Deporte extremo o aventura urbana: así es el Galaxy Watch Ultra (2025) que se va a llevar esta temporada

¿Sabes cómo crear una rutina conectada y eficiente? Hay varios trucos para construir un ecosistema inteligente, con dispositivos fáciles de sincronizar entre sí y que sirvan tanto para un entrenamiento extremo como para el día a día si eliges bien las esferas y las correas. Uno de los dispositivos idóneos es el Galaxy Watch Ultra (2025) de Samsung, tanto en color gris titanio como en azul o blanco, si buscas más versatilidad.

Lo hemos fichado con su llamativa correa naranja para darle un toque de color a los looks de exterior. Es una propuesta que juega con la resistencia y con la inteligencia artificial, y que destaca por sí misma sin necesidad de llevar el teléfono encima. Si lo quieres en tu muñeca, lo hemos visto rebajado 300 euros en Samsung.

Por qué nos encanta este reloj de Samsung

Diseño robusto con cuerpo de titanio aeroespacial de grado 4 y pantalla de cristal de zafiro ultrarresistente.

Procesador potente de 3 nm y conectividad 4G LTE para total independencia del smartphone.

Autonomía de vértigo que alcanza hasta 100 horas en el modo Ahorro de energía.

Pantalla ultrabrillante de 1,47 pulgadas y hasta 3.000 nits con modo noche automático.

Un reloj todoterreno con inteligencia artificial y alta resistencia

Galaxy Watch Ultra (2025) Samsung.jpg

El Galaxy Watch Ultra (2025) destaca porque es capaz de soportar temperaturas extremas (de -20°C a 55°C) e inmersiones de hasta 10 ATM. Además, por su tecnología Galaxy AI y su funcionalidad inteligente, es facilísimo tenerlo en el día a día y combinarlo con entrenamientos de resistencia como triatlones o rutas GPX avanzadas de montaña.

Uno de los aspectos más interesantes es que está equipado con el nuevo BioActive Sensor, lo que lo hace mucho más preciso al monitorizar tus constantes. Además, el sistema analiza tus etapas de descanso, detecta el riesgo de apnea del sueño y te da una puntuación energética cada mañana. Y como cuenta con control por gestos (como juntar los dedos para responder llamadas), es más práctico todavía.

Reseñas del Galaxy Watch Ultra (2025)

"Espectacular. El sensor es muy sensible, cambias las opciones al girar la muñeca y el sonido del altavoz para responder llamadas de WhatsApp es fantástico".

"Muy contento con el producto. Es resistente, muy personalizable y sobre todo bastante útil en el día a día con la IA".

"El cambio vale la pena por su pantalla brillante en exteriores y la larga duración de la batería".

¿Lo quieres para tus próximas aventuras? Está disponible por menos de 400 euros, y te adelantamos que es la compra tecnológica más completa y resistente que puedes hacer para esta temporada.

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