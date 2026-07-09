Este accesorio no puede faltar en tu maleta este verano: no ocupa espacio y cuesta menos de 20€

Aunque las vacaciones sean para desconectar de la rutina, del trabajo e incluso del móvil, lo cierto es que seguimos necesitando dispositivos electrónicos para viajar. Por ejemplo, para consultar el GPS cuando viajamos a pie o en coche, hacer pagos con tarjeta, enseñar las tarjetas de embarque, hacer fotos, compartirlas en redes sociales…

Es decir, que le vas a dar uso a tu móvil, y la batería ya de por sí sufre mucho con el calor. Por eso tienes que llevar siempre en la maleta una batería externa (o power bank) con capacidad suficiente como para cargar tu móvil varias veces, como la batería externa de Sodany, rebajada ahora a menos de 20€ en AliExpress. Te va a salvar más de un viaje.

¿Por qué necesitas una batería externa en tus vacaciones?

Capacidad de 20.000 mAh para cargar un smartphone entre cinco y seis veces.

Carga rápida de 22,5 W que reduce el tiempo de carga.

Incluye cuatro cables integrados para que no tengas que llevar tus propios cables.

Incluye una pantalla digital con el porcentaje de batería restante.

La puedes transportar en el equipaje de mano en el avión.

Carga tus dispositivos en cualquier parte

Batería externa de Sodany Sodany

Una de las principales ventajas de la batería externa de Sodany es su capacidad de hasta 20.000 mAh, por lo que podrás cargar tu móvil o cualquier otro dispositivo varias veces antes de tener que recargar la power bank. Además, en su interior incluye varios cables compatibles con distintos dispositivos (USB-C, iPhone y Micro USB).

También da un salto en potencia de carga (22,5 W) con respecto a otros dispositivos, porque se carga por completo en poco tiempo. Además, puedes cargar la propia batería mientras esta a su vez está cargando tu móvil o una tablet, lo que viene bien si tienes prisa.

¿Necesitas una power bank?

Depende de cómo utilices el móvil, pero te diríamos que es un accesorio imprescindible para muchas personas. Por ejemplo, viene bien para unas vacaciones, si viajas mucho por trabajo, te vas de festival (sobre todo si duermes en el camping) o tienes un móvil con una batería que ya no está en su capacidad máxima.

Pero también viene muy bien en el día a día, si pasas muchas horas fuera de casa en el trabajo, en la universidad e incluso tu móvil es tu herramienta de trabajo. Y no sirve solo para el smartphone, también para los auriculares inalámbricos, la tablet o un eBook.

Si la pides ahora en AliExpress, la recibirás gratis en casa en solo dos días, así que te la podrás llevar perfectamente a tus vacaciones de verano. ¡Por menos de 20€!

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