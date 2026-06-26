Prepárate para los PcDays con este ofertón: un smartwatch con GPS y 12 días de autonomía ¡por menos de 35€!

¡Los PcDays están a la vuelta de la esquina! Las ofertas más esperadas de PcComponentes vuelven entre el 28 de junio y el 12 de julio, pero hemos fichado otra oferta igual de potente para ir abriendo boca y prepararnos para los descuentos de hasta el 60% que llegarán a partir de este domingo. El smartwatch Honor Choice Watch AMOLED está rebajado un 65%, y pasa de costar casi 100€ a menos de 35€.

¿Merece la pena para el verano? ¡Y para todo el año! Este reloj inteligente de gama media registra entrenamientos, rutas al aire libre gracias al GPS, entiende muy bien los cambios de rutina del verano y también te ayuda a controlar los parámetros de salud más importantes.

Por qué te recomendamos este smartwatch Honor

Hasta 12 días de autonomía + carga inalámbrica rápida en solo 1 hora y media.

GPS multibanda compatible con GPS, GLONASS, Galileo y QZSS que registra rutas con la máxima precisión.

La pantalla AMOLED de 1,95 pulgadas y 550 nits de brillo se ve muy bien incluso a plena luz del sol.

Es resistente al agua 5 ATM para utilizarlo en la playa o en la piscina.

Entiende mejor tu salud y tus entrenamientos este verano

Smartwatch Honor Choice Watch AMOLED

El smartwatch Honor Choice Watch AMOLED no tiene nada que envidiar a los relojes que cuestan cientos de euros, ni en diseño ni en tecnología. Para empezar, tiene una pantalla cuadrada AMOLED de 1,95", que es el tamaño perfecto para ver todo el contenido de un vistazo y que no moleste en el día a día. Además, está equipado con sensores biométricos avanzados para controlar en tiempo real la frecuencia cardíaca, el estrés o la calidad del sueño.

¿Y en el ámbito deportivo? Su punto fuerte es el sistema de posicionamiento avanzado, que registra rutas caminando, corriendo o en bici, aunque no lleves el móvil encima. También incluye modos de entrenamiento para todos los gustos y niveles.

¿Qué son los PcDays y cuándo empiezan?

Los PcDays son una de las campañas más esperadas y potentes del año en PcComponentes, y comienzan este domingo 28 de junio a partir de las 18:00 horas. Ya han adelantado que lanzarán descuentos de hasta el 60% en todas las categorías (gaming, componentes, smartphones, hogar, audio, portátiles, tablets, relojes, televisores) hasta el 12 de julio a medianoche.

Además, si quieres anticiparte a las ofertas, PcComponentes ha abierto un formulario para solicitar uno de los 2.000 cupones descuentos de hasta 30€ para canjear a partir del domingo en los PcDays y ahorrar todavía más. Y si no eres de los más rápidos, no te preocupes, porque la web de PcComponentes se llenará de chollos durante las dos próximas semanas.

¿Quieres anticiparte a los PcDays? El ofertón en este smartwatchHonor es solo un aperitivo de todo lo que vas a encontrar en las próximas semanas, así que hazte con él antes de que suba de precio. ¡Tremendo!

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