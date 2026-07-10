No viajes este verano sin tu baliza V16 homologada: la DGT avisa de multas de hasta 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto por las vacaciones de verano. Este año, a las recomendaciones habituales se suma la obligación de llevar en el coche la baliza V16 homologada, vigente en España desde el pasado 1 de enero.

Es la principal novedad de la operación salida de este año, así que la DGT ya ha advertido que vigilará el uso de estos dispositivos de preseñalización de peligro con multas de hasta 200 euros para los conductores que no los lleven. Si todavía no tienes el tuyo, Carrefour acaba de rebajar a menos de 30€ la baliza V16 homologada por la DGT de Ledone para que cumplas con la obligación y señalices cualquier avería o emergencia en carretera.

Características principales de la baliza V16 homologada de Ledone

Cumple con la normativa de la DGT para circular desde el 1 de enero de 2026.

Incluye conectividad con la DGT 3.0 mediante una eSIM incluida, con datos pagados durante 15 años sin coste extra.

La luz naranja 360º es visible a más de 1 kilómetro.

Funciona con pilas, que tienen una vida útil de al menos 18 meses.

Es la única baliza del mercado que está fabricada con materiales reciclados.

No te arriesgues a una multa de hasta 200 euros este verano

baliza V16 DGT

Si vas a viajar por carretera este verano y todavía no tienes tu dispositivo conectado, aprovecha la oferta de Carrefour para comprar la baliza V16 homologada por la DGT de Ledone por menos de 30€. Primero, porque es obligatoria por ley y te ahorras una multa de entre 80 y 200 euros.

Y segundo, porque mejora la seguridad en caso de sufrir una avería o accidente. Además de la luz visible naranja a 360º, envía tu ubicación al instante a través de la plataforma DGT 3.0, que a su vez llega a todos los navegadores y a los paneles informativos de las carreteras para avisar al resto de conductores del peligro.

Cómo saber si tu baliza V16 está homologada

Desde el pasado 1 de enero de 2026, las balizas V16 sustituyen por completo a los triángulos de emergencia y es obligatorio que estén conectadas con la plataforma DGT 3.0 y homologadas por Tráfico. Para saberlo, busca el número de homologación en tu dispositivo y comprueba que aparece también en la lista de balizas homologadas que tiene publicada la DGT.

Llevar uno de estos dispositivos sin conexión a internet es lo mismo que no llevar nada, porque supone una multa de entre 80 y 200 euros a efectos legales. Y no basta con llevarla en la guantera, sino que debes hacer uso de ella en caso de emergencia, avería, accidente o parada en el arcén.

No te arriesgues a volver a casa de vacaciones con una multa de hasta 200 euros, porque la DGT va a vigilar especialmente el uso de la baliza V16 en los desplazamientos por carretera de este verano. ¡En Carrefour está rebajada a menos de 30€!

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