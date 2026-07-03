¿Necesitas mejorar la conexión a internet en casa? Este Wi-Fi Mesh cubre espacios de hasta 260 m² (y está rebajado)

¿La conexión a internet no te llega bien en alguna zona de la casa? No es problema de la fibra que tengas contratada. Más bien, del lugar en el que tienes colocado el router. La solución más habitual es instalar un repetidor, pero en muchos hogares tampoco es suficiente y funciona mucho mejor un sistema Wi-Fi Mesh.

Este dispositivo crea una única red inalámbrica con varios puntos de acceso para cubrir todas las habitaciones y que puedas moverte por toda la casa sin cambiar de red. Es decir, que tus dispositivos se conectan automáticamente a la mejor conexión disponible, pero con el mismo usuario y contraseña. Si quieres solucionar el problema en casa, aprovecha la oferta que ha lanzado PcComponentes en el sistema Wi-Fi Mesh Mercusys Halo H30G, que viene en un pack de 3 unidades rebajado a menos de 75€.

Las 5 características más destacadas de este Wi-Fi Mesh de Mercusys

Cobertura Wi-Fi de hasta 260 m² gracias al pack de 3 unidades para que no haya zonas en casa con mala señal. Puedes crear una red única con el mismo nombre y contraseña. Velocidades de hasta 1.300 Mbps en doble banda, suficientes para streaming, teletrabajo o juegos online. Gestiona hasta 100 dispositivos conectados a la vez sin perder estabilidad. Fácil de configurar desde la app de Mercusys en pocos minutos, sin tener conocimientos técnicos.

Consigue una conexión Wi-Fi estable en toda la casa

Wi-Fi Mesh Mercusys Halo H30G Mercusys

Al instalar el sistema Wi-Fi Mesh Mercusys Halo H30G en casa, notarás cómo la conexión llega mejor a los rincones en los que antes no llegaba, y además es mucho más estable y uniforme. Otra ventaja importante es el cambio automático entre los distintos puntos de acceso.

Por ejemplo, imagina que estás haciendo una videollamada y te mueves por toda la casa. En este caso, el sistema es capaz de seleccionar de manera automática la unidad que tiene mejor cobertura, sin interrumpir la conexión en ningún momento. También viene de maravilla si tienes muchos aparatos conectados a internet en casa (ordenadores, móviles, consolas, electrodomésticos), porque admite hasta 100 dispositivos a la vez.

¿Cuándo terminan los PcDays 2026 de PcComponentes?

Los PcDays 2026 de PcComponentes estarán activos hasta el domingo 12 de julio a medianoche. Por tanto, todavía tienes por delante toda la próxima semana y lo que queda de esta para hacer tus compras y aprovechar los descuentos de hasta el 60%.

Además, PcComponentes lanza nuevas ofertas flash todos los días que solo duran 24 o 48 horas, normalmente en productos de las marcas más conocidas y en grandes chollos. Así que, para aprovechar las ofertas, solo tienes que revisar el catálogo de PcComponentes todos los días y comprar lo que te interese antes de que suba de precio.

¿Es lo que necesitas en casa? Si es así, aprovecha que el sistema Wi-Fi Mesh de Mercusys baja de precio a menos de 80€, y te va a salir mucho más rentable que reubicar tu router y contratar más fibra con tu operador.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.