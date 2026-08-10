De un espresso a un cold brew: una cafetera para disfrutar del café de muchas maneras diferentes

¿Quieres aprender a preparar un café de especialidad en casa? En realidad, es mucho más fácil de lo que crees y no hace falta que te gastes 5€ todos los días en tu cafetería de especialidad favorita. Solo necesitas una buena cafetera espresso, tu grano favorito y seguir los pasos para conseguir un espresso, un latte macchiato o un cold brew en pocos minutos.

Uno de los aparatos que más nos gustan para prepararlo es la cafetera espresso Ninja Luxe Café Pro, un dispositivo semiautomático que incluye molinillo, báscula y todas las herramientas que necesitas para preparar tu café favorito en pocos minutos. Además, ahora está rebajada a menos de 550€ en la web de SharkNinja y con el cupón ELESPAÑOL puedes conseguir un 10% de descuento extra solo por tiempo limitado. ¡Aprovéchalo!

Razones para comprarla si eres cafetero

3 formas de preparar café para alternar entre espresso, café de filtro y cold brew, según el momento del día.

25 niveles de molienda para ajustar el resultado con total precisión y experimentar.

1.650 W de potencia para alcanzar una temperatura de entre 90ºC y 96ºC.

5 ajustes de espuma para conseguir una textura cremosa al gusto.

Incluye báscula y molinillo para controlar mejor la cantidad de café.

Prepara tu café del grano a la taza fácilmente

cafetera espresso Ninja Luxe Café Pro SharkNinja

La cafetera espresso Ninja Luxe Café Pro incluye todo lo necesario para preparar tu café favorito, sin tener que comprar otras herramientas por separado. Por ejemplo, un molinillo para trabajar directamente con café en grano, que además incluye 25 posiciones de molienda. Así puedes ir afinando el resultado hasta dar con el café que más te guste.

La báscula ayuda a controlar la cantidad de café, sobre todo al principio, y también incluye su propio prensador. La tecnología Barista Assist te recomienda qué nivel de molienda elegir y qué ajuste, sobre todo si no controlas todavía los secretos de un buen café espresso.

Cómo usar esta cafetera espresso Ninja paso a paso

Con esta cafetera espresso podrás preparar un café espresso, un cappuccino o un latte macchiato, entre muchas otras especialidades. Estos son los pasos a seguir:

Coloca el café en grano en la máquina y selecciona la preparación que quieras realizar.

El molinillo tritura el café y la báscula te ayuda a elegir la cantidad adecuada.

Si no tienes claro qué nivel de molienda utilizar, la tecnología Barista Assist te echa una mano con el ajuste más adecuado.

Lleva el café al portafiltro y utiliza el procesador para compactarlo.

Solo te queda activar la extracción y tendrás tu café listo en muy pocos minutos.

Puedes añadir leche o una bebida vegetal con la jarra XL y uno de sus cinco ajustes de espumado.

El proceso es sencillo, aunque al principio te costará cogerle el truco en comparación con una cafetera italiana o una de cápsulas. Pero cuando lo hagas, prepararás en casa tus cafés de especialidad favoritos por menos de 550€. Y no olvides aplicar el código ELESPAÑOL para conseguir un 10% de descuento extra en la web de SharkNinja.

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