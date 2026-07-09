La máscara LED de Foreo que utilizan tus influencers favoritas: ¿merece la pena ahora que cuesta casi 350€ menos?

Las máscaras LED ya no son exclusivas de los centros de belleza. Hace unos años que empezamos a verlas en el uso doméstico, sobre todo en redes sociales a través de las celebrities e influencers, y hoy cualquier persona puede cuidarse la piel como hacen los profesionales con una máscara LED.

Estos tratamientos combinan luces de diferentes colores y a distintas longitudes de onda para tratar en profundidad los principales problemas de la piel: arruguitas, líneas de expresión, tono desigual, acné, exceso de grasa… Si te animas a probarlo, uno de los dispositivos más famosos y con mejores valoraciones es la máscara LED FAQ™ 202 de Foreo, rebajada ahora en su web y con un 35% de descuento exclusivo con el cupónFOREOCARE. Si aplicas el cupón y lo sumas al descuento activo en la web (son compatibles), te ahorras casi 350€ en tu compra.

Beneficios de la máscara LED FAQ™ 202 de Foreo

Sus 600 puntos de luz LED se encargan de que todo el rostro reciba el tratamiento por igual.

8 longitudes de onda, incluida luz infrarroja cercana (850 nm) para reducir arrugas, firmeza, manchas, rojeces, tono desigual y acné.

Reduce las arrugas hasta un 32%, un 48% el acné y el exceso de sebo en un 18% después de solo dos semanas de uso.

Diseño de silicona flexible que se adapta a la forma del rostro.

Así de fácil es introducir la luz LED en tu rutina

máscara LED FAQ™ 202 de Foreo Foreo

Seguro que has visto en redes sociales la máscara LED FAQ™ 202 de Foreo, porque es una de las más populares, y ahora llega en un nuevo pack con un sérum de péptidos incluido. Utiliza una tecnología con luces en distintas longitudes de onda:

Roja: estimula la producción de colágeno y elastina.

Azul: es muy buena para pieles con tendencia acneica.

Verde: ilumina la piel y corrige el tono desigual.

Naranja: revitaliza la piel y mejora la textura.

Amarilla: calma las rojeces y las pieles sensibles.

Morada: reduce las manchas de la edad y la hiperpigmentación.

Cian: calma y alivia la piel estresada.

La luz infrarroja cercana, por su parte, penetra a mayor profundidad para mejorar la firmeza del rostro y reducir las arruguitas. Por supuesto, puedes utilizar esta máscara LED de Foreo mientras haces cualquier otra tarea y acceder a todas las funciones y programas desde la app FAQ Swiss.

¿Merece la pena lo que cuesta?

Es la pregunta que muchos usuarios se hacen antes de comprarla. Por un lado, tenemos que reconocer que con el código descuento FOREOCARE baja de precio casi 350€ y se queda en menos de 580€, que es bastante menos que su precio original, por encima de los 900€.

Pero si estás buscando un dispositivo que complete tu rutina de belleza con una tecnología muy parecida a la que utilizan los profesionales, sí merece la pena. Cumple en cuanto a la longitud de onda, la intensidad de la luz, lo bien que se distribuye por todo el rostro y la calidad de los materiales, pues no todas las máscaras LED que hay en internet son seguras para la piel.

Aprovecha el 35% de descuento con el códigoFOREOCARE para conseguirla más barata, porque le vas a sacar muchísimo partido y va a mejorar el estado de tu piel una barbaridad.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.