Cuál es la autonomía que ofrecen estos auriculares inalámbricos?

Sin duda, la autonomía de estos auriculares HUAWEI es otro de sus puntos fuertes: hasta 38 horas de batería contando el estuche de carga, con resistencia al agua y al polvo IP57. Lo que significa que puedes utilizarlos para días de entreno intensos o de lluvia.

Se controlan mediante gestos táctiles personalizables desde la app HUAWEI Audio Connect, y están disponibles en varios colores, pensados tanto para quienes buscan un dispositivo funcional como para quienes los ven también como un accesorio de estilo.

Ahora, aplicando el código A8VUELTA26 en la web oficial de Huawei, se pueden conseguir con un 8 % de descuento sobre su precio.

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