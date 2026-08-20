Caseta de jardín Timbela de 6 m² disponible en las rebajas de Carrefour

El verano se despide, pero eso no significa que haya que dejar de disfrutar del jardín. La caseta de jardín Timbela, con 6 m² de superficie interna, es esa clase de rincón versátil que se adapta a cada estación: un lugar para alargar las tardes de verano al aire libre, un refugio acogedor cuando llega el frío, o simplemente un espacio cómodo para guardar herramientas y muebles de exterior. Ahora está disponible en Carrefour con un descuento de 270 €.

Timbela M334FB: un espacio de madera para disfrutar del jardín en cualquier época

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Esta caseta de jardín está fabricada en pino nórdico y abeto, con materiales procedentes de Europa a partir de madera natural certificada. Sus amplias puertas francesas dobles y su ventana inclinada abatible dejan entrar mucha luz natural, lo que la convierte en un espacio luminoso y agradable tanto para sentarse a leer o desconectar en las últimas tardes cálidas del año, como para refugiarse cuando el tiempo empiece a refrescar.

Sus paneles de revestimiento de solapa entrelazados protegen el interior de la lluvia, el viento y las bajas temperaturas, por eso, también funciona perfectamente como refugio de invierno: un pequeño espacio propio en el jardín, resguardado del frío, donde disfrutar de un rato de tranquilidad.

Y para quienes buscan algo más práctico, sus 300 x 200 cm de interior y sus puertas anchas la convierten también en un trastero ideal, donde guardar de forma cómoda y ordenada herramientas de jardinería, bicicletas, muebles de exterior o cualquier equipo que normalmente ocupa espacio en casa y no se usa a diario.

La caseta incluye tablas de techo y suelo de 18 mm, paneles de pared de 17 mm, techo de OSB, y todo el kit de fijaciones y accesorios necesario para el montaje (bisagras, tornillos y manual de instrucciones incluidos). Cuenta con 2 años de garantía y su peso es de 355 kg.

Ahora mismo, gracias a esta oferta de Carrefour, su precio baja de 1.799 € a 1.529 €, con envío gratuito incluido.

Ya sea como rincón de verano, refugio de invierno o trastero para las herramientas, la caseta Timbela M334FB es una solución versátil para sacarle más partido al jardín durante todo el año. Con este descuento de 270 € en Carrefour, es un buen momento para hacerse con ella.

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